ЕК успокои: Няма дефицит на керосин в Европа

14 април 2026, 14:44 часа 393 прочитания 0 коментара
Засега в Европейския съюз не се наблюдава недостиг на керосин. Това заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с предупреждения на европейски авиокомпании, че доставките на достатъчно гориво за гражданските полети е под въпрос заради събитията, свързани с Ормузкия проток.

"Възможно е скоро да възникне недостиг. Съгласуваме много внимателно необходимите действия между държавите от ЕС и производителите", обясни говорителят. "Доставките на суров петрол за европейските рафинерии остават стабилни и още не се налага освобождаване на количества от запасите", каза той. Говорителят уточни, че ЕС произвежда 70% от необходимото самолетно гориво.

По въпроса за Ормузкия проток той посочи, че свободното корабоплаване е от основно значение за ЕС. "Приветстваме всяка инициатива за осигуряване на свобода на движението през протока", допълни говорителят.

Риск от недостиг на гориво

Европейските летища са изправени пред опасността от предстоящ недостиг на авиационно гориво като последица от войната в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток. Лондонското летище "Хийтроу" и други британски летища са най-уязвими и там вече има полети, отменени заради проблемите с горивата. Френските летища може да са следващите, според компанията за анализи на енергийния пазар "Кплер".

Според прогнозите, Португалия може да изчерпи запасите си от авиационно гориво след четири месеца, Унгария – след пет, Дания – след шест, Италия и Германия – след седем, а Франция и Ирландия – след осем. Полша е почти напълно самодостатъчна по отношение на авиационното гориво, така че е малко вероятно да се сблъска с криза.

Виолета Иванова Отговорен редактор
