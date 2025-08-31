Войната в Украйна:

Руска наглост: Кремъл обвини Европа, че пречи на усилията на Тръмп за мир

31 август 2025, 19:10 часа 202 прочитания 0 коментара
Руска наглост: Кремъл обвини Европа, че пречи на усилията на Тръмп за мир

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обвини европейските държави, че пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна. Той подчерта, че Русия ще продължи военните си действия, докато Москва не получи реални сигнали, че Киев е готов за преговори, съобщи Ройтерс.

"Европейска партия на войната"

По думите му „европейската партия на войната“ възпрепятства общите усилия на САЩ и Русия за прекратяване на конфликта. „Готови сме да решим проблема по политически и дипломатически път. Но засега не виждаме взаимност от страна на Киев. Затова ще продължим специалната военна операция“, заяви Песков. Още: Видеозапис изобличи Китай как помага на Русия с дронове срещу Украйна

В същото време европейските държави изразяват скептицизъм, че диктаторът Владимир Путин наистина иска мир. Той нееднократно е заявявал готовност за разговори, но категорично отказва да отстъпи териториите, които Москва вече е окупирала.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов също коментира ситуацията. Според него руската армия е увеличила темпото на настъпление в Украйна, като в последните месеци успява да поема контрол над 600–700 кв. км месечно, в сравнение с 300–400 кв. км в началото на годината. Дали това е така вижте в този материал: Русия лъже с хиляди квадратни километри за успехите си на фронта, Тръмп показва немощ в мирния процес (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Дмитрий Песков война Украйна мир Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес