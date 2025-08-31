Фон дер Лайен намекна на Северна Македония: Няма ЕС без изпълнение на ясни изисквания

"Разширяването е и ще остава процес на заслуги. Всяка кандидатка ще бъде оценявана спрямо нейните собствени заслуги. Има ясни изисквания и подобрения, които трябва да бъдат постигнати. Разширяването отнема време, но е от съществено значение на европейците да го постигнем, особено за регионалната сигурност". Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Така тя отговори на въпрос на БГНЕС дали е казвала на македонския премиер Християн Мицкоски, че страната му няма да получи "план Б" за членство в ЕС.

Питането всъщност беше в по-широк смисъл - дали ЕК и ЕС вече гледат по-различно на държави-кандидати за членство в ЕС, където руското влияние е по-силно, отколкото Брюксел е готов да понесе. Беше даден пример със Сърбия - Още: Фон дер Лайен отчете уникалност на военната ни индустрия, каквато няма в ЕС. Борисов се закани да пази правителството (ВИДЕО)

Председателят на ЕК говори "по общо", по собствените ѝ думи. По-голям ЕС е по-конкурентоспособен и по-силен, с по-значим глас в световен мащаб, каза тя и посочи, че Брюксел помага в борбата с хибридната война, като така дава възможност на всеки да избере накъде иска да се насочи и развива.

Припомняме, че едно от изискванията, за които има съгласие в ЕС, е българите да бъдат вписани в конституцията на Северна Македония - нещо, което сегашният премиер Мицкоски не бърза да направи и търси начин да не изпълни.

Още: В Македония вдигнаха мерника на ВМРО-ДПМНЕ за членството в ЕС: Ако сме отвън, какво ни чака?