Полша стартира най-мащабните военни учения

В Полша стартираха стратегическите военни учения Iron Defender-25, които са най-мащабните за страната през 2025 г., съобщи RMF24. Според официалната информация на генералния щаб на въоръжените сили на Полша в маневрите ще вземат участие около 30 хил. военнослужещи от Полша и страни-съюзници, а така също и 600 единици военна техника от различни видове.

Ученията

Отбелязва се, че ученията имат сухопътен, морски и въздушен компонент и ще се провеждат на определени полигони във Варминско-Мазурско, Поморско и Подкарпатското войводства.

От Генералния щаб допълват още, че настоящите маневри предвиждат използването на нови ударни и разузнавателни платформи с оглед на практическото прилагане на опита, получен по време на войната в Украйна.

Финансиране

По-рано бе съобщено, че полското правителство планира да финансира отбраната си през 2026 г. с около 54,75 млрд. долара, което е 4,8% от БВП на страната. Това е рекорден показател за цялата история на страната.

Военният министър на страната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че Полша иска да увеличи броя на военните по границата с Беларус, както и да реализира проекта "Източен щит", който предвижда укрепването на границата с Русия и Беларус.

Наскоро Полша сключи договор с Южна Корея за закупуването на 180 танка К2. Така страната вече има над 1100 танка, повече от Великобритания, Германия, Франция и Италия взети заедно.

