Реалните заплати в Германия растат за девет поредни тримесечия

Покупателната способност на германските служители отново се повиши през второто тримесечие, съобщи ДПА, позовавайки се на данни на Федералната статистическа служба.

Реалните заплати за периода април–юни са били средно с 1,9 на сто по-високи спрямо година по-рано. Това е деветото поредно тримесечно увеличение. Ръстът е по-висок от този през първото тримесечие (1,2 на сто), но по-нисък от отчетения в края на 2024 г. (2,5 на сто). В номинално изражение възнагражденията са се увеличили с около 4,1 процента, докато потребителските цени са нараснали с 2,1 процента, пише БТА.

Реалната работна заплата показва колко остава на служителите след приспадане на инфлацията. Според експерта по минималната работна заплата Малте Любкер от Института за икономически и социални изследвания към фондация "Ханс Бьоклер" това е добра новина за служителите и за икономиката, която в момента е особено зависима от вътрешното търсене. Въпреки това покупателната способност остава под нивата от второто тримесечие на 2019 г.

Институтът за световна икономика в Кил коментира, че по-бавният ръст през тази година е очакван след силното повишение на реалните заплати през 2024 г. – най-голямото за последните три десетилетия. Експертът Доминик Грол отбелязва, че допълнителните вноски за задължителното здравно осигуряване, повишени в началото на 2025 г., са ограничили ефекта от номиналните увеличения.

Ръстът на заплатите е бил различен по сектори. Във финансовите и застрахователните услуги увеличението е 7,6 на сто, докато в добивната промишленост е отчетен спад от 2,4 процента.

Главният икономист на Hamburg Commercial Bank Сайръс де ла Рубия коментира, че по-ниският ръст на заплатите е благоприятен сигнал за Европейската централна банка, тъй като може да доведе до по-слабо поскъпване в сектора на услугите. Той предупреди обаче, че недостигът на работна ръка ще продължи да оказва натиск за повишения над средните нива. Като фактор за несигурност Де ла Рубия изтъква развитието на изкуствения интелект и възможността новата технология да замени човешки труд.

