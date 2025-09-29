Молдова избра европейска перспектива - ще стигнат ли обаче гласовете? (ВИДЕО)

В новия парламент на Молдова се очертава да влязат пет политически субекта – три партии и две коалиции, според частичните предварителни резултати, обявени от Централната избирателна комисия (ЦИК), която публикува данните в реално време.

При обработени 94 процента от протоколите проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС, PAS), основана от президента на страната Мая Санду, получава 47,4 процента от гласовете. С течение на вечерта PAS увеличаваше преднината си, след като зае първото място при 10% преброени гласове.

На второ място е прокремълският опозиционен Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии, който е събрал, според частичните предварителни резултати, близо 26 процента. Опозиционната коалиция моментално организира протест пред сградата на молдовската ЦИК. Причината - изборите са фалшифицирани според тях. В протеста пред ЦИК участват бившият президент Игор Додон и бившият премиер Василе Тарлев, съобщава новинарският портал "Агора", цитиран от БТА. Додон обяви протест за днес, 29 септември, в 12:00 часа, но избърза след като стана ясно колко много изостава в резултата водената от него формация. В акцията участваха лица от партии, свързани с олигарха Илан Шор, който избяга в Русия, след като беше осъден задочно през 2023 г. на 15 години затвор заради изчезването на 1 милиард долара от банките на Молдова през 2014 г. отбелязват местни медии - Още: Свиреп изборен натиск от Кремъл в Молдова: Проевропейската PAS води в началото, краят предстои (ВИДЕО).

❗️Right now, a protest organized by the “Patriotic Bloc” is taking place at Moldova’s Central Election Commission. pic.twitter.com/LGzIXTpge4 — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2025

Police have tightened security measures in the capital of Moldova.



The video shows the situation in downtown Chișinău.



Our correspondent on the ground reports that the number of patrols has significantly increased, with special attention being paid to the Parliament building.… pic.twitter.com/2DpkePjMXL — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2025

На трето място се нарежда блокът "Алтернатива" с лидери кметът на Кишинев Йон Чебан, бившият министър-председател Йон Кику, бившият главен прокурор и кандидат за президент Александър Стояногло и бившият президентски съветник Марк Ткачук. И тази формация е с прокремълски уклон - Стояногло се изправи срещу Мая Санду на последните за момента президентски избори, а "Възраждане" открито агитираше за него. "Алтернатива" събира близо 8,5 процента, според частичните предварителни данни на ЦИК - Още: Костадинов агитира за загубилия проруски кандидат за президент на Молдова: Той ни е сънародник.

"Нашата партия" на Ренато Усатъй изпревари партия "Демокрация вкъщи" спрямо по-ранните резултати и сега е на четвърто място с 6,2 процента. Партия "Демокрация вкъщи" с лидер Василе Костюк събира 5,6 процента. Тази формация се застъпва за обединение на Молдова и Румъния.

Останалите партии, коалиции и независими кандидати не събират достатъчно гласове, за да влязат в 101-местния парламент. Бариерата за влизане е 5 процента.

Управляващата досега Партия на действието и солидарността е начело и при гласовете в чужбина, според предварителните данни на ЦИК. На второ място е Патриотичният блок, а на трето – "Нашата партия". В някои от секциите зад граница обаче гласуването все още продължава заради часовата разлика. В 7:00 ч. молдовско време в понеделник ще приключи гласуването в САЩ и Канада. За парламентарните избори в Молдова бяха разкрити 301 секции в общо 41 държави по света. В страната бяха отворени 1973 избирателни секции.

ЦИК на Молдова съобщи, че избирателната активност е била 52,11 процента.

Политическата картина

Изборите се проведоха в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена близост до войната в Украйна и според молдовските власти редовно става обект на натиск и хибридни атаки от страна на Москва. Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова и обвини молдовските власти, че подклаждат антируска истерия, за да спечелят изборите.

Партията на действието и солидарността (ПДС, PAS), основана от Мая Санду, обещава членство на Молдова в ЕС до 2030 г. Без парламентарно мнозинство обаче партията трудно ще осъществи тази цел, тъй като ще се нуждае от коалиционни партньори сред партии с проруска ориентация поне в миналото. Лидерът на ПДС Игор Гросу - досегашен председател на парламента, заяви преди дни, че ако ПДС не получи мнозинство, ще премине в опозиция.

