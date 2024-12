Натиск за повече млади войници върху Украйна, Русия изпуска шанс за голям пробив (ОБЗОР - ВИДЕО)

Натискът Украйна да почне да мобилизира по-млади мъже – на възраст между 18 и 25 години, се засилва. Това посочва в свой материал The Washington Post.

Към момента възрастта за мобилизация в страната е 25 години и повече, като тя беше свалена от 27 години и повече едва в разгара на пълномащабната война с Русия, стартирана по заповед на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Според САЩ обаче това не е достатъчно – Украйна има нужда от повече войници. Много директен в това отношение беше американският държавен секретар Антъни Блинкен и то в Брюксел, пред журналисти: "Дори с пари, дори с оръжие и боеприпаси, трябва да има хора на фронта, които да обуздават руската агресия": Дезертьорите в Украйна: Феномен за формиране на по-добра армия

За момента отговорът на Украйна е, че досега страната винаги е имала по-малко оръжия от Русия и няма да компенсира това с "безсмислено харчене на живот", което обобщи Дмитро Литвин, един от съветниците на Володимир Зеленски. В украинското общество въпросът с младите мъже е изключителна разделителна линия и не е ясно дали новият президент на САЩ Доналд Тръмп ще притисне Зеленски в това отношение – по-млади мъже в армията. Тръмп говори пред NBC и, че Украйна "вероятно" трябва да се подготви да получава по-малко военна помощ когато той стане президент, като същевременно де факто призна, че още не е говорил с Путин за справедлив мир в Украйна и че "се опитва" да сложи край на войната. Бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Валерий Залужни твърдо не иска по-младите в армията, защото те са бъдещето на държавата. На дневен ред са и страховете, че точно възрастовата група 20-30 години в Украйна е най-малката и сега. Само че биещите се без почивка на фронта стават все по-гневни защо няма кой да ги смени и да им се даде почивка. Юрий Федоренко, командир на батальона "Ахил", смята, че всички в Украйна – и мъже, и жени, трябва да минават военно обучение щом станат на 18 години, но да не бъдат пращани да вършат бойни задачи до 23-годишна възраст. За Федоренко това е начинът да си готов да се справиш със съсед като Путинова Русия, готова винаги да те нападне. Полковник Роман Костенко, който сега е украински депутат, лобира за сваляне на възрастта за мобилизация на 20 години.

До края на годината Киев се цели да мобилизира нови 200 000 души, а Залужни искаше още 500 000 докато беше начело на ВСУ (сега е посланик във Великобритания). САЩ казва, че има къде да бъдат обучавани нови войници за ВСУ – но Зеленски трябва да разшири мобилизацията. Според мнозина, 200 000 нови войници няма да са достатъчни, пише The Washington Post за финал на материала си: Зеленски назова точния брой убити и ранени украински войници

Военното и от двете страни

Джейк Съливан, настоящият съветник по националната сигурност на Белия дом т.е. на Джо Байдън, също говори отново публично за Украйна, започвайки с очевидното: Русия е в капана на война на изтощение в Украйна. И от думите му излязоха две интересни новини – първо, че САЩ не са обучили достатъчно украински военни пилоти за F-16 просто защото нямало достатъчно като брой. И второ – танковете „Ейбрамс“ не били най-подходящи за условията на фронта в Украйна:

Но как западното оръжие влияе на войната и военните действия, когато решението бъде взето и е навреме, което досега не стана в нито един случай. Става въпрос за далекобойните западни ракети ATACMS и Storm Shadow. Един от известните OSINT анализатори MT Andreson публикува сателитни снимки, показващи как 9 руски изтребителя Су-34 и Су-27, са преместени на 600 километра от Украйна. Това е авиация, използвана за хвърляне на авиационни бомби – но откакто паднаха всички ограничения за западните ракети, ефектът върху мащаба на авиационните бомби стана бързо видим: Ефектът от далекобойните удари: Русия трудно използва вече най-страшното си оръжие

🇷🇺Engels-2 Air Base🇷🇺

50cm📷 from 7 December 2024, 11:31 UTC



First time since the full scale invasion started that I've seen a substantial presence of fighters at Engels-2



Appears to be 9x Su-34 & 2x Su-27/30 (experts?)



A few Tu-95 & Tu-160 along with the decoys also visible pic.twitter.com/F6IEAC2ewA — MT Anderson (@MT_Anderson) December 7, 2024

На този фон – роднини на бойци от ЧВК Вагнер станаха поредните, които се жалват дистанционно и чрез видеозапис на Владимир Путин относно руската армия. Жалейката е много сходна с много други – нашите мъже и синове не им се признава статут на ветерани от Украйна, съответно няма обезщетения, като това важи както за вече загинали, така и за ранени тежко и по-леко:

On December 7, 2024, in Tatarstan, relatives of dead Wagner PMC fighters met to discuss issues with state support. They expressed dissatisfaction, noting that despite promises to equate volunteers with servicemen, fighters cannot obtain veteran certificates, nor can families of… pic.twitter.com/aaZMs6truy — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 8, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия в Украйна не се променя особено – 9 руски пехотни атаки повече на дневна база. За денонощието на 8 декември руснаците са предприели 191 пехотни атаки. Само че има намаление на броя използвани от руската армия авиационни бомби – 25 т.е. с 15 по-малко на дневна база. Освен това – едва 3000 изстреляни снаряда, спад с още 500 на дневна база и същия обем на FPV дронове както на 7 декември т.е. около 1600, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – 53 отбити руски пехотни атаки, като впечатление правят Новоторецко и Даченско, което потвърждава данните и коментарите, че руската армия се мъчи да прекъсне логистиката за Покровск от юг и запад и да покрие южния фланг на града (КАРТА). Още 40 руски пехотни атаки са отбити в Кураховското направление – посочените места на боеве потвърждават бавния руски напредък по северния фланг на Курахово (Старо Терно и Сонцевка) и също толкова бавното затваряне на южния джоб между Благодатно и Дално (Успеновка, Хановка, Антоновка). 19 руски пехотни атаки са станали във Времеевското направление – спомагателно от юг на Кураховското, като всички сблъсъци, отчетени от украинския генщаб, са на север от Велика Новоселка и източно от населеното място. 28 са руските пехотни атаки в Лиманското направление – Терно, Ямполовка и Макеевка са основни точки в опитите на руската армия да излезе и да подсигури позиции на източния бряг на река Жребец и да опита да премине на западния (ВИДЕО, 18+ от Купянското направление, района на Крухляковка, при река Оскол). Навсякъде другаде руската военна активност е много ниска.

Руското военно командване се опитва да ликвидира Кураховското направление не с един мощен удар, а стъпка по стъпка – като руската армия отрязва отделни части от него. Това пише в свой нов анализ украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Според него, причината за тази стратегия са недостатъчно големите руски ресурси, за да свърши всичко наведнъж, както и увеличаващата се съпротива на украинската армия, която обаче не е достатъчна за пълно спиране на руското настъпление в този сектор. Като пример колко се забавя руското настъпление украинският военен анализатор дава опитите на руснаците да пробият до пътя Андреевка – Покровск т.е. от югозапад, както и южния джоб на Курахово (Дално - Успеновка). За да ликвидира Кураховското направление, за да превземе Велика Новоселка и да стигне до Покровск от юг, откъм Селидово, Русия използва половината от силите на Централния и Южния военен окръг на Руската федерация, с части от 6 общовойскови армии, казва Машовец и е категоричен, че макар да има украинска съпротива, Курахово ще падне. Става дума за това украинската армия да успее да се укрепи и удържи линията Славянка - Петропавловка – Шевченко (основен възел на 3-4-5 километра югозапад от Покровск) – Зеленовка, добавя той. Оценката му за текущото положение в Кураховското направление се потвърждава от популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук – от север на Курахово руснаците са при Старо Терно, от юг се бият при Успеновка.

За Времеевското направление Машовец отново посочва как руснаците искат да излязат по северния фланг на Велика Новоселка, непосредствената цел е Мокра Яла, но дали руската армия ще успее зависи от това ще превземе ли село Богатир. Имаше предпоставка за голям руски оперативен успех в Кураховското и Времеевското направление, но в последно време нещата пак се забавиха, пак се действа в рамките на отделни тактически задачи – всичко се случва бавно и с огромен брой загуби, "врагът пълзи". Само преди месец се виждаше някакъв систематичен руски план, сега не е така, е оценката на Машовец, който се учудва как руснаците не настъпиха към Андреевка и да се съсредоточат в това да постигнат голямо обкръжение на цялото Кураховско направление – вероятната причина е липсата на достатъчно ресурси, което той вече коментира преди: Ким Чен Ун трябва да прати на Путин още няколко армии: Руските загуби в Украйна пак биха рекорд (ОБЗОР – ВИДЕО)

Предвид случващото се във Времеевското направление и факта, че руската армия е на само няколко километра от Днепропетровска област, украинският телеграм канал "Офицер+" обръща внимание на укрепленията там и в Запорожка област. "Работете, господа, защото повярвайте ми, вече си представям как всички ще започнат да пищят", пише украинският лейтенант с позивна Алекс, който поддържа канала. Същото пише и друг украински военен – Станислав Бунятов, украински оператор на дронове с позивна Осман.

Алекс добавя и друга лоша новина – квартал "Забалка" в Торецк е под контрола на руснаците, те са настъпили по-напред и в центъра на града. Константин Машовец считаше "Забалка" за ключово място за удържане и евентуална контрааката срещу руснаците. Според Алекс обаче руснаците още не могат да се оправят със село Ню Йорк, южно от Торецк. "Рибар" пише, че има руски напредък в "Забалка", но не казва, че кварталът е изцяло превзет.

Ворожі ресурси публікують епізод підриву коперу шахти на околицях міста Торецьк, Бахмутський район, Донеччина pic.twitter.com/dIHTYhloNV — Мисливець за зорями (@small10space) December 8, 2024

Торецьк (Бахмутський район, Донеччина) з висоти пташиного польоту

🎥 Інтер Подробиці pic.twitter.com/nCh6ErZzIm — Мисливець за зорями (@small10space) December 8, 2024

За Курска област "Рибар" пак настоява, че били прочистени източните покрайнини на Плехово, но не обелва и дума за руския провал при Погребки и във фланг на Малая Локня, което пак е отбелязано в дневния анализ на ISW - американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. На практика няма никаква сериозна промяна в ситуацията в Курска област.

The 225th Separate Assault Battalion is holding the defense in the Kursk region, destroying dozens of enemy combat vehicles every day. pic.twitter.com/k0Xb9BQBtR — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 8, 2024

Според украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 37 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, както и 2 ракети Х-59/69. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 18 дрона, още 18 са приземени с електронно заглушаване, последният дрон още е във въздуха. Ракетите също са свалени, посочват в официална сводка украинските ВВС.

