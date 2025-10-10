По случая Пелико: Мъж обжалва присъдата си за изнасилване, получи по-голямо наказание

Френски съд увеличи присъдата на единствения мъж, който обжалва наказанието си за изнасилването на Жизел Пелико. 44-годишният Хусаметин Доган продължава да отрича вината си за изнасилването, въпреки видеозаписа, на който се вижда как изнасилва неподвижната Жизел Пелико. Подобно на другите мъже, осъдени по това дело, Доган твърди, че не е знаел, че Пелико е била дрогирана против волята си. Той отрича обвиненията в изнасилване, въпреки че признава, че Жизел е страдала от ръцете на съпруга си.

По заповед на съпруга: 200 изнасилвания от десетки мъже. Франция е разтърсена от чудовищно секс престъпление

"Аз съм жертва"

"Извършвах сексуални действия, не съм изнасилвал никого. За мен изнасилването е, когато някой е принуден, вързан, не знам... Аз съм жертва“, каза той.

Още: Дъщерята на Жизел Пелико: Сигурна съм, че баща ми е дрогирал и мен (ВИДЕО)

Прокурорът Доминик Сиер пледира за увеличаване на присъдата на Доган от девет на 12 години, тъй като той „не е готов да признае отговорността си за чудовищно деяние, което е унищожило личността на една жена и я е лишило от човешкото ѝ достойнство“, съобщи abcnews.

Присъдата

В резултат на това първоначалната присъда на Доган беше увеличена с една година на 10 години затвор. Петдесет други мъже бяха осъдени по делото на Жизеле Пелико, включително съпругът ѝ, който е организирал изнасилванитяа на жена си.

Още: Доминик Пелико, осъден, че е дрогирал жена си, за да я изнасилват други, няма да обжалва

Седемнадесет от осъдените първоначално подадоха жалби, но скоро ги оттеглиха. Хусаметин Доган беше единственият, който обжалва до край.

Случаят „Пелико“: 20 години за мъжа, дрогирал жена си, за да я изнасилват други