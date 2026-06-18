"Пълна бъркотия": Украйна обяви какво предстои за Крим, докато Тръмп пак се мотае (ОБЗОР - ВИДЕО)

"По същество Крим е (систематично) изолиран от дронове. И в близко бъдеще Крим ще се превърне в остров (Крим е полуостров от географска гледна точка). А това може да има някои много неочаквани последствия за руснаците. Ще бъде пълна бъркотия". Думите са на украинския министър на отбраната Михайло Федоров – преди да заеме поста, той беше министър на дигиталната трансформация. Когато зае поста на военен министър, Федоров постави за цел месечно Украйна да елиминира по 50 000 руски войници – към момента нивото е около 35 000 войници. Основният дял на тази смъртоносна "коситба" се дължи на украинските дронове – а предвид последния вече над месец на невиждано интензивни руски пехотни атаки, предстои да видим с колко са се увеличили руските жертви.

Journalist: Is it true that it's going to be fun in Crimea soon?

Defense Minister Fedorov: It's going to be a mess)



Full interview:https://t.co/SkbdqQFGWu pic.twitter.com/LTT41z58Bz — WarTranslated (@wartranslated) June 17, 2026

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Всъщност Федоров даде интервю в рамките на почти 90 минути и говори по много въпроси – най-вече впечатление направи как той обясни, че за периода януари – април 2026 година Украйна е увеличила с 300% количеството на дронове, използвани за удари на средна дистанция и е осигурила повече FPV дронове с оптични влакна за същия период, отколкото през цялата 2025 година. Именно дроновете на средна дистанция са тези, които подпалиха руската логистика през т.нар. сухопътен коридор от Крим до Ростов в Източна Украйна. Вече има указ на т.нар. руски власт в Крим, че от 17 юни между 20:00 часа вечерта до 6:00 сутринта не може да се карат мотори, мотопеди, скутери, АТВ-та – това се налагало, за да се осигури безопасността на военните обекти на Кримския полуостров. По-точно – шумът от двигателите обърквал огневите групи от руската ПВО, че идват дронове:

Russian-installed authorities in occupied Crimea imposed a nighttime ban on motorcycles, mopeds, scooters, pit bikes and ATVs from 20:00 to 06:00 starting June 17. Officials said the restriction is aimed at protecting military, state and critical infrastructure facilities.… pic.twitter.com/bVzimwvYKB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 17, 2026

The "special military operation" is going according to plan. In Sevastopol, Russians are running out of gas while waiting in line at gas stations, forcing them to push their cars for kilometers to reach the fuel pump. pic.twitter.com/0RFkpjeofv — WarTranslated (@wartranslated) June 17, 2026

За руския външен министър Сергей Лавров обаче украинските дронове не са проблем. Той коментира думите на Федоров така: "Не разбирам как ще го направи (да изолира Крим) с дронове. За тях има противодействие – работим много активно по него в момента. Той (Федоров) е нов на този пост, ще трябва да свикне със задълженията си". На Лавров може украинските дронове да не са му проблем, но например на Московската рафинерия са ѝ огромен проблем – защото вече беше ударена за трети път и то в рамките на месец и половина. Пример и от Краснодар до какво водят такива украински удар по рафинерии – всички добре знаем какво става в държави, в които няма нормално снабдяване с бензин и дизел. Руското опозиционно издание The Bell обобщи със заглавие „Криза за горива в Русия“, че във всички 53 региона на Руската федерация и в окупираните от руската армия украински територии вече има въведени ограничения за зареждане с горива. В 18 региона ограничението е не повече от 50 литра на превозно средство – ОЩЕ: Московската рафинерия пак гори: Подпалените от Украйна руски петролни обекти нямат край (ВИДЕО)

Lavrov on Ukraine’s defense minister: “He’s new to the job, he still needs time to settle in”



Russian Foreign Minister Sergey Lavrov commented on Defense Minister Fedorov’s statement that Crimea would “soon become an island.”



“I don’t really understand how he plans to do that,… pic.twitter.com/MXr1dDy7be — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026

A Russian woman can't find gas in Krasnodar and doesn't understand what's happening to the country. Indeed, something strange is going on in Russia. pic.twitter.com/WXaeWIGyb2 — WarTranslated (@wartranslated) June 17, 2026

Тръмп помага, Тръмп не помага

"Не искам да коментирам това, защото се опитвам да намеря решение" - така американският президент Доналд Тръмп отговори (всъщност не отговори) на въпрос кой носи по-голямата вина за войната в Украйна – руският диктатор Владимир Путин или украинският президент Володимир Зеленски. Нещо повече – Тръмп така и не отгооври на въпрос дали сега ще помага на Украйна, явно в светлината на казаното, че ще бъде медиатор. Вместо това президентът на САЩ пак каза познатите си клишета – че и двете страни губят много войници, но Русия губи повече, защото атакува, а като атакуваш е нормално да е така; че Украйна се справя много добре, защото имала американско военно оборудване и оръжия; че може да върне санкции срещу Русия. „Мисля, че и двете страни искат да направят нещо (за мир), но просто не знаят как“, заключи Тръмп - Още: Тръмп: Украйна се справят много добре във войната, може да върна санкциите срещу руския петрол (ВИДЕО)

Trump did not answer a journalist's question about whether Putin is to blame for the ongoing war in Ukraine. Strangely, this time he didn't say they have a good relationship. pic.twitter.com/fuGkcnMnXI — WarTranslated (@wartranslated) June 17, 2026

Q: President Trump, are you going to support Ukraine now?



Trump: pic.twitter.com/bRuH3vMsQD — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

Trump on Russia-Ukraine:



Both are losing a lot of soldiers, Russia's losing more, because they're the offensive ones, and when you're offensive in war, you lose more, pretty simple.



I think they both want to do something, they just don't know how to do it. pic.twitter.com/Aobpyatznf — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

Trump on Ukraine:



Ukraine is doing pretty well. Russia has a much bigger military.



But Ukraine is doing well. They are holding their own.



They have great equipment with our equipment. Don't forget. pic.twitter.com/nYmbDTJZfu — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

Reporter: Sanctions on Russia—what are you going to do about that?



Trump: I may put them back on. pic.twitter.com/LWLDP98kU2 — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

Френският президент Еманюел Макрон обаче извади друг прочит на позицията на Тръмп, изразена при затворени врати на срещите в рамките на Г-7 в Евиан. Американският президент се съгласи, че на Русия ѝ липсва желание сериозно да говори за мир, каза Макрон. И добави, че в Г-7 има съгласие – Украйна се противопоставя военно на Путин много по-добре, отколкото някои са смятали. "И всички се съгласихме, че ще увеличим подкрепата си за Украйна", каза Макрон – ОЩЕ: Срок до юли: Голямото решение на Г-7 за Украйна (СНИМКИ)

Кой помага на Украйна – ясно е, Европа, и то не всички в Европа. Нидерландия е пример за оказване на помощ – още един пакет от 500 млн. евро беше потвърден вчера, 17 юни. Половината от тях ще отидат за дронове, произведени от нидерландски компании, а другите ще бъдат похарчени за американски оръжия, включително ракети-прехващачи за ПВО Patriot ("Пейтриът") и за F-16.

Същевременно, руският диктатор Владимир Путин опита да се покаже като "човек от народа" - за пръв път от над 7 месеца той се появи сред "обикновени хора". Това стана при посещението му в Казан. Само че в днешно време технологиите са прекалено напреднали – човек от охраната на Путин беше уловен от микрофон как казва точно преди излизането на диктатора за срещата с "обикновените хора", че предстоящото събитие е "масовка" - с други думи, всичко е нагласено и случайни хора на тази среща няма:

🚨 JUST IN: Putin steps into the crowd for the first time in months



“Where are you from? I'm from Moscow too,” the Russian dictator awkwardly joked while mingling with people in Kazan.



In recent months, Putin has rarely been seen among ordinary Russians, preferring tightly… pic.twitter.com/izO3S1G3KG — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026

Caught on Camera: Putin’s Guard Refers to Crowd as “Extras”



Russian state broadcaster Vesti has released footage of the bunker-dweller’s visit to Kazan. In the recording, one of Putin’s security guards can be heard referring to the crowd as “extras.”



Then again, it’s hardly a… pic.twitter.com/fKZUoPBk3z — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026

А междувременно фигури от изградения от Путин елит продължават да говорят за геноцид в Украйна - Още: Русия е жадна за кръв: Депутат от Думата призна, че би избил цивилните в Краматорск (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

37 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 17 юни е имало 259 бойни сблъсъка спрямо 237 на 16 юни. Руснаците са хвърлили 243 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 44 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2958 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 150 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9921 FPV дрона, което е с около 50 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Operators of Ukraine’s 73rd Special Operations Center raided a Russian observation post, destroying the position and capturing five enemy troops. The assault eliminated a forward surveillance point used by Russian forces to monitor Ukrainian movement. #Ukraine pic.twitter.com/DKqx2qg3VG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 17, 2026

34 руски пехотни атаки са били блокирани в Покровското направление, все още най-горещият участък на фронта. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 19 руски пехотни атаки. Нито една обаче не е станала откъм Часов Яр към Константиновка т.е. Краматорското направление. Специално за Константиновка и съседната малко на северозапад Дружковка украинският военен телеграм канал "Офицер" пише, че засега руската армия някак успява да компенсира растящия хаос в логистиката си заради ударите на украинските дронове и да продължава натиска, но скоро няма как тези растящи логистични проблеми и многото давани жертви да не се отразят на руснаците. Напредваме в квартал "Гора", в източните покрайнини на Константиновка, уверява Z-каналът "Рибар" за постигнатото от руската армия. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 30 руски пехотни атаки. 22 пъти руснаците са атакували пехотно в Лиманското направление, като в своя дневен обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) показва кадри как руснаците развяват знамена в Лиман с уточнение, че вероятно има препраряне на кадри с изкуствен интелект (ИИ). Същото казва ISW и за видеокадри на руското военно министерство за Константиновка. 11 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Славянско направление. Още 10 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление – в района на Вовчанск и селата южно от този град.

"Офицер" обръща внимание на промените в украинското закондателство що се отнася до договорите за влизане в украинската армия. Той посочва, че според промените ако самото законодателство бъде променено, сключилите договора трябва да го изпълняват дори ако се наложи заради евентуалните законови промени договорът да бъде изменен.

Още: Тръмп е готов да притисне Путин, но иска Европа да му помогне с друго (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация изстреля 7 балистични ракети "Искандер-М"/С-400 и 239 далекобойни дрона по цели в Украйна, като ракетите бяха насочени към Киев, плюс 239 далекобойни дрона. Свалени са 4 от ракетите, за петата още не е ясно какво е станало – останалите 2, както и 26 руски далекобойни дрона, са нанесли удари на 9 места в Украйна. Свалени са 212 далекобойни дрона, уточняват украинските ВВС в сутрешната си сводка – за 1 няма още сигурна информация. Засега украинската спешна служба съобщава за руски удар в Суми, в 9-етажна жилищна сграда, който е убил един човек. Кметът на Киев Виталий Кличко и ръководителят на Киевската военновременна администрация Тимур Ткаченко все още не са казали нищо за пострадали и щети в украинската столица:

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI