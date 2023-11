Жест на добра воля: Руснаците откачиха заради Днепър (ВИДЕО)

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща специално внимание на вчерашния хаос с руските позиции по източния бряг на река Днепър. Припомняме, че първоначално "емблемите" на руската държавна информационна сфера РИА Новости и ТАСС съобщиха за "отстъпление на по-изгодни позиции", после си изтриха публикациите в официалните си канали в Телеграм, а ТАСС накрая се извини и за "погрешка пуснатата информация". Руското военно министерство обяви случилото се за "фалшива новина" и "провокация" - по-различен изказ от "погрешка пусната информация". Съответно, от ISW поставят въпроса за липсата на единен комуникационен подход от руска страна за случващото се в Украйна – специално за Днепър официалната руска власт не говори нищо, а руските ултранационалисти и военни блогъри постоянно тръбят колко тежко е положението там, и напомнят как същото се е случило преди светкавичната украинска контраофанзива през септември, 2022 година в Харковска област. Тогава официално руското военно министерство нарече чутовното поражение "прегрупиране": "Изтегляме се на по-изгодни позиции от Днепър": РИА Новости и ТАСС бързо изтриха новината

Forest area in Malokakhovka. Russians show how one of their postions was covered and several pieces and equipment were destroyed. pic.twitter.com/U4nzMVwht9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2023

Изводите за руската истерия относно Днепър

Същевременно, от ISW се опират и на материал на РБК за случилото се, като разсъждават в следната посока – анонсираното изтегляне (прегрупиране) на руски военни части от Днепър изглежда не е защото руснаците са притиснати толкова силно там, а защото е възможно да е обсъждано да се предислоцират руски войници на други сектори на фронта, които в момента са по-горещи и важни за Русия – като Авдеевка. От ISW вадят заключение, че обсъждане за такова изтегляне са направили началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов и командващият руските сили при Днепър генерал Михаил Теплински, който командва и руските ВВС – по-специално десантчиците им. В подкрепа на това заключение е и позицията на украинския военен анализатор Константин Машовец, според която на предна линия при Днепър не са пратени части от 70-та мотострелкова дивизия и 7-ма дивизия на ВВС, макар че такива искания е имало, а вместо това те остават в тила – явно руснаците считат, че след като тилът им е достатъчно укрепен (според тях), в момента няма опасност за голям украински пробив откъм Днепър.

Има и друга гледна точка – според Украинския център за съпротива съобщенията в ТАСС и РИА Новости са измама, която да подлъже украинската армия да тръгне напред необмислено и да бъде съкрушена. От ISW изключват като реалистични слуховете в руското военно телеграм пространство, че съобщението за руското изтегляне всъщност е дошло от фалшив профил на руското военно министерство и това заблудило РИА и ТАСС.

В обзорите си за вчерашния ден руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) и създаденият от бившия говорител на руското военно министерство популярен руски военен телеграм канал "Рибар" говорят отново за Днепър. Пегов пише, че има ожесточени боеве и известен украински напредък при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Днепър). "Рибар" признава, че украинците опитали да разширят зоната си на контрол там, но не уточнява резултатът. Че украинските морски пехотинци вече действат в горите покрай селото (руските източници говорят в посока юг) е видимо от долното видео – целта, според "Рибар", е да се отреже пътят за руската военна логистика между Олешки и Нова Каховка:

Fighting in the forest area southwest of Krynky leading to the M-14. The Russian 810th Guards Naval Infantry Brigade is responsible for the defense there, which is under heavy pressure. https://t.co/uh3mmqkwNA pic.twitter.com/PJDAOJVSaD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2023

Покрай цялата ситуация с Днепър, интересен аспект е и становището на руския военен телеграм канал "Дневник на десантчика" - че руските информационни канали почти не отразяват успешните руски удари по украински военни цели, а обръщат много повече внимание на успешните украински удари по руски военни цели, особено в тил. Това трябва да се промени, смята той.

В този ред на мисли, украинското министерство на отбраната категорично отрече, че ще сменя трима основни главнокомандващи – командирът на оперативно направление "Таврия" генерал Александър Тарнавски, командирът на военните медици Татяна Остащенко и командващият на обединените въоръжени сили Серхий Наев.

Развитие на военните действия в Украйна

Вече явно лошото време – силни дъждове и силен вятър, влияе на развитието на нещата на фронта. По украински данни (изявления на говорителя на украинските сухопътни сили подполковник Володимир Фитьо, на говорителя на 14-та механизирана бригада Надя Замряха, на говорителя на оперативно командване "Юг" капитан Наталия Хуменюк), силно намалели са операциите с военна авиация на руснаците, както и тези с дронове – същото казват и от руска страна за украинските операции. Въпреки това, в сутрешната сводка на украинския генщаб има информация за 80 бойни сблъсъка.

По отделните направления – при Авдеевка и Пегов, и "Рибар" говорят за "подобряване на руската тактическа позиция" до Степово (3 километра североизточно от индустриалната зона на Авдеевка). Геолокализирани видеокадри от 9 ноември (18+) показват жестоките битки там – стрелба и близък бой плюс удари с дронове. Тази точка на северния фланг заедно с коксовия завод е най-важната за евентуален решителен руски пробив в Авдеевка. Украинският генщаб не казва нищо за Степово – посочва, че през изминалите 24 часа има отбити 18 руски пехотни атаки и посочва конкретно Северно (6 километра западно от Авдеевка), Новокалиново (11 километра северозападно от Авдеевка) и Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка) като места, където руските опити за напредък са спрени.

При Бахмут, Пегов и "Рибар" твърдят, че руснаците напредват в зоната на язовира при Берховка (5-6 километра северозападно от Бахмут). Геолокализирани видеокадри (18+), показващи смъртта на руски войници след обстрел от дрон, потвърждават тези твърдения. Украинският генщаб не казва нищо за северния фланг на Бахмут – по неговите данни, за изминалите 24 часа са отбити 15 руски пехотни атаки, всичките на юг. Става въпрос за Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут) и Ивановско (6 километра югозапад-запад от Бахмут). Споменаването на Ивановско за втори пореден ден подказва, че руснаците са успели да осъществят известен напредък и е ясно, че в момента инициативата при Бахмут отново е при тях.

В Запорожието няма потвърдени промени на позиции. В направлението при Купянск и линията Кремена – Сватово има геолокализирани видеокадри, показващи известен руски напредък западно от Володимировка (19 километра северозападно от Сватово). Кадрите са на точен украински обстрел по руска военна техника. Иначе по основните точки на боеве за Купянск – Синковка (8 километра североизточно от Купянск), Петропавловка (7 километра източно от Купянск) и Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск) няма промени – там общо за денонощието са отбити 7 руски пехотни атаки:

Location: Volodymyrivka (Володимирівка), Luhansk Oblast at 49.58768, 37.96316 https://t.co/hcB3xxyums @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed

A Russian truck which skid off the road gets destroyed by explosives dropped by the 103rd TDF 'Lviv'. They have a fundraiser ☝️ pic.twitter.com/0mtWu3n4lm — blinzka (@blinzka) November 13, 2023

Кораб номер 100

Междувременно, американският посланик в Украйна Бриджит Бринк коментира, че кораб номер 100 е тръгнал по Украинския хуманитарен черноморски коридор. Той заработи след като Русия се изтегли от зърнената сделка и след като Украйна явно натика Руския черноморски флот в миша дупка, реализирайки няколко успешни удара с ракети в Крим: Голяма част от Руския черноморски флот избяга от Севастопол, украинският търговски коридор работи (СНИМКИ и ВИДЕО)

По думите на Бринк, досега по коридора са изнесени 3,7 млн. тона храни, хранителни продукти и други стоки. Първият кораб, който тръгна по коридора, го направи на 15 април.

