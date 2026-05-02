"Посредникът" САЩ: Без помощ за Украйна в новия военен бюджет, ходим при Путин, но не и в Киев. Москва се готви за 9 май със сваляне на дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи, че Украйна не е получила никакви предложения от Русия за „примирие“ на 9 май, след като диктаторът Владимир Путин обяви едностранно спиране на огъня за парада в Москва по случай Деня на победата. Това ще е парад без военна техника и при засилени мерки за сигурност, който изглежда като пиар акция на Руската федерация с цел убеждаване, че тя иска мир, а не Киев - каквато всъщност е реалността. Сибиха заяви, че това е поредният опит на руснаците да се представят в конструктивна светлина пред американците.

На този фон Kyiv Independent разкри защо пратениците на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - не бързат да посетят украинската столица. Причината, по информация на изданието, е, че във Вашингтон нарастват опасенията, че подновяването на участието в мирните преговори за Украйна може отново да не доведе до осезаеми резултати. Несигурността се наблюдава въпреки месеците на вътрешни дискусии относно евентуално пътуване, което би било първото посещение на Уиткоф и Къшнър в Украйна. И двамата пратеници вече са пътували многократно до Москва за срещи с издирвания от Международния наказателен съд в Хага Владимир Путин.

„Те обещаваха (да посетят Киев) многократно, но досега нито веднъж не са изпълнили обещанието си“, казва високопоставен украински служител, запознат с въпроса, подчертавайки разочарованието в Киев от неравенството в дипломатическите контакти. Това разочарование се прояви и публично. Президентът Володимир Зеленски открито критикува подхода на пратениците, определяйки многократните им посещения в Русия без съответстващо пътуване до Украйна като знак за незачитане. „Неуважително е да идваш в Москва, а не в Киев, просто е неуважително“, каза той.

Посещението трябваше да бъде нещо повече от сигнал за добра воля. Според човек, запознат с въпроса, то е било замислено като катализатор за подновяване на тристранната дипломация между Украйна, Русия и САЩ в момент, когато преговорите фактически бяха в застой заради войната в Иран. Последният кръг от тристранните преговори се състоя на 16 февруари, а планираната за края на февруари последваща среща беше отложена малко преди американско-израелските удари срещу Ислямската република.

Отделно от това Тръмп пак показа, че е по-близо до Путин, отколкото до Зеленски - наскоро той проведе телефонен разговор с руския диктатор и след него твърдеше, че Владимир Путин бил готов да подпише мирно споразумение, но някои хора го спрели. Републиканецът не даде повече подробности.

Само че реалността е друга - руският лидер неведнъж е доказвал и с действия, и с публични изказвания, че с всяко споразумение за мир ще иска пълен контрол над Донбас, т.е. завземане на останалата част от Донецка област, която още е под контрола на Украйна. Това е така нареченият "крепостен пояс", който, ако бъде превзет от руснаците, ще им отвори пътя към вътрешността на Украйна за последващи действия. Решаване на "първопричините" за войната, както Путин ги нарича, също е от значение за диктатора - това на практика означава капитулация на украинската държава и пълното ѝ политическо подчинение на Кремъл, като тук има редица особености, свързани с максималистичните искания на Руската федерация.

Без военна помощ за Украйна в проектобюджета на САЩ за 2027 г.: "Искаме Европа да се активизира"

Американската страна показва по всякакви начини, че изоставя Украйна. Друг много важен пример е предложението за бюджета на отбраната на САЩ за 2027 г., който - оказва се - не включва помощ за Киев. По време на изслушвания в Сената официални представители заявиха, че администрацията на Тръмп е изключила финансирането за програмата USAI (Инициатива за подпомагане на сигурността в Украйна) от своето искане. Временно изпълняващият длъжността контрольор на Министерството на отбраната на САЩ Джулс Хърст също потвърди, че програмата не е финансирана в настоящото бюджетно предложение. „Да, това е вярно. Този бюджет не включва финансиране за USAI", каза той.

US officials confirmed the 2027 budget request contains no funding for the Ukraine Security Assistance Initiative. Defense Secretary Pete Hegseth said Washington wants Europe to finance and carry more of the burden of supporting Ukraine. #US pic.twitter.com/IGjLp8BDtQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 1, 2026

Сенаторът от Мейн Ангъс Кинг повдигна въпроси относно продължаващата подкрепа за Украйна и отпуснатите по-рано средства. Дискусията включваше 400-те милиона щатски долара, одобрени през 2025 г. съгласно двупартиен и двукамарен акт на Конгреса. Те бяха забавяни дълго време, но преди дни военният министър Пийт Хегсет обяви раздвижване по темата, след като бе подложен на остри критики от бившия лидер на сенатското републиканско мнозинство Мич Макконъл: 400 млн. долара за Украйна: След мощните критики от Сената военното министерство на САЩ отпусна забавените пари.

Хегсет, отговаряйки на въпроса на Кинг относно финансирането на инициативи, свързани с Украйна, заяви, че Вашингтон очаква по-голям финансов принос от европейските страни - нещо странно като изказване предвид факта, че подкрепата на ЕС за Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия насам достигна 200,6 млрд. евро, включително 75,2 млрд. евро военна помощ, 104,6 млрд. евро за икономическа, социална и финансова устойчивост и 3,8 млрд. евро от замразени руски активи. Това надхвърля отпуснатите от САЩ около 187 млрд. долара.

"Искаме Европа да се активизира, да финансира и да поеме тежестта. Те са богати страни с 20 трилиона щатски долара спрямо икономика от 2 трилиона щатски долара. Европа може да се активизира, Европа може да го финансира и те са го направили чрез нашата инициатива PURL и чрез нашето европейско командване. (...) Ако е толкова важно за Европа, което разбирам защо е – нахлуването на Русия и смелостта на украинците – Европа трябва да плати за това", твърди военният министър на САЩ.

USAI е програма за военна помощ, която позволява на Пентагона да закупува оборудване за въоръжените сили на Украйна от американски отбранителни компании. Тя бе създадена по време на президентството на Джо Байдън.

Предлага се общите разходи за отбрана на САЩ да се увеличат до 1,5 трилиона долара, което е рекордно ниво. Окончателното решение е в ръцете на Конгреса, като се очаква бюджетът да бъде финализиран през есента: Тръмп поиска най-високата сума за отбрана в съвременната история.

Украйна се справя и сама: нови ракети и дронове

Принудена да се справя и без необходимата западна помощ, Украйна отново намира начини. Местната компания General Cherry представи ударния дрон от среден клас „Хмаринка“ – евтина система, създадена за масово производство. Целта ѝ е да изтощава руската противовъздушна отбрана и да поразява цели в тила. Дронът има обхват до 50 км, 60 минути време за полет и максимална скорост от 140 км/ч.

Ukrainian company General Cherry unveiled the Khmarynka mid-range strike drone, a low-cost fixed-wing system built for mass production to exhaust Russian air defenses and hit rear targets. The drone has up to 50 km range, 60 minutes flight time, and a top speed of 140 km/h.… pic.twitter.com/WJBOsKDHX0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 1, 2026

Друг украински производител на дронове и средства за електронна война - BlueBird Tech - обяви, че стартира ракетна програма за създаване на местна система за противовъздушна отбрана, способна да прехваща дронове, крилати ракети и дори балистични ракети. Компанията започва от нулата и затова се сблъсква със сериозни предизвикателства в областта на радарите, търсачите, задвижването и маневреността.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Няма никаква промяна в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база, съгласно информацията на украинския генщаб. На 1 май е имало 138 бойни сблъсъка - точно колкото бяха и на 30 април. Руснаците са хвърлили 270 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 15 повече спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3379 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 75 нагоре. Руската армия е използвала 9976 FPV дрона, което с около 480 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление е най-горещо – 27 отбити руски пехотни атаки в това направление регистрира украинският генщаб, който сочи Покровск и Мирноград като активни места на боеве. Още 7 руски пехотни нападения са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, където по принцип има двуцифрен брой щурмове за денонощие. При Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 18 руски пехотни атаки, докато в Ореховското направление, най-западната част на областта, е имало само една и тя е спряна от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В Олександриевското направление, което е между Покровското и това при Гуляйполе, е имало 9 нападения на силите на Путин. В района на Лиман украинските войници са отблъснали 13 опита на нападателите от руска страна да напреднат в районите на населените места Озерно, Дружелюбовка, Лиман, Дробишево и Ставки, гласи информацията на генщаба.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който ежедневно следи напредъка и на ВСУ, и на руските сили по фронтовата линия на база на геолокализирани кадри, отчита, че на 1 май не е имало придвижване към нови позиции при нито една от двете страни в целия театър на бойни действия.

Украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", пише, че е напълно възможно в близко бъдеще ВСУ да се изправят пред битка за Добропиля, "ако врагът продължи със същото безразсъдно изпращане на жива сила в тази посока". Става въпрос за района северно от Покровск. "Проблемът остава същият – движението на врага от фланга, от страната на село Гришино, с цел да отреже групировката на войските на ВСУ в Родинско... В същото време ще паднат и села като Черниховка, Свитле и Добропиля, които се намират южно от едноименния град, което отваря пътя към Добропиля", добавя той. "Такова развитие на събитията е напълно възможно, като се има предвид, че подвижността в тази посока е значително засилена, особено при придвижването на пехотата към фронтовата линия. Тук те по някакъв начин прибягват до тактики на проникване", казва "Офицер".

От дългия обзор за случващото се на фронта на руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" могат да се извадят няколко акцента. Според него в посока Славянск се водят сражения в околностите на Рай-Александровка. В същото време руснаците нанасят удари с авиационни бомби по северната част на Константиновка, "унищожавайки вражески позиции и нарушавайки логистиката им". Боевете в града продължават, добавя каналът. А освен това твърди, че руските сили са изтласкали 157-а отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили от село Покаляно в района на Вовчанск (северната част на Харковска област) и че са "освободили" селото. "Тежки престрелки продължават в гористите райони на Вовчанския район, както и в близост до Охримовка", посочва източникът.

Война на дронове

През изминалата нощ Русия е атакувала Украйна със 163 безпилотни летателни апарата, твърдят ВВС на Украйна. Според предварителни данни силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали чрез електронно заглушаване 142 от тях в северната, южната и източната част на страната. Има удари от 17 дрона на 12 места, а отломки от свалени безпилотни машини са паднали на две места.

Според местните власти отломки от дрон са паднали в апартамент в Харков. Кметът Игор Терехов публикува снимка, на която се вижда как дронът се е разбил в 12-ия етаж на жилищен блок в квартал Шевченковски. Един човек е бил ранен, като е получил рани в гърдите. „Останките от "Шахед" буквално са влезли вътре. За щастие, той не е експлодирал. Гледайки този кадър, е трудно да повярвам, че тук не е имало трагедия“, написа кметът.

През изминалата нощ, от 20:00 ч. московско време на 1 май до 08:00 ч. московско време на 2 май, системите за противовъздушна отбрана на Русия са "засекли и унищожили" 215 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Белгород, Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Новгород, Орел, Псковска, Ростовска, Смоленска, Тверска, Тулска, Московска област, Краснодарски край, окупирания Крим и над водите на Азовско и Черно море, съобщи руското военно министерство.

Специално за Москва, където на 9 май ще има скромен военен парад за Деня на победата, заради който Путин обяви еднодневно примирие, кметът Сергей Собянин обяви сваляне на пет дрона през нощта, докато са наближавали столицата.

Жителите на Велики Новгород съобщиха за голям брой експлозии, а губернаторът на Новгородска област Александър Дронов съобщи, че е активна системата за противовъздушна отбрана.

В Чувашия са пламнали сграда на енергийно дружество и подстанция, но не е ясна точната причина. Жителите съобщиха за експлозии и пожари в два града – Канаш и Алатир. Анализатор от руския опозиционен канал ASTRA е видял видеозаписи на очевидци и е установил, че пожарът е възникнал във високоволтовата подстанция „Канаш“ с напрежение 220 kV в град Канаш, намираща се на улица „Железодорожна“ № 263. Изгоряла е и административната сграда на енергийната компания „Алатырское МО ЧЕСК“ в Алаир, намираща се на улица „Жуковски“ № 55. Няма официална информация на този етап.

Окупираните части от украинските области Херсон и Запорожие са останали без ток. Местните „власти“, инсталирани от Кремъл, не посочиха точната причина. „Краткотрайни прекъсвания на електрозахранването засегнаха почти всички населени места в област Запорожие. В момента се извършват възстановителни работи“, заяви Евгений Балицки, назначеният от Русия „губернатор“ на окупираната част от украинската област. По-рано официалният канал на региона в Telegram съобщи за „интензивна активност на вражески безпилотни летателни апарати“.

Освен това аварийни прекъсвания на електрозахранването оставиха „всички 14 района на Херсонска област“ без ток, съобщи контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС, цитирайки „Херсоненерго“.

На фона на четвърдия удар за около половин месец по нефтопреработвателния завод в Туапсе, Краснодарския край на Руската федерация, осъществен от украинските сили в нощта на 30 април срещу 1 май, губернаторът Вениамин Кондратиев заяви, че кадрите от "нефтен дъжд" били част от украинска информационна операция. Той твърди, че дронове са изсипали горящо гориво, за да създадат драматични кадри с експлозии и дим след удара по рафинерията. Дали тогава и сателитните снимки, които излязоха, са "фалшиви" - всеки може сам да си отговори на този въпрос.

❗️🤡 Krasnodar governor Veniamin Kondratiev claimed footage of “oil rain” in Tuapse was a Ukrainian information operation, alleging drones dropped burning fuel to create dramatic images of explosions and smoke after the refinery strike. #Russia pic.twitter.com/AeQ7OKXWk3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 1, 2026

Въпреки казаното от Кондратиев петролните резервоари в Туапсе продължават да горят и днес.

The situation in Tuapse. Fuel tanks are still burning, and another night is approaching. #Russia pic.twitter.com/P2PEE5equj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 1, 2026

В Перм ситуацията също не е много по-различна. Проукраински канали публикуваха видео от "пяна парти" там и посочиха, че „празненствата“ бяха организирани по повод Деня на пожарникаря, а украинските въоръжени сили са подготвили незабравим и оригинален поздрав - саркастична препратка за експлозия или пожар.

Last night, a foam party took place in Perm. These "celebrations" were held to mark Firefighters' Day, and the Ukrainian Defense Forces delivered an unforgettable and original greeting. pic.twitter.com/Kmt975D98h — WarTranslated (@wartranslated) May 1, 2026

Припомнете си какво се случи в Перм: Няма почивка: Пак пожар в Перм, този път гори рафинерия на "Лукойл" (ВИДЕО).