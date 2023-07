Брутална артилерийска разправа с руска танкова и БТР група (ВИДЕО)

Контраофанзивата се следи от множество източници и постоянно излизат данни за отделни, по-важни и интересни битки, включително много видеокадри.

ВИДЕО: Украински плътен огън коси руснаците, може би кадировци

Поредните такива са в направлението при Авдеевка. Там отдавна боевете са по линия в полукръг от изток към града, който е най-силната украинска позиция в тила на град Донецк.

Северно от Водяне, в посока към Сиверно (намира се на около 6 километра северозападно от Авдеевка), руска група от бронирани машини опитва да атакува, но е посрещната от 53-та механизирана бригада на украинската армия. Какво се случва – вижте видеото:

The 53rd mechanized brigade destroyed a Russian armored group just north of Vodyane near Avdiivka who were trying to make their way to Sjeverne. pic.twitter.com/aILU1BgwFY