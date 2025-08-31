Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обвини европейските държави, че пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна. Той подчерта, че Русия ще продължи военните си действия, докато Москва не получи реални сигнали, че Киев е готов за преговори, съобщи Ройтерс.

"Европейска партия на войната"

По думите му „европейската партия на войната“ възпрепятства общите усилия на САЩ и Русия за прекратяване на конфликта. „Готови сме да решим проблема по политически и дипломатически път. Но засега не виждаме взаимност от страна на Киев. Затова ще продължим специалната военна операция“, заяви Песков. Още: Видеозапис изобличи Китай как помага на Русия с дронове срещу Украйна

В същото време европейските държави изразяват скептицизъм, че диктаторът Владимир Путин наистина иска мир. Той нееднократно е заявявал готовност за разговори, но категорично отказва да отстъпи териториите, които Москва вече е окупирала.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов също коментира ситуацията. Според него руската армия е увеличила темпото на настъпление в Украйна, като в последните месеци успява да поема контрол над 600–700 кв. км месечно, в сравнение с 300–400 кв. км в началото на годината. Дали това е така вижте в този материал: Русия лъже с хиляди квадратни километри за успехите си на фронта, Тръмп показва немощ в мирния процес (ОБЗОР - ВИДЕО)