Сивата икономика в Германия е на рекордни нива

Рекордни нива на сивата икономика в Германия. През 2025 г. сивият сектор е достигнал най-високото си ниво от повече от десетилетие на фона на икономическата криза в страната.

Това сочат данни от ново проучване на икономиста Фридрих Шнайдер от университета "Йоханес Кеплер" в Линц и Института за приложни икономически изследвания (IAW) в Тюбинген, предаде ДПА.

Според данните размерът на сивата икономика в Германия се оценява на 510 милиарда евро (606 милиарда долара), като за настоящата година се очаква да нарасне с 5,5% до 538 млрд. евро.

Още: Ще стимулира сивата икономика: БСК е против закона на Пеевски, рекламиран като по-евтини храни

Основните причини за този ръст са слабият икономически растеж в Германия и повишаването на безработицата.

Устойчив ръст

"Това намалява доходите от декларираната заетост и създава стимул за недекларирана или незаконна дейност", се посочва в проучването. Само този фактор се очаква да увеличи сивата икономика с 9,5 млрд. евро в реално изражение през 2026 г.

За разширяването на сивата икономика допълнителен принос имат и увеличението на минималната работна заплата в началото на годината, както и повишаването на прага на доходите от нископлатена или почасова работа с облекчен данъчен и осигурителен режим (т.нар. мини-работни места), което се очаква да доведе до ръст от 2,4 млрд. евро в реално изражение.

Източник: iStock

Още: Сивата икономика в България намалява: Проучване

В същото време намалената ставка на ДДС в сектора на хотелиерството и ресторантьорството ограничава стимулите за дейност извън данъчната система, предаде БТА.

Според проучването сивата икономика е сбор от недеклариран труд и доходи от "езаконни дейности", включително някои форми на хазарт и проституция.

Данните сочат, че делът на сивата икономика спрямо икономическата продукция на Германия през 2026 г. ще бъде малко под средното равнище за 20-те най-развити индустриални държави. Въпреки това от 2021 г. насам сивата икономика в Германия е нараснала с 2,4 процентни пункта, което е 3 пъти повече от средното увеличение за всички анализирани държави (0,8 процентни пункта).

Удар по бюджета с по-висок данък: "Формула" как хазната ще бъде мамена законно