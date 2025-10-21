Кулата от карти на Тръмп за Украйна рухва светкавично - отново (ОБЗОР - ВИДЕО)

Държавите-членки на ЕС са започнали да бързат с опитите да приключат темата с новия заем за Украйна, гарантиран със замразени руски активи, съобщава Financial Times. Рамката засега е 140 млрд. евро, идеята (на германския канцлер Фридрих Мерц) е тези пари да отидат най-вече за оръжия за Украйна. На 23 октомври предстои и поредна среща на върха на Европейския съюз, а до момента заявката е унгарският премиер Виктор Орбан да не присъства, което би трябвало да улесни споразумение. Експедитивността се е засилила след срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп на 17 октомври, която показа много ясно, че на Тръмп не може да се разчита за последователно прилагане на важни лостове за изпълнение на стратегията руският диктатор Владимир Путин да бъде поставен в достатъчно слаба позиция, за да иска да води истински преговори за мир в Украйна – Още: "Политически кошмар": За ЕС срещата Тръмп-Путин в Будапеща е истинска обида

Европейският външен министър Кая Калас беше доста красноречива относно резултата от срещата между Тръмп и Зеленски, който беше предопределен след като ден по-рано Путин проведе телефонен разговор с Тръмп и ефективно го разубеди да помогне още повече на Украйна – с ракети „Томахоук“. „Виждаме усилията на президента Тръмп да донесе мир в Украйна и всички тези усилия са добре дошли, но не виждаме Русия да търси мир. Обсъждаме какво друго можем да направим“, заяви Калас. За момента има силна съпротива от Белгия, която се страхува, че ако руските активи бъдат извадени, може да бъде осъдена от Русия – затова Белгия иска план с гаранции, че ще бъде защитена. Почти всички замразени руски активи в Европа се намират в белгийския депозитар Euroclear.

Още една лоша новина по отношение на руските активи – Bloomberg съобщава, че САЩ засега няма да подкрепят замразените руски активи в Европа да са директна гаранция за заем от 140 млрд. евро за Украйна. За момента Украйна получаваше пари, но с гаранция печалбите от замразените руски активи, а не самите активи. Европейски източници вече са изразили разочарование от поведението на администрацията на Тръмп, след като самия Тръмп публично неколкократно пришпорваше Европа да поеме основната тежест в подкрепата за Украйна, включително чрез използване на замразените руски активи.

През втората половина на 2025 година досега, Европа осигурява военна помощ за Украйна от по 1,9 млрд. евро месечно, докато през първото полугодие числото беше 3,8 млрд. евро месечно. Откакто Тръмп е президент на САЩ, американска военна помощ за Украйна няма, има само обявления на сделки за закупуване на оръжия.

А междувременно CNN съобщи, че срещата между американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров засега е отложена. Снощи Reuters съобщи, че се очаква тази среща да се състои в четвъртък, 23 октомври. Защо засега Рубио и Лавров няма да се видят очи в очи – не е напълно ясно, но източник от Белия дом е казал, че двамата имат очевидно различни очаквания как точно трябва да завърши кървавата авантюра на Путин в Украйна. Припомняме, че двамата вече говориха по телефона и след този разговор Рубио е на мнение, че няма никаква промяна в максималистичните искания на Кремъл за Украйна, затова и не бърза да се среща с Лавров, твърдят източниците на CNN. Това хвърля още по-голяма сянка върху преспективата Тръмп и Путин да се срещнат в Будапеща – отложената среща между Рубио и Лавров трябваше да е там, тя все пак все още може да се състои и процесът да се задвижи - Още: Срещата Путин-Тръмп в Унгария е пред провал, САЩ възмутени от нахалството на Русия

В контекста на новината за срещата на Рубио и Лавров, мозъчният тръст Институт за изучаване на войната (ISW) изброява в дневния си обзор всички по-важни изказвания от руска страна по въпроса за мир в Украйна – на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, на първия зам.-председател на военната комисия на руската Дума (долната камара на руския парламент) Алексей Чепа. Всички те повтарят вече казваното и от самите тях многократно – Русия иска решаване на първопричините за войната. Кои са те - според руския диктатор Владимир Путин това са предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии. Разбира се, това значи и премахване на демократичната украинска власт, символ на която сега е Володимир Зеленски, заел поста си чрез международно признати избори. Чепа е особено ясен в ракурс на първопричините – споразумение за мир в Украйна трябва да означава споразумение за нов световен ред. Путин още преди старта на пълномащабната война заговори НАТО да се върне до границите си от 1997 година, т.е. да се махне от Източна Европа. А бившият руски военен министър Сергей Шойгу каза пред ТАСС, че окупираните от руснаците украински земи не са "нови руски земи" (Новорусия), а "стари руски земи" - явен наратив за възстановяване на СССР. Нищо по-малко от пълна победа в Украйна на каквато и да е цена – това продължава да е целта на Путин и режима му според ISW. Институтът припомня и, че Русия се готви да похарчи с 54% повече пари през 2026 година спрямо 2025 година за държавните си медии – т.е. официалните информационни инструменти на Путин. Така пропагандата за руското величие и неизбежната руска победа в Украйна сред руснаците ще се усилва – Още: Руските граждани падат жертва на Путиновите амбиции: Вдигане на ДДС - да, стоп на войната – не

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нов пик на дневна база в сухопътната военна активност в Украйна, съгласно официалните украински данни. На 20 октомври е имало 202 бойни сблъсъка, с 34 повече спрямо 19 октомври, казва украинският генщаб. Руснаците са хвърлили 136 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 29 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 25 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4364 изстреляни снаряда, като това е с около 500 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 4335 FPV дрона, което е с около 1100 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Цели 76 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление според украинския генщаб – пак това направление е най-горещото. Още 26 са спрени в съседното от юг Олександриевско направление. Други 22 са станали факт в направлението към Константиновка, т.е. на северния фланг на Покровск. Много голяма интензивност на военните действия и в Запорожка област – в най-западното, Ореховско направление, е имало 20 руски пехотни атаки. Там жестоки боеве са станали при Мала Токмачка и Степногорск, на второто място вече седмици наред има военна активност и руснаците опитват да пробият, за да стигнат до позиции, от които да обстрелват с артилерия град Запорожие (обсег 40 километра). При Мала Токмачка две руски роти с 26 бронирани превозни средства са атакували, като атаката е спряна – унищожени са 2 танка, 12 бронирани машини на пехотата, 6 БТР-а и 2 джипа „Тигър“ (руския еквивалент на "Хъмви"):

Massive Russian assault crushed near Mala Tokmachka on the Orikhiv front. Around 2 companies from the 71st Motor Rifle Regiment advanced with 26 vehicles, including tanks, BMPs, BTRs, and “Tigrs.” By 20:00, Ukrainian forces had destroyed 2 tanks, 12 BMPs, 6 BTRs, and 2 Tigrs. The… pic.twitter.com/B1W21RWu5l — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 20, 2025

Освен това, в северната част на Харковска област, при Вовчанск (там има геолокализиани кадри на руски обстрел по явно украински позиции в югоизточната част на село Тихо, което уж беше превзето изцяло от руснаците - селото се намира на североизток от Вовчанск, отвъд река Вовча), е имало 11 руски пехотни атаки, а в съседното от юг Купянско направление – 8, докато в намиращото се още по-на юг Лиманско направление са били 7.

For your entertainment: Russian assault troops on motorcycles crash one after another into a destroyed vehicle, blindly riding through a smoke screen dropped by Ukrainian forces. A true clown circus on the battlefield. pic.twitter.com/gQQtu0XWWd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 20, 2025

В кратка публикация в профила си във Facebook, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, твърди, че ситуацията за украинската армия в Лиманското направление се усложнява. Според него, руснаците са успели да заемат нови позиции от страната на село Зарично към Лиман, както и в посоката по жп линията северно от Ямпол. Машовец казва, че е въпрос на време руски щурмови групи да влязат в покрайнините на Лиман. А руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, без да дава геолокализирани видеокадри, че руски щурмови групи са успели да влязат в южните части на Купянск. Има обаче геолокализирани кадри как украинците опазват позиции в центъра на Купянск, където руските военни канали твърдят, че руснаците контролират нещата:

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, признава, че в Покровското направление ситуацията е динамична и крайно напрегната. От казаното личи, че още няма някакъв по-голям руски пробив – особено на северния фланг руските части не могат да пробият Родинско, за да отрежат основната логистика от север за Покровск. Причината да е толкова трудно са многото дронове – и за двете страни, уточнява каналът на Звинчук.

Тенденцията на фронта не е в наша полза. Врагът настъпва по цялата фронтова линия, нашите контраатаки повече приличат на ситуационни решение, а не на тактически подредена структура. За да има замръзнал фронт, трябва да има истински непреодолима зона на поражения (kill zone), а не само на места да е така. За целта трябва да има бригади, които да свикнат с даден район и да не бъдат прехвърляни от едно място на друго, както и подразделения на оператори с дронове в рамките на всяка бригада, които постоянно да се обучават, да има качествен контрол какво правят и съответните оценки да бъдат правени навреме. "В сегашните условия не сме способни да се борим пехота срещу пехота — само добре развита зона на поражение с линии на пасивна и активна бариера, мащабно използване на дронове и сериозен подход към обучението на операторите, заедно с добре обмислени укрепления, ни дават шанс да стабилизираме фронта и да стигнем до преговори. Докато врагът напредва с приемливи за себе си загуби, не може да се говори за преговори" - това е заключение на украинския военен оператор на дронове Станислав Бунятов.

Критики що се отнася до FPV дроновете с оптични кабели отправя украинският военен телеграм канал "Офицер". Накратко – поддържаният от украински лейтенант с позивна "Алекс" канал пише, че 80% от украинските бригади имат такива дронове на склад, само че те в много случаи са неефективни. "Производителите са различни, оптиката е различна, батериите, конфигурациите са различни и това създава общ хаос", обобщава каналът, който препоръчва руския опит в случая – да се намали малко пазарната конкуренция, за да се окомплектоват по единни стандарти въпросните безпилотни летателни апарати.

Междувременно, генерал-майор Вадим Скибицки, който е един от ръководителите на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), потвърди, че Русия започва производство на умни авиационни бомби с обхват 200 километра. Сегашният най-голям обхват на тези оръжия от руска страна е 70 километра. Скибицки уточни, че нови бомби изглежда са използвани от руснаците за удари в Николаев и Полтава, а "Два майора" говори, че тази нощ срещу ТЕЦ 4 в Харков са хвърлени точно такива авиобомби: Нови удари с дронове и нови щети в Русия и Украйна (ВИДЕО)

Russia is launching serial production of guided aerial bombs with ranges up to 200 km, according to Ukrainian military intelligence representative Skibitskyi. These munitions were likely used in recent strikes on Mykolaiv and Poltava regions. pic.twitter.com/xDdQvP2xJY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 20, 2025

The first footage of the UMPB-5 — Russia’s new "KAB" bomb with a range of up to 200 km — likely the one that hit Poltava region today.



It has a shape resembling a cruise missile: a flight range of up to 200 km and a warhead of about 100 kg. Such bombs are difficult to shoot down… pic.twitter.com/0T1LkL6zDf — WarTranslated (@wartranslated) October 20, 2025