Швеция прие закон за "добро поведение" на мигрантите: Който сгреши, го гонят

Шведският парламент прие закон, който позволява на властите да отнемат разрешенията за пребиваване на имигранти въз основа на лошо поведение, като например неплатени дългове, извършване на недеклариран труд или връзки с екстремистки организации, пише Ройтерс.

Законът, който обхваща чакащи разрешителни, но и вече издадени такива със задна дата, е част от по-широко затягане на имиграционните правила от дясното правителство и подкрепящата го партия - националистическите Шведски демократи, преди парламентарните избори през септември.

Законът е критикуван от опозицията и правозащитните групи като произвол, тъй като решенията ще се вземат въз основа на поведение, което не е било счетено за престъпно.

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„Законът за добро поведение поставя хората в несигурност относно това какви действия или изрази могат да бъдат използвани срещу тях“, се казва в изявление на базираната в Стокхолм група „Защитници на гражданските права“.

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„Това подкопава върховенството на закона и принципа на равенство пред закона“, продължават те.

Правителството, което спечели изборите през 2022 г. с обещание да намали имиграцията и да се справи с престъпността, заяви, че хората, които се държат лошо или извършват престъпления, не са добре дошли.

Законът не уточнява какви видове поведение се считат за неприемливи, но правителството споменава неплатени дългове, неплащане на данъци, престъпност и връзки с екстремистки организации. Агенцията по миграция е натоварена със задачата да преглежда разрешителните, а решенията могат да бъдат обжалвани пред миграционен съд.

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„Всеки, който не полага усилия да се държи по правилен начин, не би трябвало да може да разчита на престой“, каза министърът на миграцията Йохан Фосел, когато предложи законопроекта през март.