Нахалството на Русия е безгранично - и планът "капитулация на Украйна" не ѝ харесва (ОБЗОР-ВИДЕО)

Руското опозиционно издание "Вёрстка" съобщи на 21 ноември, че дипломатически източници и хора, близки до Кремъл, са заявили, че разпоредбите в 28-точковия мирен план на САЩ за Украйна трябва да се разглеждат по-скоро като основа за бъдещо споразумение, а не като сделка, която диктаторът Владимир Путин ще подпише официално. Източник, близък до руското министерство на външните работи, казва, че планът в настоящия му вид „не е готов“ и че Русия възразява срещу предложените гаранции за сигурността на Украйна.

Според Axios и The Wall Street Journal, които преразказаха какво пише в копията от документа, който са получили, и заявиха, че автентичността му е потвърдена от служители от Белия дом, в плана на специалния пратеник Стив Уиткоф пише, че гаранциите за Украйна ще са 10-годишни (с опция за удържаване). Също така при нова руска атака би се приложил модел, подобен на чл. 5 от Североатлантическия договор - т.е. договора на НАТО, а именно, че нападение ще означава атака по някоя от страните членки. В такъв случай САЩ и Алиансът може да се намесят с военна сила: САЩ и НАТО ще реагират с военна сила, ако Путин нападне пак Украйна, ЕС готви контраплан за мир.

Планът на Уиткоф се счита от западни и украински анализатори, а и от някои официални лица, като де факто капитулация на Украйна, защото се дават още Донбас и Крим на Русия в замяна на съвсем малки отстъпки, спира се Киев по пътя към НАТО и т.н.

Русия не е съгласна с още точки от плана

Москва не е съгласна и с ограничението на украинската армия, което според източниците на "Вёрстка" е много по-голямо от това, което Русия поиска през 2022 г. - на преговорите в Истанбул малко след началото на войната. Според представения в западните медии план на Уиткоф, изработен под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, броят на украинските военни трябва да се ограничи до 600 000 спрямо сегашните 800-850 хиляди. Явно и това не е достатъчно за Руската федерация, която вече четвърта година води агресивна война.

И още - твърди се, че Кремъл не приема предложения метод за облекчаване на санкциите срещу Русия, вероятно имайки предвид липсата на определени условия, при които САЩ ще отменят санкциите. Не се одобрява и предвиденото използване на замразени руски активи за подкрепа на Украйна: Планът от 28 точки на Тръмп за Украйна: Ексклузивни подробности от изнесените документи.

Снимка: Kremlin.ru

Високопоставен източник от руското федерално правителство, работещ по мирните преговори, е заявил, че Доналд Тръмп бърза да сключи споразумение, но Путин „не толкова“. Източникът е казал, че настоящият документ съдържа прекалено много неясни точки, които отлагат „за неопределено време“ разрешаването на спорните въпроси между Русия и Украйна. И изразява съмнение, че Русия ще ратифицира споразумение, което не изяснява подробно въпросите, свързани със самата нея, включително границите и крайните срокове за изпълнение на условията на документа. Ясно е, че той все още е работен документ, рамка - а не официално споразумение, готово за подписване.

Източникът на руското опозиционно издание отбелязва, че посещението на Путин в командния пункт на западната група сили на 20 ноември във военна униформа „демонстрира неговата твърда позиция“, докато „цялата планета обсъжда мирния план“.

Тръмп вече даде краен срок на Володимир Зеленски за подпис - Деня на благодарността в САЩ, 27 ноември, а украинският президент отвърна, че се е заклел да защитава суверенитета на Украйна, когато е встъпил в длъжност, и или Киев ще продължи да отстоява този суверенитет, достойнството и свободата си, или ще загуби един от най-важните си партньори. Изявлението му дойде на фона на заплахата от САЩ, че ще спрат сателитна и разузнавателна информация като военна помощ за украинската армия, ако не се стигне до желаното от Тръмп развитие: Зеленски отговори на Тръмп и плана му: Заклел съм се да пазя суверенитета на Украйна (ВИДЕО).

Доналд Тръмп бе попитан от репортер в Белия дом как ще коментира заплахата си, ако Зеленски не приеме сделката, при което републиканецът отвърна: "В даден момент той ще трябва да приеме нещо. Помните ли, че в Овалния кабинет преди не толкова дълго време казах: "Вие нямате картите". Аз наследих тази война, тя никога нямаше да се случи (в мой мандат - бел. ред.). Мисля, че той трябваше да направи сделка преди една година, преди две години - най-добре щеше да е да не започва войната, но тогава президентът (на САЩ) не бе правилният", твърди Тръмп, повтаряйки отново тезата си, че заради Джо Байдън има война в Украйна, не главно заради империалистическите амбиции на диктатора Владимир Путин.

Reporter: The suggestion you made was that if Zelensky doesn't accept the deal, the US will pull back its support for Ukraine.



Trump: At some point he's gonna have to accept something. You remember right in the Oval Office I said, "You don't have the cards." pic.twitter.com/REw1kHyAci — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

Що се отнася до израза "Нямате картите", той бе отправен към Зеленски в края на февруари в Овалния кабинет, където избухна прословутия скандал на украинския лидер с вицепрезидента Джей Ди Ванс.

"Ще трябва да я хареса (сделката - бел. ред.). Ако не я хареса, те просто ще трябва да продължат да се сражават, предполагам", допълни Доналд Тръмп по адрес на Володимир Зеленски.

‼️Trump said that Zelensky will have to “love the deal” proposed by the United States and reminded that the Ukrainian president has no cards to play pic.twitter.com/v5xJif23D2 — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2025

Републикански сенатори са против плана

Мирният план на Белия дом вече среща силна съпротива както от републиканците, така и от демократите. Сенаторът Мич Макконъл от републиканците предупреди Тръмп да не угажда на Путин, а също призова за нови съветници на президента, ако това е случаят - директна препратка към Стив Уиткоф.

Сенаторът Роджър Уикър, който е съпартиец на Макконъл, критикува плана като нереалистичен и неприемлив, ако това означава да се принуди Украйна да отстъпи територия.

This so-called ‘peace plan’ has real problems, and I am highly skeptical it will achieve peace. Ukraine should not be forced to give up its lands to one of the world’s most flagrant war criminals in Vladimir Putin. The size and disposition of Ukraine’s armed forces is a sovereign… — Senator Roger Wicker (@SenatorWicker) November 21, 2025

Сенаторката Жан Шахин от Демократическата партия нарече документа капитулационно споразумение, написано за Путин.

Конгресменът републиканец Брайън Фицпатрик настоява за гласуване на нови санкции срещу Русия въпреки това, което иска ръководството на Камарата на представителите. През уикенда в САЩ пък са планирани проукраински митинги.

Русия създава условия за отхвърляне на споразумението

През това време руските власти създават информационни условия за отхвърляне на 28-точковия мирен план, който отговаря на много, но не на всички от военните изисквания на Русия. Путин и други видни представители на властта продължават да повтарят публично, че Москва ще постигне целите си с военни средства. На 21 ноември диктаторът повтори, че Русия е отворена за постигане на мир по дипломатичен път, но че е „щастлива“ да продължи да преследва военните си цели по военен път. Според него „Родината“ и „народът на Русия“ са поставили тези цели пред Кремъл. Руският началник на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов заяви пред Путин, че руските сили ще продължат мисията си да завземат останалата част от областите Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон в съответствие със съществуващите военни планове. Тези изявления засилват убеждението на руския народ, че трябва да очакват армията да окупира изцяло и четирите области.

Други руски официални лица дават по-пряко да се разбере на руското население, че 28-точковото мирно споразумение е неприемливо за Русия. Председателят на Комисията по отбрана на руската Държавна дума (парламента) Андрей Картаполов заяви, че мирен план не е в интерес на Русия, предвид руските постижения в Украйна, и твърди, че Москва не можела да се довери на Запада да спази условията на мирното споразумение, включително точката, че НАТО няма да се разширява.

Заместник-председателят на същата комисия Алексей Журавльов заяви, че 28-точковото предложение няма да доведе до траен мир и че никое от предложените от САЩ или Европа споразумения няма да доведе до такъв мир. Той директно добави, че войната може да приключи само с „недвусмислена победа на фронта“ за Русия и с „капитулация на Украйна“.

Кремъл досега не е успял да постави условия на руския народ да приеме нещо по-малко от пълна победа в Украйна. Коментарите на руските ултранационалисти – основната избирателна база на Путин – показват, че хората, на които диктаторът разчита за подкрепа, запазват същите очаквания за войната, които той им представи през февруари 2022 г. - въпреки новото предложение от 28 точки. Руските ултранационалисти критикуваха плана на САЩ, защото изисква от Москва да се откаже от военните си цели. Военни блогъри също критикуват мирното предложение като неустойчиво и твърдят, че такова споразумение би довело до по-нататъшни конфронтации в бъдеще. Z-каналите като цяло изразяват широка подкрепа за продължаване на войната. Един от тях - военнопропагандният канал "Два майора" - дори стигна дотам, че това е неприемлива сделка, защото не давала на Русия всички украински области, които тя всъщност е анексирала незаконно, включително райони, които понастоящем не окупира в регионите Херсон и Запорожие. Официалните реакции на Русия, включително от Путин, в отговор на 28-точния мирен план по-скоро подсилват, отколкото отхвърлят очакванията, че Москва ще постигне всичките си военни цели, преди да се съгласи на мир, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Кремъл по подобен начин отхвърли предложените от САЩ примирия и преговори през последните месеци, докато Украйна последователно демонстрира готовност за ангажимент и компромис.

Предложеният мирен план няма да доближи Русия и Украйна до справедлив и траен мир, а ще създаде условия за подновяване на руската агресия срещу Украйна в бъдеще, смятат още експертите от вашингтонския тръст. Те добавят, че Путин и руските военни командири продължават да разпространяват лъжливата теза, че руската победа е неизбежна, за да принудят Украйна и Запада да се съгласят с руските искания. Успехите на Русия на бойното поле обаче не са неизбежни. Това обаче не спира Кремъл да засилва усилията си да преувеличи последните руски военни действия, за да убеди Киев да се откаже от територии в Донецка област, които руските сили едва ли биха могли да завземат без няколко години военни действия.

Руснаците са превзели приблизително 908 квадратни километра допълнителна територия (това е горе-долу площта на Берлин) в цяла Украйна от срещата на върха в Аляска между Тръмп и Путин на 15 август. Част от тези териториални придобивки са били възможни благодарение на сезонните метеорологични условия - мъгла и дъжд, които са затруднили използването на дронове от Украйна, а темпото на руското настъпление вероятно ще се забави със стабилизирането на времето. Продължаващата европейска военна помощ и финансираните от Европа продажби на американски оръжия на Украйна вероятно ще позволят на украинските сили да защитят украинския „крепостен пояс“ в Донецка област в продължение на няколко години и може би дори да си върнат някои от руските завоевания, смятат от ISW.

Русия е изправена пред нарастващи материални, човешки и икономически предизвикателства, които ще продължат да се усложняват и да ограничават способността ѝ да финансира войната. Поради това Москва е силно заинтересована да принуди Украйна да предаде ключови територии, които руската армия е малко вероятно да успее да завземе със сила в кратки срокове, гласи анализът на военните експерти. Припомняме, че ако Русия завземе "крепостния пояс" в Донецка област, то пътищата към вътрешността на страната оттам нататък стават много трудни за защита от украинските сили, а Киев се притеснява именно от бъдещо подновяване на агресията.

САЩ искат да дадат на Русия украинска територия, колкото Люксембург

В това време Тръмп явно смята, че е добра идея Украйна да отстъпи на Русия територия с размерите на Люксембург. Според AFP „мирният план“ предлага именно това - Киев да предаде на Москва 2300 кв. км земя. Украйна ще трябва да отстъпи близо 5000 кв. км в Донецка област, за която се предполага, че ще се превърне в „буферна зона“, и още 45 кв. км в Луганска област. В замяна Русия ще изтегли войските си от части от областите Харков (2000 кв. км), Днепропетровск (450 кв. км), Суми (300 кв. км) и Чернигов (20 кв. км). Общо това прави 2280 кв. км "нетна печалба" за Путин. Reuters вече публикува и карта, на която се вижда точно кои територии Украйна трябва да отстъпи според този план.

Reuters illustrated how much Ukrainian territory would be handed to Russia under Trump's plan, requiring forces to withdraw from unoccupied Donetsk and Luhansk areas including Sloviansk-Kramatorsk, which would fall under Russian control. pic.twitter.com/AdC9hYw09e — WarTranslated (@wartranslated) November 21, 2025

От украинска гледна точка - ситуацията е доста добре описана от военния репортер Иля Пономаренко: "Имам силно дежавю от времето на „сделката с минералите“, подписана през пролетта на 2025 г., пише той в X. "Първо те заплашват, поставят ултиматуми, хващат те за гърлото, изпадат в истерия с пяна на устата, правят демагогични представления в социалните медии, хвърлят някакви безумни глупости върху теб на мазен, набръчкан лист хартия, изисквайки да го подпишеш тук и сега – или иначе смърт, поражение, национален колапс, загубена война и изчезване на държавата ти в този момент. Точно като дребните улични мошеници и второразредни бандити от 90-те години – приеми сега или утре ще е по-лошо. После, докато преговорите се проточват, това бавно се превръща в безсмислен меморандум, който не обвързва никого с нищо. В крайна сметка се превръща в нищожество – и всички веднага го забравят, започвайки от самия Доналд Тръмп, който просто преминава към следващата възможност за две минути самовъзхищение пред телевизионните камери".

I’m having a strong déjà vu from the days of the “mineral deal.”



First they threaten you, issue ultimatums, grab you by the throat, throw hysterics with foam at the mouth, put on demagogic performances on social media, toss some insane nonsense at you on a greasy, wrinkled sheet… — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) November 21, 2025

Британският премиер Киър Стармър заяви, че пътят към справедлив и траен мир в Украйна трябва да започне от днешната реалност, но подчерта, че само Украйна трябва да реши своето бъдеще при пълна суверенност. „Това е принцип, който трябва да спазваме“, каза той.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре потвърди, че Европа подготвя съвместен отговор на „мирния план“ на Тръмп за Украйна. Говорейки от срещата на Г-20, той подчерта, че принуждаването на Украйна да се откаже от територия нарушава нейната конституция. Европа се стреми да предложи противовес там, където предложението на САЩ не е достатъчно, допълни Стьоре.

Дан Дрискол, секретар на армията на САЩ и новият „специален представител“ на Тръмп, който е дългогодишен приятел на вицепрезидента Джей Ди Ванс, оглави висша военна делегация на Щатите в Киев за преговори със Зеленски. Според американски източници групата се очаква да посети Москва следващата седмица, за да обсъди мирния план.

Dan Driscoll, Trump’s new “special representative” and a longtime friend of JD Vance, led a senior US military delegation to Kyiv for talks with Zelensky. According to US sources, the group is expected to visit Moscow next week to discuss the peace plan, which Putin says could… pic.twitter.com/im1QFyCNUV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Сериозно увеличение в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 21 ноември са станали общо 250 бойни сблъсъка, а в предишното денонощие бяха 173, т.е. сега са със 77 повече. Руснаците са хвърлили 104 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 41 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3843 изстреляни снаряда, като това е с около 370 повече за денонощие. Руската армия е използвала 3578 FPV дрона, което е с около 300 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление отново е най-горещо, като там украинците твърдят, че са отбили 66 руски пехотни атаки за последните 24 часа. Още 31 сблъсъка са станали в спомагателното от юг Олександриевско направление. Руснаците са атакували 29 пъти в Константиновското направление, 23 пъти в Лиманското направление, 20 пъти в пограничния район на Сумска област на Украйна и Курска област на Русия, 17 пъти в Славянското направление, 12 пъти в Южнослобожанското направление (с фокус град Вовчанск), 10 пъти в посока Гуляйполе (Запорожка област). Към Орехов в същата област е имало допълнителни осем нападения.

Колекцията от геолокализирани видеокадри от фронта на ISW показва, че украинските сили са си върнали някои позиции в Покровското направление. Те са напреднали във и около Покровск и продължават да възпират руското настъпление в района. Има пробив на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) южно от Родинско, т.е. северно от Покровск - по магистрала Т-0515 Покровск-Добропиля. Напредък е осъществен и североизточно от Мирноград (източно от Покровск).

RU 56th Air Assault Regiment (7th VDV division) & Rubicon destroy UA Bvs10 near Rodynske, Dobropillia direction

48.322871, 37.20279@UAControlMap pic.twitter.com/82auqdrawt — imi (m) (@moklasen) November 21, 2025

Самият Покровск остава оспорвана територия, което подчертава променливия и разпръснат характер на фронтовата линия. Украинският 7-ми корпус за бързо реагиране на военновъздушните сили на Украйна съобщи на 21 ноември, че украинците държат определени линии в северната част на Покровск и поддържат позиции южно от железопътната линия "Донецка". 7-ми корпус съобщи, че украинските сили също прочистват руснаци от северните покрайнини на Мирноград. Руски военни блогъри като "Рибар" също потвърдиха, че украинските сили поддържат присъствие в самия Покровск, между Козацко (източно от Мирноград) и Промин (югоизточно от Козацко), както и между Сухий Яр (югоизточно от Покровск) и железопътната линия, която минава североизточно от Сухий Яр.

Руските сили продължават да използват дронове и управляеми бомби, за да атакуват украинските наземни комуникационни линии в посока Покровск. Говорителят на украински батальон на дронове съобщи, че руснаците нанасят тежки удари по Покровск с управляеми бомби и разчитат на руския център „Рубикон“ за безпилотни технологии. Говорителят добави, че „Рубикон“ разполага с неограничен брой дронове и висококвалифицирани оператори в посока Покровск. От украинска бригада пък съобщиха, че руските сили са увеличили използването на оптични дронове с по-голям обсег и че се фокусират върху удари срещу украински оператори на дронове.

Ръководителят на руския генщаб Валерий Герасимов заяви, че руските сили са превзели над 80% от Вовчанск и над 75% от Покровск, но от ISW са наблюдавали само доказателства, които позволяват да се прецени, че всъщност става дума за 34% от Вовчанск и 46% от Покровск.

Командирът на руската Южна група сили генерал-лейтенант Сергей Медведев, който наскоро стана командир, след като беше началник-щаб на групата, заяви, че руските сили са поели контрола над източната и югоизточната част на Константиновка и са започнали да прочистват централната част. Отново обаче няма доказателства за руски прониквания в ограничени райони в югоизточната част на населеното място. Медведев заяви, че руското военно командване планира да превземе по-голямата част от Константиновка до средата на декември 2025 г. Путин отговори, че не е важно да се определят конкретни срокове, но изявлението на Медведев е опит да се представи руското военно командване като уверено в способността си да превземе бързо южния край на силно укрепения пояс на Украйна. "Рибар" твърди, че руските сили са превзели Предтечно и Ступочки - и двете източно от Константиновка, и че са напреднали на запад от Ступочки, но това остава непотвърдено. Геолокализирани кадри показват, че руските сили наскоро са превзели Иванопиля, югоизточно от Константиновка.

Според "Два майора" руснаците напредват към Лиман от север, а на югоизток са превзели Ямпол. Според ISW обаче издигането на руски знамена там е само пропагандна операция и няма укрепени руски позиции.

Украинските сили от 118-а механизирана бригада пък се похвалиха, че са унищожили осем единици техника, включително танк и бронетранспортьор, докато отблъсквали руска атака срещу село Мала Токмачка в област Запорожие. Според съобщенията на бригадата руските загуби включват и 28 войници.

Ukrainian forces from the 118th Mechanized Brigade destroyed eight pieces of equipment including a tank and MT-LB while repelling a Russian assault on Mala Tokmachka village in Zaporizhzhia region. Russian losses reportedly included 28 soldiers. pic.twitter.com/JpcQfGK1VY — WarTranslated (@wartranslated) November 21, 2025

На границата между регионите Днепропетровск и Запорожие Източната група сили на руската армия е превзела Нечаевка и Радостно, твърди "Два майора".

През изминалата нощ Русия атакува Украйна със 104 дрона и една ракета „Искандер-М“, според данните на ВВС на страната. По информация към 9:00 ч. сутринта - силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 89 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, „Гербер“ и други видове в северната, южната и източната част на Украйна. Имало е 13 удара от дронове на 15 локации, както и един удар от балистична ракета на една локация, се казва в изявлението.

Двама души са били ранени при руска атака в региона на Одеса. Вероятно става дума за удара срещу контролно-пропускателния пункт "Орловка" на границата на Украйна с Румъния, за който по-рано съобщи Държавната митническа служба на Украйна. Ранена жена има и при атака в Днепропетровска област. А жертвите от трагедията в Тернопол от 19 ноември вече са 32, включително 6 деца, като други 94 души са ранени: Русия удари ГКПП с Румъния (ВИДЕО).

През нощта на 21 срещу 22 ноември руската противовъздушна отбрана е свалила 69 дрона над страната и над окупирания Крим - 16 безпилотни летателни апарата над Ростовска област, по 15 над Самарска и Саратовска област, 13 над Крим, по 3 над Волгоградска и Курска област, 2 над Воронежка област, по 1 над Белгородска и Брянска област.

Жители на анексирания Крим съобщиха за експлозии. В Telegram канали се появи видеоклип, за който се твърди, че показва един от един от ударите. Руската опозиционна медия ASTRA определи местоположението на кадрите и стигна до заключението, че те запечатват момента на атака срещу електроразпределителна подстанция в град Красноперекопск, намираща се на улица „Северная“ № 14. Подстанцията „Красноперекопск“ с напрежение 220 kV е основна подстанция на високоволтовата мрежа, чрез която се осъществява преносът и разпределението на ток в целия Северен Крим.

В близост се намира друга подстанция с напрежение 220/6 kV, която е подстанция на завод в Красноперекопск.

В Самарска област също имаше взривове. Двама души са загинали и двама са ранени при атака с дрон в град Сизран там, съобщи местният губернатор. Нападението е било насочено срещу горивни и енергийни съоръжения. Местни жители са съобщили пред ASTRA, че е бил атакуван нефтопреработвателният завод в Сизран.

Електрическа подстанция беше атакувана от украинските въоръжени сили и в град Рилск в Курска област, в резултат на което около 3000 клиенти са останали без ток, съобщи местният губернатор Александър Хинщейн. "Украинските въоръжени сили извършиха целенасочен удар по подстанция в микрорайона Боровски в град Рилск. Атаката унищожи две котелни. Около 3000 клиенти останаха без ток. Според предварителна информация няма жертви", написа той в Telegram.