Тайната оръжейна империя на Русия: поглед отвътре

Висшият американски генерал в Европа Кристофър Каволи наскоро заяви пред сенатската комисия по въоръжените сили, че Русия подменя войници, танкове и боеприпаси с "безпрецедентни темпове". Прогнозата е, че тази година заводите в Руската федерация ще пуснат в производство 1500 танка. За справка - числото за САЩ е 135 за годината. Също така агресорът във войната в Украйна ще произведе 3000 бронирани машини, докато Америка не произвежда нови бойни машини за пехотата. Русия ще произвежда 250 000 снаряда месечно, което я поставя "на път да изгради запаси, които са три пъти по-големи от тези на САЩ и Европа, взети заедно".

Мащабът на това разширение е разкрит в детайли от британското издание The Economist, което се е консултирало със западна компания, използваща изкуствен интелект, за да пресява данни от различни достъпни източници, предимно търговски. Разследването е на база на увеличаващия се брой електронни устройства - например мобилни телефони - в даден промишлен обект. Това показва броя на работещите и нивото на активност там. Данните обхващат малък процент от броя на всички устройства, но те са достатъчно представителна извадка.

"Омсктрансмаш", или Омския танков завод, е един от най-големите в Русия. Той взема стари танкове Т-80, произведени преди десетилетия, и ги модернизира. Обектът работи денонощно. Нивото на активност там леко нараства преди нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г., след което спада. След инвазията обаче броят на хората във фабриката отново рязко се увеличава и остава особено високо от средата на 2023 г., когато Кремъл осъзнава, че ще трябва да се мобилизира за дълга война.

Същата история може да се види във всички руски отбранително-промишлени съоръжения, пише изданието. "Уралвагонзавод" в Нижни Новгород - най-голямото руско танково съоръжение, отчита значително по-висока активност през 2024 г., отколкото година по-рано. Заводът „Арзамас“, който произвежда бронетранспортьори, „Курганмашзавод“ и „Мотовилиха“, които произвеждат бойни машини на пехотата, също са в подем на активността.

Завод №9 в Екатеринбург произвежда цеви за гаубици и танкове. На сателитни снимки изданието и партньорите му са видели, че има паркирани на открито артилерийски установки и оръдия. На няколко километра се намира „Новатор“, който разработва балистични ракети „Искандер“. Признаци на силен растеж има и във Волгоградския завод „Титан-Барикади“, където се произвеждат стартови системи „Искандер“, и в „Сплав“ в Тула, който произвежда ракети „Град“, „Ураган“ и „Смерч“. Заводът "Сплав" наскоро стана жертва на украинска атака с дронове: Москва я чака "Парад на загубата": Украйна подпали летища с руски самолети и ракети (ВИДЕО).

