Германия обеща: Ще защитим всяка педя от земята на НАТО

Германските въоръжени сили – Бундесвера, са готови да защитят Полша. Това каза германският външен министър Йохан Вадефул пред натовския си съюзник. Помолен да коментира в съвместно интервю за германска и полска телевизия дали Варшава може да разчита на помощта на Берлин в случай на руска агресия, Вадефул отговори: "Няма да се поколебаем и за миг". "Ако територия на НАТО бъде нападната – а ако някой има съмнения, тук става дума единствено и само за Русия – германските войници веднага ще защитят всяка педя земя. Това е задължение. И то ясно и недвусмислено", добави той.

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Вадефул изтъкна тясното сътрудничество с Полша, което е намерило отражение и в сключеното вчера между двете държави отбранително споразумение. Двете страни, каза той, имат обща задача да бранят Европа от руската заплаха. "Ние сме заедно. И няма да позволим да бъдем разделени."

Помолен да коментира опасенията на Полша да не бъде пренебрегната при възможни преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна в рамките на така наречения формат Е-3 – Германия, Франция и Великобритания – Вадефул посочи, че този формат няма да предприеме нито една стъпка без полско съгласие.

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Според германското правителство новото военно споразумение подчертава ангажимента към общата отбрана в рамките на ЕС и НАТО.

Полша и Германия възнамеряват да си сътрудничат по-тясно и в развитието на военните способности и отбранителната промишленост. Предвидени са и общи военни учения.