Никой не искаше да затвори телефона пръв: Кремъл с подробности за разговора Тръмп-Путин

Помощникът на Путин Юрий Ушаков разкри подробности от разговора между Путин и Тръмп, след който Министерството на финансите на САЩ временно разреши транзакции, свързани с продажбата, доставката, разтоварването и вноса на дизелово гориво с руски произход, включително вноса му в САЩ, до 7 април 2027 г. Това съобщава независимият телеграм-канал ASTRA. Ушаков заяви, че Тръмп “топло е поздравил Путин за рождения му ден, неофициално е изразил пожелания за успех и просперитет и е предал поздрави от Първата дама“, а по време на разговора “никой не искаше да затвори пръв“. Други подробности за разговора между президента на САЩ и Путин: Още: Тръмп: Путин незабавно ще ни достави 300 000 тона дизел

Обсъдиха подготовката на мащабни икономически инициативи, включително доставките на руски петролни продукти на американския и световния пазар;

Договориха се, че омбудсманът Яна Лантратова ще бъде в постоянен контакт с офиса на Мелания Тръмп относно ситуацията в окупираното село Олешки в Херсонска област;

Путин подробно информира Тръмп за реакцията на Русия на атаките на украинските въоръжени сили и заяви, че оценява вниманието, което Тръмп и екипът му отделят на диалога с Русия;

И двамата възнамеряват да присъстват на срещата на върха на АТИС в Китай;

Путин заяви, че Киев, опитвайки се да провали руските избори, е осуетил възможността за незабавно възобновяване на преговорите и Москва ще обмисли кога преговорите могат да бъдат възобновени;

И двамата изразиха задоволство от функциониращите канали за комуникация, включително чрез разузнавателните служби;

Путин заяви, че е възможно и необходимо да се преговаря с Иран и повтори предложението си да съдейства за извозването на високообогатения уран на Иран.

Ушаков обаче отбеляза, че все още има подробности от разговора, които не може да разкрие.

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За какво се разбраха

Снимка kremlin.ru

Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и 1 000 000 тона веднага след това. Това Доналд Тръмп в публикация в собствената си социална мрежа Truth Social. По думите му това е договорено в телефонен разговор между двамата. Ето какво още написа Тръмп:

“Благодарение на нашия ПЪЛЕН КОНТРОЛ над Ормузкия пролив и това великолепно съобщение относно руската енергия, цените на дизела за американците и, всъщност, за целия свят, ще СПАДАТ, С РЕКОРДНИ ТЕМПОВЕ И БЪРЗО! По-ниските цени за американците, особено за нашите велики фермери, скотовъди и тираджии, са моят най-голям приоритет. Това е много голямо и важно съобщение. Освен това трябва да се разбере, че Иран няма да разполага с ядрено оръжие! Благодаря ви за вниманието към този въпрос. Президент Доналд Дж. Тръмп".

От Кремъл също пуснаха официално прессъобщение за разговора, но там за дизела пише следното: "Докато беше обсъждана темата със ситуацията с енергетиката в световен мащаб, Русия потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти на американския и световния пазар. Уверени сме, че това ще окаже положително въздействие върху цялата световна икономика".

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