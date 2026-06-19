Иран отмени транзитните такси за Ормузкия проток

Висшият съвет за национална сигурност на Иран (ВСНСИ) обяви, че съгласно Меморандума за разбирателство от Исламабад корабите няма да заплащат такси за преминаване през Ормузкия проток през следващите 60 дни, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА. В изявление Съветът съобщи, че кандидатстващите за преминаване през Ормузкия проток няма да дължат никакви такси за период от 60 дни, като тези разходи ще бъдат поети от администрацията на Иран.

На Иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив е разпоредено да обработва и дава приоритет на подадените заявления във възможно най-кратки срокове, за да бъдат изпълнени целите на Меморандума за разбирателство от Исламабад, се посочва още в изявлението.

Още: САЩ: Позволихме на повече от дузина кораби да преминат през ирански пристанища

Трафикът ще бъде увеличаван постепенно

В него се допълва, че предвид специфичните условия и наличието на определени рискове за безопасността по маршрута, както и необходимостта от гарантиране на сигурното корабоплаване и предотвратяване на морски инциденти, корабите трябва да преминават по определения им маршрут и в обявеното за тях време, така че капацитетът на трафика постепенно да може да бъде увеличаван.

Оперативните процедури и техническите подробности относно преминаването през Ормузкия проток ще бъдат обявени от контролно-пропускателната служба.

Освен това се подчертава, че необходимите мерки по други въпроси, включително разминирането, ще бъдат предприети в съответствие с параграф 5 от Меморандума за разбирателство.

Още: Три супертанкера преминаха през Ормузкия проток