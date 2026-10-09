Още един съвместен военен проект на Франция и Германия се провали - за нов танк

Германия реши да се оттегли от общия френско-германския проект за производство на нов модел танк MGCS (Main Ground Combat System). Това обяви началникът на френския генщаб генерал Фабиен Мандон.

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За целите на разработката френски и германски компании KNDS, Rheinmetall и Thales дори основаха съвместното предприятие MGCS Project Company в Кьолн през пролетта на 2025 година. Работата беше разделена на 8 технологични стълба, покриващи всичко - от шасито и въоръжението до киберзащитата и логистиката. Беше предвидено в рамките на системата да бъде внедрен и изкуствен интелект за анализ на бойното поле в реално време.

Стартиран през 2017 г., проектът имаше за цел да замени френските танкове Leclerc и германските Leopard 2 до около 2045 г., но се сблъска с години на индустриални спорове, финансови разногласия и забавяния от двете страни. Сега Франция мисли какво да прави - има вариант да се създаде нов френски танк, с френски купол върху германско шаси или да се купи изцяло завършен танк от чужбина. Първият вариант изглежда по-вероятен, макар че Франция има амбиции да разработи изцяло свой собствен танк.

Съобщението идва само четири месеца след провала на френско-германско-испанския проект за бъдещ изтребител FCAS. Той трябваше да се появи през 2040 година и да бъде изтребител от шесто поколение.

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