Съветникът на руския диктатор Владимир Путин Юрий Ушаков се оплака, че европейските лидери на срещата на Г-7 са „натъпкали“ главата на американския президент Доналд Тръмп с "вредни идеи". А именно, че ситуацията на бойното поле в Украйна не бива да се тълкува в полза на Русия и че подкрепата за Киев трябва да продължи. Такива възгледи, по думите му, са „категорично погрешни“.

Според Ушаков европейците имали "негативно влияние", но Тръмп бил "силен политик", който се придържа към своите възгледи.

"Европейците очевидно настояват, че войната трябва да продължи - и са водени от напълно погрешния постулат, че ситуацията на бойното поле предполагаемо се променя в посока на украинските сили, което е категорично невярно", твърди съветникът на Путин, добавяйки, че пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър скоро ще отидат в Москва. Няма обаче дата за визитата им, защото явно още се занимавали с "иранския въпрос".

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🤣💊 Trump got “pumped full of something” — but not what you think



Putin aide Yuri Ushakov complained that European leaders at the G7 summit had been “filling” Trump with harmful ideas — namely that the situation on the battlefield should not be interpreted in Russia’s favor and… https://t.co/fdoq05sKpz pic.twitter.com/IgAkqAYIkw — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026

Каква е реалната ситуация?

Изявленията на Юрий Ушаков показват паниката в Кремъл, защото режимът всячески се опитва да поддържа наратива за неизбежната победа над Украйна и за безсмислените инвестиции на Европа в отбраната на Киев, докато Москва гори, в редица райони на Русия горивото не достига, логистиката в тила е удряна жестоко от Въоръжените сили на Украйна, икономиката се клати и два поредни месеца на фронта руснаците губят повече земи, отколкото печелят.

Фактите се виждат с просто око, но са оформени и като авторитетни оценки на най-големите мозъчни тръстове, следящи изкъсо войната - като американския Институт за изучаване на войната (ISW): "Орешник", руски Starlink и преувеличения за Константиновка: Путин проектира сила в Деня на Русия, но призна и застоя (ОБЗОР - ВИДЕО).

В същото време Русия отказва да се ангажира с добросъвестни преговори, не е смекчила максималистичните си искания за териториални придобивки (цялата Донецка област) и не спира да убива и ранява цивилни в Украйна, извършвайки допълнително посегателства срещу културно-исторически обекти като Киевско-Печорската лавра.

Диктаторът Владимир Путин продължава да отхвърля призивите на украинския президент Володимир Зеленски за среща с цел край на войната: Зеленски нарече новия удар по Москва "оправдан отговор", призова Русия да прибегне до дипломацията (ВИДЕО).