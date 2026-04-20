Бум на погребалните услуги в Русия. Идват страшни решения на Путин: Позиция и на ключов руски директор, и на Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Броят на компаниите в сектора на погребалните услуги в Русия се е увеличил с над една трета през първото тримесечие на 2026 година. Точното число е 37,5%. Това съобщава най-известният руски икономически и бизнес ежедневник "Комерсант".

Колко са вече погребалните агенции в Русия? 524 повече според Rusprofile, която изчислява и увеличението от 37,5 на сто. "Комерсант" обаче цитира и подобни данни от "Контур.Фокус" - броят на новите регистрации в сектора на погребалните и траурни услуги се е увеличил с 20,8%, достигайки ръст от 500. Общо руските компании, предоставящи погребални услуги, са 11 300 и 78% от тях са еднолични търговци – в опит ДДС-то им да не е 60 млн. рубли, а 20 млн. рубли.

И още – в периода януари-февруари 2026 г. обемът на предоставените погребални услуги се е увеличил с 6,9% във физическо изражение, докато пазарът е нараснал с 15,7% в парично изражение, достигайки 22,7 милиарда рубли, обобщава "Комерсант".

Ясно е защо този бизнес в Русия бележи такъв ръст – войната в Украйна, която трябваше да е специална военна операция за 3 дни, а продължава пета година, е основен двигател.

Проблем след проблем в Русия

"Когато държавата се развива по-бавно от средното в света (бел. ред. - става въпрос за икономиката), тогава както и да го обясняваш и който и да го обяснява всъщност отиваме към деградация. Всяка държава, не просто Русия. Всичко под средното (икономическо) ниво в световен мащаб е деградация – точка. Без изключения". Думите са на директора на намиращото се в Череповец предприятие АО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимир Боглаев. Какво се случи съвсем наскоро точно в индустриалната зона на Череповец, припомнете си на фона на думите на Боглаев, че в Русия има „очевидни икономически провали“ и това води до „сериозно напрежение в обществото“, а Боглаев не помнел такова нещо от началото на 90-те години на XX век насам т.е. разпадането на СССР - ОЩЕ: Смях до дупка: В Русия отрекоха удар по химически завод, било ИИ ВИДЕО. Припомнят обаче какво се прави при теч на амоняк

По-важното от думите на Боглаев – че тези икономически сътресения му изглеждат като подготовка на управляващите в Русия за промяна на управлението на страната. Какви ще са тези промени – толкова непопулярни, че ще има тотална загуба на доверие от страна на руснаците към режима на руския диктатор Владимир Путин. Вероятно това ще стане след септември месец, тази година, когато предстоят изборите за руския парламент (за долната камара – Думата), както и на много места за губернатори и регионални парламенти, по думите на Боглаев, който не нарича Путин по име като властта в Русия, а говори за "управляващи". "Има пълна загуба на обратна връзка между управляващата върхушка и населението", каза Боглаев:

Russia faces serious shocks from major economic problems, says the director of the Cherepovets Foundry and Mechanical Plant. He says Russian authorities are out of touch and will be forced into unpopular decisions that destroy public trust. pic.twitter.com/y4nRGfDxog — WarTranslated (@wartranslated) April 19, 2026

🗣️ Passersby in Moscow were asked: "Do you feel confident about tomorrow?"



The answers? Straight chaos.Young guys: “No f*cking way.”



They’re pissed about the Telegram block and straight-up say they’re not even sure Russia will still be here tomorrow.



Meanwhile, one babushka… pic.twitter.com/h8TlG9yY93 — NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2026

Казаното от Боглаев силно кореспондира с думи на украинския президент Володимир Зеленски. Той отново повтори, този пър в телевизионно интервю – това, че в Русия отрязаха нормалния достъп до социалните мрежи не е защото се търси ограничение на критиките, а за да се предотвратят бунтове. И защо може да има бунтове в Русия – няколко неща. На първо място – обща мобилизация в Русия, включително Москва и Санкт Петербург ще бъдат засегнати, обясни Зеленски:

Putin is preparing a large-scale mobilization — that's why the internet is being restricted in Russia



According to Volodymyr Zelenskyy, social media is being shut down in part to prevent массовое недовольство и возможные бунты.



Do you agree? pic.twitter.com/tBW4DJb2gx — NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2026

В снощното си вечерно видеообщение украинският президент каза и, че украинските далекобойни въздушни удари са нанесли щети за 2,3 млрд. долара в Русия само през месец март. Продължаваме напред, увери украинският държавен глава на фона на увеличаващи се вопли от Z-блогъри как за Русия нещата стават все по-зле, "дроновете на хохлите (обидното за украинците име от руска страна) вече летят на 2000 километра дистанция и ни побеждават". Тези думи са на Евгений Голман, едно от лицата на мрежата от Z-блогъри, отгледана от режима на Путин. А руският военнопропаганден телеграм канал „Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, преди два дни написа https://t.me/rybar/79587 следното: "Нараства и друг риск - физическото унищожаване на инфраструктурата и логистиката, чрез които този петрол (бел. ред. - руският) би могъл да бъде изнесен. Украинските удари по рафинерии, петролни депа и пристанища в различни региони вече се превърнаха в системен проблем - всеки удар не само намалява експортния капацитет и рафинирането, но и увеличава застрахователните и оперативните разходи" – ОЩЕ: Пак и пак: Огнен ад превзе руско пристанище на Черно море след украински удар (ВИДЕО)

Russian Z-blogger Yevgeny Golman is again in hysterics over the Russian army’s situation at the front and the authorities’ helplessness. pic.twitter.com/kZ3p8meOJD — WarTranslated (@wartranslated) April 19, 2026

Междувременно, бившият украински външен министър Дмитро Кулеба също вижда близка опасна ескалация и въвличане на Беларус във войната в Украйна. Според него, има редица сигнали, които го подсказват. Например – постоянни учения за беларуската армия и то със сценарии за мащабни военни действия, има все по-често призоваване на резервисти в цялата страна, системите на противовъздушната отбрана (ПВО) се подсилват, а координацията с руската армия стига ново ниво: преминаване от сътрудничество към синхронизирано планиране. Всичко това кара Кулеба да се опасява, че Беларус ще стане втори фронт срещу Украйна - ОЩЕ: Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Is Belarus preparing to attack Ukraine? Here are 5 alarming signs



Former Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba released a 13-minute video explaining why recent developments may point to a dangerous escalation.



Individually, each element may seem routine. But when… pic.twitter.com/2JNfGqtdu4 — NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Има по-сериозно увеличение на интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна на дневна база според украинския генщаб. На 19 април са станали 206 бойни сблъсъка спрямо 153 на 18 април. Руснаците са хвърлили 253 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. с 37 повече спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2916 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 500 надолу. Руската армия е използвала 7767 FPV дрона, което с около 1600 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е било най-горещо – 42 руски пехотни атаки са били отбити там съгласно официалните украински данни. Покровск отново присъства в украинската сводка като място на боеве, а руският Z-канал „Два майора“ говори, че боевете при западното предградие на Покровск (Гришино) продължават. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 21 руски пехотни атаки. Още 33 са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област. По 10 руски пехотни атаки са регистрирани от украинците в направленията към Купянск и в района на Вовчанск, Южнослобожанското направление – за това направление "Рибар" отбелязва превземане на село Вовчански хутори, южно от Вовчанск и руски напредък към Охримовка.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 142 далекобойни дрона по цели в Украйна, като около 100 от тях са били клас "Шахед". Общо 113 дрона са свалени, съгласно сводката на украинските ВВС. На 18 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи. В Киевска област, в района на Бровари, е ранен 51-годишен мъж, след като е поразена двуетажна къща, съобщава украинската спешна служба и добавя, че в Харковска област са ранени трима души, след като руски обстрел е уцелил жилищна сграда и са били подпалени три апаратамента. Спешната служба на Украйна уточнява и, че при оказването на помощ на пострадалите и гасенето на пожарите е имало повторни руски обстрели.