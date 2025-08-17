Пламна двигателят на самолет, излитащ от Корфу - той обаче продължи и кацна в Италия

273-ма пътници и осем членове на екипажа са били на борда на самолета Boeing 757-300 на Condor Airways, когато двигателят му е претърпял повреда няколко минути след излитането от летището на гръцкия остров Корфу и се е възпламенил. Инцидентът с полет DE3665 за Дюселдорф, превозващ предимно германски туристи, беше видян от десетки местни жители и посетители на острова, които го заснеха с мобилните си телефони, като много от тях съобщиха за оглушителен шум, приличащ на експлозия, идващ от самолета.

Десният двигател се е повредил на височина около 450 метра, когато самолетът все още е бил в режим на излитане, и пилотите се приготвяли да го деактивират, преди да причини по-големи щети. „Боинг“-ът е летял над пристанището на Корфу в този момент.

Пилотите са завъртели самолета надясно, успоредно на пистата за излитане и кацане, тъй като летището в Корфу е било поставено в режим на тревога и са били задействани всички протоколи за аварийно кацане.

Летене с един двигател до Италия

Това обаче не се е случило, тъй като пилотите са решили, че могат да продължат полета с един двигател. Самолетът е кацнал на летището в Бриндизи, Италия - срещу Корфу.

Според германската телевизия RTL пилотите са били принудени да променят курса към Бриндизи, тъй като повредата на двигателя не им е позволила да продължат полета си до Дюселдорф.

„Извиняваме се за причиненото неудобство, но безопасността на пътниците е наш приоритет по всяко време“, заявиха от Condor Airways в свое изявление.

Пътниците прекараха нощта в хотел.