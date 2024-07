Украинските удари намалиха сериозно обема на преработката на петрол в Русия (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Украинските удари с дронове по руски петролни рафинерии са довели до намаляване на обема на преработка с около 17%, съобщи официален представител на НАТО пред журналисти във Вашингтон на 9 юли.

"Мисля, че ще продължим да наблюдаваме това, тъй като Украйна използва различни видове оръжия, а това ще окаже допълнително въздействие върху руската икономика", съобщава неназованият служител в кулоарите на срещата на върха на НАТО, цитиран от "Украинска правда".

Украйна извършва все по-често безпилотни удари с голям обсег на руска територия, като често се прицелва в петролни рафинерии и складове, за да наруши доставките на гориво за руската армия и да намали приходите на Москва от износ на изкопаеми горива, които са от решаващо значение за финансирането на войната.

През март агенция Bloomberg съобщи, че ударите са нарушили 12-14% от капацитета на Русия за преработка на петрол. Сега цитираното число е още по-голямо.

Още: Парите от износ и обемът на износ на руски петрол - рязко надолу

На 2 април имаше нападение срещу нефтената рафинерия в Нижнекамск (в Татарстан), която има годишен производствен капацитет от около 8 милиона тона. Това представлява 2,6% от общия годишен капацитет за преработка на петрол в Русия. Рафинерията се намира на повече от 1000 км от Украйна.

Украинците потвърдиха също така, че на 5 юни са нанесли удар по петролната рафинерия "Новошахтинск" в руската Ростовска област, и заявиха, че атаката е унищожила 1,5 млн. тона петрол и петролни продукти на стойност 540 млн. долара.

Украински дронове атакуваха и четири рафинерии в руските Краснодарски край и Астраханска област през нощта на 21 юни, както и петролна база във Волгоградска област през нощта на 9 юли.

Още: Свалени дронове, но не точно: Пламна руска петролна база във Волгоградска област (ВИДЕО)

Що се отнася до последния удар, радио "Свобода" показа сателитни снимки, на които се виждат последиците от нападението срещу петролното депо в град Калач на Дон, недалеч от Волгоград. На изображенията се виждат следи от пожари, които руснаците потушават едва на следващата сутрин. Дроновете са поразили точно два резервоара за гориво, разположени близо един до друг.

Radio Svoboda revealed satellite images showing the aftermath of an attack on an oil depot in Kalach-on-Don, Volgograd region. The images display traces of fires from the attack, which the Russians extinguished only by the following morning. The drones accurately hit two fuel… pic.twitter.com/0YjyODgork