"Ню Йорк Таймс": Руската армия е загубила 6000 единици военно оборудване в Украйна

Американското издание добавя, че Вашингтон е установил липсата на ключови доставки за Русия на дизелови двигатели, части за хеликоптери и самолетни двигатели, както и на бронирани танкове - още през май 2022.

Темповете, с които армията на Путин използва боеприпаси, "са неустойчиви", а западните санкции осакатяват отбранителната индустрия на Москва, пише още вестникът, позовавайки се на нов доклад на американското правителство.

Изглежда, че наличните военни запаси на Русия са на изчерпване.

По-рано през октомври "Уолстрийт Джърнъл" дори публикува подигравателен материал за руската армия, която се оказва, че е по-голям донор на оръжия за Киев, отколкото западните съюзници на Украйна. В статията пишеше, че Украйна е иззела 460 руски основни бойни танка, 92 самоходни гаубици, 448 бойни машини на пехотата, 195 бронирани бойни машини и 44 многоцелеви ракетни системи, според визуални доказателства, събрани от социалните мрежи и новинарски съобщения от Oryx - консултантска фирма за разузнаване с отворен код. Реалният брой вероятно дори е по-висок.

Освен това стана ясно, че Русия е използвала две трети от високоточните ракети, с които е разполагала в началото на пълномащабното нахлуване, заяви министърът на отбраната Олексий Резников. Според данните от Киев - войниците на Путин разполагат само с 609 високоточни ракети, а преди това са имали над 1800.

Въпреки че се сблъска с огромни неуспехи на бойното поле, руският президент заяви на 14 октомври на среща на върха в Казахстан, че "Русия прави всичко правилно" в Украйна. Той обаче призна, че съюзниците на Москва са "притеснени" от конфликта.

