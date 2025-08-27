The Insider: Руснаците в граничните области не помагат на армията на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Разочарование, апатичност и нежелание – те растат, никой не иска да помага на армията. Заключението е на т. нар. Z-блогъри и се отнася до пограничните райони на Руската федерация. В обширен материал изданието The Insider, създадено от Роман Доброхотов и с което често работи българският журналист Христо Грозев, представя разкази именно на доброволци, които търсят помощ за армията на руския диктатор Владимир Путин. Общото заключение – на руснаците, живеещи в близост до Украйна, в руски области, които имат граница с Украйна, им е писнало. Те не вярват в скорошния край на войната и няма ентусиазъм да подкрепят своите войници.

На всичкото отгоре един от разказващите доброволци посочва, че обикновените руснаци в пограничните райони считат действията на руската армия за заплаха – той разказва, че родители казват на децата си да пресичат моментално от другата страна на улицата и да избягват руски военни, ако ги видят. Хората искат край на войната, уморени са, не желаят да дават повече пари за руските войници, защото или мислят, че скоро ще има примирие, или пък не виждат обозрим бърз завършек на военните действия, споделя друг доброволец, отговарящ за Курска област. На база на казаното в материала на The Insider, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) заключва, че опитите на Путин хем да убеждава руснаците, че Русия докрай ще преследва постигане на военните си цели в Украйна и подчинението ѝ, хем да убеждава американците, че е готов да преговаря, вече объркват руското общество. Пример в подкрепа на заключението са думите на руския доброволец Наталия от Брянска област – тя разказва, че когато Тръмп в началото на годината унижил Зеленски в Белия дом, даренията и активността в помощ на руската армия в областта рязко намалели. "Хората си мислят, че помощта вече не е необходима, всичко е на път да приключи от само себе си. Те разсъждават: ами скоро ще има примирие, всичко ще се реши. Тогава защо да продължаваме да правим каквото и да било?", обобщава Наталия. ISW отчита и, че социологическите проучвания в Русия все още сочат значителна подкрепа за продължаване на войната, но явно има голяма разлика кого питаш – дали живещи по-близо до военните действия или такива, които са далеч и това пряко не ги засяга. "Местните фирми казват: извинете, вече раздадохме всичко, на ръба сме на оцеляването. А други региони... сякаш живеем в различни светове. Не им пука за войната" - друга част от разказа на Наталия в Брянска област. Тя дори сравнява ситуацията с хитовия сериал "Игра на калмари" - всеки ден седиш и чакаш да ти дойде редът да умреш.

In the Kursk region, Russian aviation is bombing Russian villages. Apparently, they’re “liberating” something there too. pic.twitter.com/J1fkyASpdR — WarTranslated (@wartranslated) August 26, 2025

Друг впечатляващ момент от разказите идва от устата на Руслан, който събира дарения за руската армия в Белгородска област. "Оказа се, че войниците, на които бях пратил около 100 000 хиляди рубли да си купят оръжия и припаси, са похарчили всичките за проститутки още същия ден. Обадих им се да изразя възмущението си – един от тях отговори: "Ние защитаваме хора като вас. Рискуваме живота си. Проливаме кръв за вас. От какво друго сте недоволни?" Така се оказва, че трябва да мълча и да бъда благодарен. А аз се чувствах като последен глупак, когото просто доят".

Russians continue to use donkeys to transport ammunition and supplies due to a shortage of vehicles. pic.twitter.com/1AulD6rRIp — WarTranslated (@wartranslated) August 26, 2025

Междувременно, белгийският външен министър Максим Прево заяви, че страната му е готова да изпрати войници в Украйна като част от гаранции за сигурност след сключване на мирно споразумение. Подробностите – белгийските войници трябва да са част от международен военен контингент с международен мандат (евентуално ООН). А руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" коментира как истинските намерения на Доналд Тръмп за Украйна били ясни, след като се готвел да преименува Пентагона на "Министерството на войната".

“Belgium is ready to send troops to Ukraine after a ceasefire.” — Foreign Minister Maxime Prevot. pic.twitter.com/Jqrf9jY3oA — WarTranslated (@wartranslated) August 26, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На практика няма никаква промяна в интензивността на бойните действия в Украйна съгласно официалните украински данни. На 26 август са станали 173 бойни сблъсъка, с 1 по-малко от 25 август. Руснаците са хвърлили 109 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 19 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 5 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4625 изстреляни снаряда, като на дневна база това е със 150 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 3891 FPV дрона, което е с около 1000 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

(КАРТА) Най-много руски пехотни атаки са спрени по украинските данни пак в Покровското направление – 44. Още 23 са станали в съседното от юг Новопавловско направление. 34 руски пехотни е имало в Лиманското направление, а 15 – в граничния район на област Суми и Курска област. В Запорожка област – в направленията към Гуляйполе и Орехов, не е имало нито една руска пехотна атака. Но украинският военен телеграм канал "Офицер" предупреждава, че в Ореховското направление руската армия вече има позиции в южната част на село Степногорск – става въпрос за групички от по 2-3 войници, изпокрили се по мазетата на някои къщи. И по-известните украински, и по-известните руски военни канали в Телеграм не съобщават за някакви големи промени на фронта през последното денонощие.

A Leopard 2A4 tank opened fire at close range on a residential building in Pokrovsk that had been seized by a Russian sabotage group, as reported by Ukraine’s 155th Brigade. pic.twitter.com/M2RwROSOnr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2025

Toretsk, completely destroyed. Another city that fell to Russkiy Mir. pic.twitter.com/k0KNWBIjTm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2025

Тази нощ Русия е изстреляла 95 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, 74 са свалени съгласно сводката на украинските ВВС. Иначе, от гледна точка на въздушната война, местните власти в Суми съобщават за нова серия от атаки с руски дронове "Шахед". Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов коментира, че руснаците упорито се целят в подстанции и други обекти на енергийната инфраструктура, за да спират тока. На границата с Курска област украинската армия си върна село Безсаловка, а руснаците твърдят, че са напреднали в Юнаковка, превзели били 20 къщи - Още: Едва спря да гори след 5 дни: Украйна пак атакува рафинерията в Новошахтинск (ВИДЕО)