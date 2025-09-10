"Стачка": Лондон остава без метро

Във Великобритания лидерът на синдиката RMT Еди Демпси заяви, че пореден опит за преговори с работодателите се е провалил и започналата в неделя 5-дневна стачка в лондонското метро продължава с пълна сила, предаде БНР. Хиляди членове на синдиката стачкуват заради заплащането и работното време. Като се изключи Северната линия, която работи със силно ограничено разписание, всички останали линии на лондонското метро напълно замряха във вторник.

Още: Стачка на метрото блокира Лондон

С какво ще пътуват лондончани?

Още: Какво трябва да знаем за Лондонското сити - финансовия център на света?

Хората, които се опитват да се придвижват из столицата, се насочиха към автобуси, лодки, велосипеди, автомобили или пък пеша, за да стигнат дестинациите си. Автобусите са претоварани, а повечето коли, велосипеди и мотоциклети причиняват задръствания по основни улици.

Любопитна статистика е, че вчера, например, са регистрирани 22 805 наемания на велосипеди, което е със 73% повече отколкото същия ден миналата седмица. Работодателите твърдят, че направеното предложение за увеличение на заплащането с 3,4% е „справедливо“, а искането на синдиката за по-кратка работна седмица от 32 часа е „несъстоятелно“. Синдикатите пък обвиниха работодателите в лицемерие, защото докато се правят опити за подновяване на преговорите, те са взели решение да затворят касите на линията „Елизабет“ - нещо, което работодателите отричат. Кметът на Лондон Садик Хан и от "Даунинг стрийт" призоваха двете страни в трудовия спор да седнат на масата за преговори.

Още:В борбата с джигитите: Отнеха десетки коли в Лондон, за да борят опасното шофиране