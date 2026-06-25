Въпреки охлаждането на пазара, жилищата продължават да поскъпват

Купувачите дръпнаха ръчната спирачка на имотния пазар, но въпреки това жилищата у нас продължават да поскъпват.

Според официални данни на Националния статистически институт, въпреки че се наблюдава отчетлив спад на броя на сделките, има ръст в цените на имотите.

По-малко сделки, а по-скъпи имоти

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Цените на жилищата в страната са се увеличили с 6.2% през първото тримесечие на 2026 г. спрямо предходното тримесечие (четвърто тримесечие на 2025 година). Най-голямо увеличение е регистрирано в град Бургас (+5.9%), следван от градовете София (+5.8%), Варна (+4.0%) и Пловдив (+3.9%). Намаление е регистрирано в град Стара Загора (-2.1%) и град Русе (-1.6%).

В същото време през първото тримесечие на 2026 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 14.8% в сравнение с първото тримесечие на 2025 година.

На фона на това поскъпване се наблюдават рязък спад на броя на сделките.

Спрямо предходното тримесечие броят на продажбите в страната е намалял с 19,8%. При новите жилища спадът е още по-висок - над 21%, а при съществуващите - 19%.

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Охлаждане на пазара се наблюдава и при сравнение със съответното тримесечие на предходната 2025 година.

По този показател общите продажби са намалели с 18,5%. При новите жилища спадът е с 14%, а при съществуващите - с над 20%.