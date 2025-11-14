Киев гори, Новоросийск - също. 216 украински дрона, но руска ПВО изглежда порази най-голямото черноморско руско пристанище (ВИДЕО)

11 души са ранени в украинската столица Киев след поредната руска комбинирана въздушна атака. Това съобщава в канала си в Телеграм Виталий Кличко. Той добавя и информация за пожар в жилищна сграда в Святошински район, както и е ударена друга жилищна сграда в Деснянски район. Само че информацията за пострадалите вече не е актуална – украинската спешна служба съобщи за 1 убит и 24 ранени, а 40 души са били успешно спасени.

И още – украинската спешна служба съобщава за поне 10 пожара в Киев. Отломки от дронове са паднали върху болница. Най-тежко е положението точно в Деснянски район – поразена е сграда, като ударът е засегнал 5-8 етаж. Там е убит 1 човек, спасени са 14 души, включително 1 дете. Всичко това обаче не е окончателна информация, предупреждава украинската спешна служба.

По-рано Кличко уточни, че заради руската атака има повреди и щети по отоплителни мрежи – именно в Деснянски район е ударен топлопровод, някои сгради са без парно и топла вода. Украински мониторингови канали съобщиха за поне 30 дрона клас "Шахед", изстреляни към Киев, както и балистични ракети "Искандер-М"/КН-23.

Новоросийск също гори

Най-голямото руско пристанище на Черно море Новоросийск също не се размина тази нощ. Кметът на града Андрей Кравченко потвърждава, че петролният товарен комплекс "Шехарис" е бил ударен, информацията на местния оперативен щаб е за атака с дронове. "Шехарис" е част от инфраструктурата за износ на руския гигант "Транснефт". Повредени са и наземни съоръжения. В украинските мониторингови канали пак има спекулации, че в атаката са използвани новите украински ракети "Фламинго"

The Russian port of Novorossiysk is heavily ablaze tonight following a Ukrainian drone/missile attack on Russian oil infrastructure in the area. pic.twitter.com/uAYbqFJwwm — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 13, 2025

Още по-интересно – има видеокадри, от които се създава впечатление, че руска ПВО система стреля и ракетата се отклонява, като поразява пристанищна инфраструктура

Footage of a Ukrainian missile slamming into the Russian port of Novorossiysk tonight. pic.twitter.com/JNX1YhJLzp — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 13, 2025

Има и видеокадри, които показват, че сякаш е ударена руска ПВО установка С-300/С-400 - има редица вторични експлозии:

Отделно Кравченко препредава информация за отломки от дрон, ударили апартамент на четвъртия етаж в града, както и още два апартамента в две други сгради – на петия и на шестнадесетия етаж. Има един ранен, мъж, хоспитализиран е.

И още – има данни за въздушна атака и в Енгелс – там, където има руско военно летище и авиобаза, които приютяват руска стратегическа авиация. Според украинския телеграм канал Supernova+ обаче в случая обект на атака е базата за горива "Кристал", която е част от Росрезерв т.е. стратегически обект. Счита се, че тя е най-голямата база за съхранение на авиационно гориво – керосин. Неофициалните данни са за 3 успешни удара:

Местният губернатор Роман Бусаргин потвърждава за атаката, но твърди в канала си в Телеграм, че има щети по гражданска инфраструктура

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" потвърждава, че е имало въздушна атака и в Крим. Украинският телеграм канал „Кримски вятър“ също съобщава за атака, като взривове е имало в района на ТЕЦ-а при Балаклава, както и в района на Белбек, където има военно летище и авиобаза на руснаците.

Според актуалната сводка на руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени 216 дрона. 66 са свалени над Краснодарския край – там, където се намира Новоросийск. Още 59 са свалени над акваторията на Черно море т.е. подходът към Краснодарския край и Крим. 46 са свалени над Саратовска област, а 19 – над Крим.