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"Мазут не видях": Министър на Радев е обиколил 30 български плажа за четири дни

30 юни 2026, 15:31 часа 569 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Мазут не видях": Министър на Радев е обиколил 30 български плажа за четири дни

"Тези мазутни петна действително са неприятни, но тук искам да благодаря на концесионерите, които направиха и невъзможното да изчистят своите плажове. Аз бях четвъртък, петък, събота и неделя на морето - обиколих над 30 плажа, мазут не видях", каза министърът на туризма Илин Димитров пред медиите във връзка с летния туристически сезон. Министърът е умерен оптимист за този летен сезон, тъй като е започнал много слабо. 

По думите му този летен сезон е резултат от работата на предишни кабинет и в момента може да се реагира кризисно, като вече вървят агресивни рекламни кампании.

"Проспани са много моменти от предишно управление и правим и невъзможното, за да стабилизираме сектора, ще се справим. Очаквам сезонът да бъде сходен с миналогодишния. Ако имаме късмет и един по-слънчев септември - ще имаме лек ръст", смята Димитров. 

Според него е добре да се наблегне на пазара от Румъния, където имаме 1,4 млн. туристи, както и да се направи нещо за възстановяване на пазара в Германия.  

Предпочитат ли българите България?

Министърът заяви, че 67% от всички туристи в България са българи.

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"Българите предпочитат България. Да, има хора, които отиват в чужбина, нормално е, но има и чужденци, които почиват в България. В момента чуждестранните туристи са на годишна база под 4 млн., което ни поставя в една неблагоприятна среда спрямо държавите около нас, които имат два пъти повече от населението си чуждестранни туристи", добави той. ОЩЕ: Скъпо ли е в България: Около 4.5 млн. българи тръгват на почивка от утре

"Всички сме в една лодка - да не я клатим": Министърът обяви край на туристическото междучасие

Димитров подчерта, че една от основните задачи е с помощта на бранша да се работи по решаване на много тежки и належащи проблеми, натрупани в годините. 

"Много е важно всички да разберат, че сме в една лодка. Ако гребем в една посока - туризмът ни може да бъде много развит и да стигнем далеч. Ако я клатим - можем и да потънем. Туристическото междучасие, което наследихме от предишни управления - приключи", подчерта той. 

Според него спешните промени са регламентът за краткосрочно настаняване, за атракциите и възстановяване на работата по гаранционния фонд. ОЩЕ: Заведенията скочиха срещу "манипулациите": Лъжа е, че курортите са празни, за цените има и скъпо, и евтино

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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