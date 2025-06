Израел и Иран са приоритет: САЩ забиха нож в сърцето на украинската отбрана (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Президентът Путин се обади тази сутрин (вчера - бел. ред.), за да ми честити рождения ден, но най-вече за да поговори за Иран - страна, която той познава много добре. Разговаряхме дълго. Много по-малко време говорихме за Русия/Украйна, но това ще бъде следващата седмица". С тези думи в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп даде да се разбере, че разрешаването на войната в Украйна към момента не му е приоритет - фокусът е изцяло насочен към операция "Изгряващият лъв" на Израел срещу Иран.

Още: Путин се обади на Тръмп с обещание за Украйна и предложениe за Близкия изток

Републиканецът и диктаторът от Кремъл разговаряха на 14 юни и със сигурност казаното от Тръмп е повдигнало духа на всички в Москва. Според американския президент разговорът е продължил около час. Вчера съветникът на руския лидер Юрий Ушаков заяви, че е разказал на Тръмп за напредъка на размяната на военнопленници с Украйна и е потвърдил "готовността на Русия да продължи преговорите за мир". Преговорите щели да продължат след 22 юни, заявиха от Кремъл.

☎️Trump spoke about his conversation with Putin: "President Putin called this morning to very nicely wish me a Happy Birthday."



He talked with the Kremlin dictator about Iran and much less about Ukraine — "that's for next week," said the American president. pic.twitter.com/8W2J6aAbfm