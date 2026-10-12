Анди Бърнам: Русия се е намесила в референдума за Brexit, същото се случва във Франция и Германия

Русия се е намесила в референдума за Brexit. Това заяви британският премиер Анди Бърнам и предупреди, че подобни действия се извършват и във Франция и Германия. За първи път британски министър-председател открито заявява, че Русия се е опитала да повлияе на вота. В подкаста "Останалото е политика" той разказва, че след встъпването си в длъжност на "Даунинг стрийт" 10 е попитал за евентуална руска намеса във вота от 2016 г. и е получил "категоричен отговор, че такава е имало".

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"Смятам, че всъщност заемахме твърде пасивна позиция по този въпрос и не информирахме хората достатъчно за мащаба на опитите от чужбина да се дестабилизира политическият процес", отбелязва премиерът.

Бърнам не предоставя подробности относно естеството или обхвата на действията на Москва по време на референдума за Brexit.

В интервюто си Бърнам заявява, че е обсъдил проблема с руската намеса с канцлера Фридрих Мерц по време на посещението си в Германия и изтъква, че със сигурност "има дезинформация, която идва от Русия и навлиза в германската политика". "Важно е тези неща да бъдат ясно заявени сега и вярвам, че това ще помогне на избирателите в Германия и Франция да разберат, че част от тази политика се подклажда от нашите врагове, а именно Русия", казва премиерът.

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От "Необвързана Британия" – кампания, подкрепяща Brexit, определиха изказването на Бърнам като "поредния груб опит да се подкопае легитимността на решението, взето от британския народ през 2016 г." и че "няма основателна причина да се смята, че руската намеса е повлияла на изхода от референдума", съобщи БНР.