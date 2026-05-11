От "наркоман" до "г-н Зеленски": Путин усеща, че украинският котлон пари (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Отново се обръщам към военнослужещите във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) – вземете властта в своите ръце. Изглежда по-лесно да се договорим с вас, отколкото с тази шайка наркомани и неонацисти, която се установила в Киев". "Украинската страна, г-н Зеленски, е готов да проведе лична среща. Да, чух за това". И двете изказвания са на руския диктатор Владимир Путин – първото е от 2022 година, когато той нареди пълномащабна инвазия на армията си в Украйна, второто е след като се наложи Зеленски да спре украинските далекобойни дронове, за да има спокоен парад за Деня на победата в Москва – ОЩЕ: Зеленски: Притиснахме малко Путин и той вече е готов за истински преговори

Four years of a “victorious special military operation” — and with a flick of the wrist, a “gang of drug-addicted neo-Nazis” turns into the respected Mr. Zelensky, who has now allowed a parade to be held on Red Square. pic.twitter.com/VSoSlsHpTP — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2026

Промяната в тона на Путин се усети още в събота вечерта, часове след провеждането на парада – и определено направи впечатление по-отстъпчивата реторика. След изказванията му, агенция Reuters публикува материал, в който се съсредоточи на предложение от Путин бившият германски канцлер Герхард Шрьодер да е посредник в мирните преговори с Украйна. Шрьодер си уреди топла служба в "Газпром" и то като ръководител от руска страна на "Северен поток", но беше принуден да се оттегли, обаче това не му беше простено и Бундестагът му отне привилегиите като бивш политически лидер на Германия. В Reuters се появи и германският отговор на идеята на Путин – няма такова нещо, Русия не е променила нито едно от условията си за край на войната и ще си проличи има ли намерение да го направи и да тръгне по пътя на справедливия мир, когато се видят резултатите от тридневното примирие (9-11 май). Засега германската позиция е, че Путин лъже и прави предложения, които не мисли изобщо да спазва и развива, за да разделя Запада в помощта му за Украйна – ОЩЕ: Путин видя край на войната с Украйна. Нямало танкове на парада в Москва, защото са съсредоточени да победят (ВИДЕО)

Друг знаков момент в поведението на Путин – на 9 май късно вечерта той доста лаконично коментира указа на Зеленски, с който украинският президент "разреши" провеждането на парада в Москва. Путин каза (отразено е на официалния му сайт Kremlin.ru), че парадът и Денят на победата не са комедийно шоу, в което някой свири на клавирни инструменти т.е. на пиано, напомняйки един от популярните номера на Зеленски още докато беше комик – да свири на пиано без ръце, вижте с какво точно – ОЩЕ: Указ на Зеленски: Разрешавам провеждането на парад в Москва на 9 май

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание и как Кремъл засилва контрола над Z-блогърите. От няколко дни насам в руските телеграм канали се обсъжда как един от тях, Егор Гузенко, който се бие в Донбас вече 11 години, е пратен в руска щурмова група, при това все още неизлекуван. Гузенко периодично яростно критикува Путин. ISW посочва случаи и с други Z-блогъри, например руския военен пилот Алексей Земцов. И за Украйна обаче има тежки новини – украинските бежанци в Европа още не се връщат, според Евростат само 1,6% е спадът в броя им, като данните са за март, 2026 година.

The number of Ukrainian refugees with temporary protection status in the EU has decreased by 1.6%, Eurostat reports



The largest numbers are in:

• Germany — 1.27 million

• Poland — nearly 1 million

• Czechia — 379,800



According to the UN, there are currently 5.76 million… pic.twitter.com/gsC6JELUZh — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2026

Вълкът козината си мени, нравът – не

Междувременно, руското образователно министерство одобри концепция за "историческо образование" за детски градини, училища, колежи и университети и публикува информация за това на официалния си сайт. Стратегията вече е разпратена на отделните руски региони и от 1 септември, 2026 година т.е. новата учебна година в Русия трябва да почне да се прилага. Въпросната стратегия е 5-годишна – а концепцията си, без учудване, залага на патриотизма: изучаване и организация на събития, посветени на Великата отечествена война, "защитниците на Русия" и участниците в специалната военна операция (СВО – гнусното име на войната в Украйна, налагано от Кремъл), както и тематични олимпиади, състезания с въпроси, исторически клубове и изследователски проекти. Руският образователен министър Сергей Кравцов заяви, че се набляга особено на "критичната оценка на информацията", работата с източници и "противодействието на фалшифицирането на историята". За 2027 година е планирана и специална платформа за историческо образование.

А на този фон, журналистката от руския телевизионен канал "Кузбас Първи" Марина Киселова беше принудена да се извини, след като в ефир каза на рускиня, загубила дядо си във Втората световна война и сина си в т.нар. СВО, че има двоен празник. Имах предвид, че това е двоен героизъм в семейството – това е нескопосаното оправдание на Киселова:

A pro-Russian supporter punched a pro-Ukrainian activist in Vancouver, Canada — but quickly regretted it.



Be honest, how many times did you replay it? pic.twitter.com/mdxIEoVyqJ — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Доста сериозен скок на дневна база има в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна съгласно данните на украинския генщаб. На 10 май са станали 180 бойни сблъсъка спрямо 147 на 9 май. Руснаците не са хвърлили управляеми авиационни бомби (КАБ) за второ поредно денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 6380 изстреляни снаряда (срещу 676 украински артилерийски обстрела според руското военно министерство), като тук разликата е с около 4300 нагоре. Руската армия е използвала 8037 FPV дрона (6331 са били украинските FPV дронове), което е с около 300 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

37 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, което си остава мястото на най-интензивни боеве. След 1 ден отсъствие, Покровск отново е включен в списъка на украинския генщаб с местта на активни бойни действия в това направление. Още 12 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" отчита увеличение на украинските позиции в Часов Яр. При Гуляйполе, в Запорожка област, са станали 18 руски пехотни атаки, но само 3 е имало в Ореховското направление. 15 руски пехотни атаки са организирани в района на Вовчанск, Южнослобожанското направление, а още 13 е имало в Лиманското направление – там има геолокализирани руски видеокадри от удари с дронове по украински войници, които всъщност показват, че украинците са напреднали и заели нови позиции в Никифоровка, югоизточно от град Славянск. В граничния район на Суми и Курска област (Севернослобожанското направление) са извършени 9 руски пехотни атаки.

Ukraine’s Apachi drone battalion of the 81st Airmobile Slobozhanska Brigade repelled a Russian motorcycle assault on the Sloviansk axis, destroying a 16-bike column. Apachi pilots and adjacent units joined the defense. Battalion commander Oleksandr Denysov said every motorcycle… pic.twitter.com/ShpvSL0e4A — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 10, 2026

A Ukrainian Su-27 struck a Russian position in Rodynske, occupied Donetsk region. #Ukraine pic.twitter.com/5fTiVDbG1E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 10, 2026

Специално внимание за Покровското направление - руснаците се преобличат с дрехи на служители на Червения кръст, за да се спасят от украинските FPV дронове, това го съобщава Седми десантно-щурмови корпус на украинската армия, който отговаря за защитата на направлението:

В Южна Украйна руските сили са увеличили използването на дронове "Ланцет" и "Мълния", съобщи говорителят на украинското командване "Юг" подполковник Владислав Волошин. Дневно става въпрос за около 2500 дрона, като 700-800 са или "Ланцет", или "Мълния", които са камикадзе-дронове:

Russia increased its use of Molniya and Lancet drones across southern Ukraine in recent weeks, Southern Defense Forces spokesman Vladyslav Voloshyn said. He said daily drone use in the south rose to 2,500, including 700-800 Molniyas and Lancets. #Ukraine pic.twitter.com/hOV8O9iKuI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 10, 2026

A Ukrainian-American Hornet drone struck Russian troops, with Ukrainian forces saying the same system is used by Azov to cut Russian logistics in the deep rear. Two Russian soldiers were reportedly killed. #Ukraine pic.twitter.com/3frAuidS7v — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 10, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание на преразпределението на руските военни части в Запорожка област и прави заключение, че руското военно командване категорично е разбрало и се цели руската армия да превземе Орехов, като го атакува хем откъм река Днепър, хем откъм Гуляйполе, като втората линия на действия засега изглежда по-перспективна за руснаците. Без Орехов да падне, широка и дълбока руска офанзива в Запорожка област няма как да стане, подчертава той и е категоричен, че вече руската армия закъснява, ако иска да го превземе и да осъществи настъпление към град Запорожие още това лято. Машовец очаква скоро да има руски атаки западно от Орехов, в посока Нестерянка - Новоандреевка и на изток в посока Новопавловка. "Фронтовата линия край Новопавливка остава относително статична от дълго време", признава "Рибар". Засега руснаците обаче още не са превзели Мала Токмачка (Машовец казва, че има руски войници само в югоизточната част на селото), за да могат да тръгнат сигурно напред с големи сили, а по река Днепър украинците продължават с контраатаките при Степногороск и Приморско. Руската идея е като падне Орехов, общо три руски общовойскови армии да настъпят към град Запорожие: Втора (тя действа откъм Гуляйполе), 58-ма (действа по брега на река Днепър основно, но се прехвърлят резерви на изток) и Пета (откъм Олександриевското направление). Точно Пета общовойскова руска армия засилва изпращането на малки щурмови групи (в районите на Воздвиженка и Верхня Терса) с цел да се инфилтрират на изгодни позиции и да могат да осигурят бъдещ напредък, отчита Машовец. Свършват им хората, затова не тръгват масирано напред, а действат с малки щурмови групи, рядко е да има атаки от по-големи групи, да не говорим с бронирана техника, казва украинският военен канал "Офицер", който визира цялостната ситуация на фронта. "След кратък период от време, противникът ще има по-изразена криза в нападателния потенциал и като цяло тактиката им за водене на война се изчерпва", добавя той и вижда големи кадрови проблеми за руската армия, като казва, че "прасетата умират в индустриален мащаб". Машовец добавя, че има фронтова ивица с ширина 15-16 километра от Прилуки до Луговски т.е. северозападно от Гуляйполе и че темпото на руския напредък там вече е много минимално. В заключение Машовец изразява съмнение, че точно Запорожка област и достигане на град Запорожие ще са първият руски приоритет за периода лято – есен 2026 година, защото дори да стигнат до подстъпите на Запорожие, руснаците няма да има достатъчно сили да атакуват самия град предвид моментната ситуация с числеността и качеството на резервите им. Украинският военен експерт смята и, че допълнителни сериозни руски подкрепления сега няма да отидат в Запорожка област, извън 106-та въздушно-десантна дивизия. За сметка на това, ако превземе изцяло агломерацията Славянск – Краматорск (също много далечна перспектива), руската армия може да гледа към покрайнините на Харков и на югозапад към Павлоград.

Ukrainian MiG-29s struck positions of Russian drone operators in the occupied part of Kherson region. #Ukraine pic.twitter.com/s4gFSl8d6S — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 10, 2026

Продължават да излизат данни, показващи, че през 2026 година руската армия все повече зацикля в Украйна и бележи най-бавен напредък от 2023 година насам, като през януари дори всъщност има "назадък" – това е оценка на финландската мониторингова група Black Bird. А известният украински мониторингов канал DniproOSINT изчислява на база сателитни снимки, че тази година украинците са ударили 10 преработващи инсталации на руски петролни рафинерии, с което са спрели рафинирането на 1,5 млн. тона суров руски петрол или 11 млн. барела.

Russia's army advance hit the lowest rate since 2023 despite all their "winning," Black Bird Group reports. At this pace, it would take decades to occupy Donbass - the same territory they wanted without a fight. pic.twitter.com/ZeAZUKs9yU — WarTranslated (@wartranslated) May 10, 2026

ОЩЕ: Парадът на безсилието на Путин: Русия измисли, че в Украйна има смъртоносна хантавирус епидемия (ОБЗОР – ВИДЕО)