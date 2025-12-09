Денят "Х": Какво ще приеме Украйна, за да има мир? (ОБЗОР - ВИДЕО)

До края на деня, 9 декември, Украйна ще върне на САЩ своя план за мир. Това стана ясно от думите на украинския президент Володимир Зеленски от късно снощи. За разлика от друг път, той не направи видеообръщение, но отговаряше на въпроси на журналисти през чат приложение – Още: Зеленски: Китай може да окаже влияние върху Путин да спре войната, но няма интерес от това

Зеленски бързо да се съгласи да предаде Донбас, за да има мир – САЩ натискат за това, пише в нов свой материал Axios. Изданието набляга на следното: последния засега кръг разговори между американците и украинците за мир в Украйна се е фокусирал както върху Донбас, така и върху американските гаранции за сигурност за страната, ако/като тя подпише мирно споразумение. Но нещата не вървят към сближаване, а към раздалечаване – заради Донбас. Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп, и Джаред Къшнър, зетят на Тръмп, които проведоха двучасов телефонен разговор с украинския президент на 7 декември, са искали той да каже моментално "да" за отстъпване на Донбас, твърди Axios. И добавя, че според украинците американците са предали всичко по своята версия на плана час преди разговора със Зеленски. Но за гаранциите за сигурност САЩ се ослушват – няма ясно определение кой какво ще контролира, кой откъде изтегля войници и как ще се гарантира, че руснаците няма пак да тръгнат напред? За сметка на това американците искат бързо да се стигне до сделка – само че, както посочи финландският външен министър Елина Валтонен, това не е войната на Тръмп, но ще е мирът на Тръмп. Валтонен открито каза пред Bloomberg TV, че е разтревожена какво ще стане в следващите няколко дни и подчерта, че точно както Украйна и Финландия иска мир, но не на всяка цена и при каквито и да е условия.

Дори бившият съветник на Тръмп и водещ се като негов "стратег" Стив Банън предупреди, че американският план няма да успее да реши основния проблем, който доведе до войната в Украйна, предаде The American Conservative. Според Банън, всичко измислено като мирни предложения през последния месец е изключително сложно и потресаващо, а САЩ не могат дори да приложат на практика тези предложения. А основният проблем е следният – Русия иска Украйна да остане разоръжена държава, с малка армия и неспособна да кове своя собствена политика. Украйна и европейските ѝ съюзници не са съгласни. Отделно няма яснота дали американските гаранции по евентуалното сегашно мирно споразумение ще оцелеят и след като Тръмп вече не е президент на САЩ. В крайна сметка, случващото се напомня за Минските споразумения – това казва проф. Джон Миършаймър, специалист по международни отношения от Чикагския университет.

Колко прави са двамата потвърждава косвено и самият Тръмп с постоянните си досадни клишета – нищо не бил дал на Украйна, за разлика от Байдън т.е. не товари американските данъкоплатци, обаче е и борец за свобода, защото някога дал противотанкови системи и ракети Javelin на Украйна и с тях тя спряла армията на Путин при Киев. Президентът на САЩ е забравил (или не) какви ги плещеше за Киев – Още: Тръмп: Калта спря Путин да не превземе Киев за 5 часа. И се самоопроверга (ВИДЕО)

💥 Biden gave Ukraine 350 billion dollars.



And you know what I gave them? Nothing.



Well… I gave them the Javelins — they knocked out tanks.



This is what Donald Trump is saying right now. pic.twitter.com/Pm4So6grF2 — NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър също запя в тон с Тръмп – няма повече да харчим за войната в Украйна, мирът е отговорът и само Тръмп можел да го постигне:

🇺🇸 U.S. Ambassador to NATO Matthew Whitaker said on Fox News that Trump fully understands how to increase pressure on Ukraine to push its leadership toward a peace deal.



“The U.S. is the peace‑maker between Ukraine and Russia. President Trump is the main peacemaker. And we will… pic.twitter.com/CobgmxMhqL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 8, 2025

Безпардонният натиск на Тръмп върху Украйна обаче изглежда нелогичен предвид поредния силен сигнал, че в Русия нещата се влошават. Кой е новият силен сигнал – думите на руския диктатор Владимир Путин на заседание на Съвета по национални проекти и стратегическо развитие на Руската федерация. Очевидните противоречия в тях, особено за руската икономика и демографска ситуация, са направили впечатление и на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. ISW смята, че Путин нарочно видимо преувеличава колко силна е руската икономика, за да повлияе на преговорите за мирно споразумение за край, какъвто той иска. А колко силно Путинова Русия търси точно сега мирно споразумение, което да отговаря на целите ѝ, личи и от думите на Алексей Журавльов, зам.-председателя на военната комисия на Думата. Той директно каза, че нямало значение кой ще подпише мирно споразумение от украинска страна, украинците ги командват американците, важното било то да отговаря на всички руски искания и това е цитирано със съответната препратка към „Газета.ру“. Предвид големите усилия на Кремъл Володимир Зеленски да бъде представен като нелегитимен президент на Украйна, тези думи на Журавльов са доста показателни – Русия иска край сега и въпросът е защо при всички повторения на Путин как нямало значение, ако в дипломацията няма пробив, руската армия щяла да продължи напред както досега. Но и в руската армия нещата са далеч от цветя и рози – поредни примери, които го загатват, включително с руски войник-беглец, разказващ в Телеграм как бяга от преследвачите си и дори ранил тежко един от тях:

Things must be truly dire in the Russian army if a soldier with a torn-off leg is happy just to be in a hospital. pic.twitter.com/nD0EGXtyDV — WarTranslated (@wartranslated) December 8, 2025

"They came to the hospital here in Belgorod region to wipe me out." - said Russian occupier Korotkiy from the 25th Army, claiming that his own "comrades" are trying to kill him because he complained about the army’s habit of "wiping out" its soldiers.



After he escaped from the… pic.twitter.com/Yj5M2y8gzE — WarTranslated (@wartranslated) December 8, 2025

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец предупреди, че Русия опитва да организира протести в Украйна срещу Володимир Зеленски. Основната цел на руснаците са украинки-майки на украински войници и предимно такива, които са в руски плен – чрез тяхното недоволство Путин ще се стреми да окаже още повече политически натиск върху Зеленски.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Доста сериозно намаление на сухопътната военна активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 8 декември е имало 139 бойни сблъсъка – с 25 по-малко спрямо 7 декември. Руснаците са хвърлили 208 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 26 повече на дневна база. 3 от КАБ-овете са хвърлени в Курска област – там, където Путин обяви окончателна руска победа още по Великден. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4128 изстреляни снаряда, като това е с около 60 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6254 FPV дрона, което е с около 300 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

43 руски пехотни атаки са блокирани в Покровското направление, като Покровск и Мирноград продължават да са сочени за райони на боеве от украинския генщаб. Още 17 руски пехотни атаки са спрени в съседното от юг Олександриевско направление, а 15 са станали при Гуляйполе, в Запорожка област. 16 руски пехотни атаки са извършени от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск. 10 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление.

(КАРТА) Специално за Мирноград 7-ми украински десантно-щурмови корпус обяви в канала си в Телеграм, че украинската армия се е изтеглила от съседните на града села Лисовка и Сухий Яр. И двете се намират югоизточно от Мирноград. Руснаците се мъчат да се укрепят в югоизточната част на Мирноград, хвърлили са 21 авиобомби по града за последната седмица, добавя пресслужбата на корпуса. Бием се за Родинско (западно от Мирноград), продължават да настояват редица Z-блогъри, има геолокализирани видеокадри в обзора на ISW, които показват нови руски сили в северозападната част на селото.

The Ukrainian 7th Army Corps has confirmed a tactical withdrawal from Lysivka and Sukhyi Yar, southeast of Pokrovsk, relocating forces to more fortified positions. This maneuver was conducted to safeguard personnel, improve logistics, and streamline the front line.



Meanwhile,… pic.twitter.com/652dMFly0a — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 8, 2025

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че руснаците вече владеят източната и централната част на Северск, южно от Лиман и било въпрос на време градът да падне изцяло, защото и украинската логистика от север е нарушена. Но според ISW геолокализирани кадри на руски войници в центъра на Северск всъщност показват тяхна поредна пропагандна операция – тичат напред да вдигнат руското знаме и да го заснемат на видео, надявайки се че ще оцелеят впоследствие, докато бягат назад към истинските си позиции. ISW показва в обзора си и геолокализирани кадри на руски удар с дронове по украински войници в северната част на Купянск – там, където руснаците казваха, че упражняват контрол.

A special Russian army device for transporting body bags from Kupiansk. Small and very convenient. But you can’t take too many bags at once if you want to leave quickly. But overall, Russians are very pleased and grateful. pic.twitter.com/723FnKcHa1 — WarTranslated (@wartranslated) December 8, 2025

