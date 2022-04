Украинците събират изоставени от руската армия трупове, сателити сочат накъде ще атакува Русия

Украйна сега е принудена да почиства труповете на загиналите окупатори от местата на боевете. Повечето трупове са открити на позиции, които бяха контролирани от руската армия – те са могли да ги вземат. Това констатира Генералният щаб на украинските въоръжени сили, който публикува специално видео във фейсбук профила си.

ВИДЕО (18+)

Временната ситуация с войната

Според американски анализатори, които коментираха темата пред The New York Times, руската армия ще опита ново нападение, по направление Изюм - Днипро (Днепропетровск). Оценката е направена на база сателитни сники, които показват руска военна техника, която върви към Изюм, който се намира на около 230 километра източно от Днипро. Руският ковой е дълъг 12,8 км. Днипро е стратегическата руска цел за овладяване на Донбас. А Генералният щаб на Украйна посочва в публикация във Фейсбук, че руската армия използва дронове „Орлан-10” за разузнаване точно в Изюмското направление.

Няма промяна на ситуацията в Мариупол – там боевете са съсредоточени на пристанището и завода "Аазовстал", добавят от украинския щаб. Оттам се опасяват, че Русия може да направи провокация в Приднестровието, за да ескалира ситуацията в Молдова – с обвинение, че провокацията е дело на Украйна. През последното денонощие са свалени 3 руски дрона, 1 Су-34, 4 руски хеликоптера и 3 крилати ракети, добавят от украинската армия. А към 10 април украинската армия оценява руските загуби в жива сила на 19 300 убити войници. В края на миналата седмица Москва вече призна, че има "значителни загуби", но не даде конкретика.

Същевременно британското разузнаване казва, че се трупат данни и информация за руски военни престъпления в Украйна. Сега конкретно е посочена Бурзова, населено място близо до Киев. И там беше открит масов гроб с убити цивилни. След атаката на жп гарата в Краматорск жертвите вече са 57, 109 души са ранени.

The number of victims of a missile attack on the railway station in #Kramatorsk has risen to 57 people and 109 were wounded.



This was announced by the head of the #Donetsk Regional Military Administration Pavel Kirilenko. pic.twitter.com/BDJlFGSSZy — NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022

Заради войната, архиерей Андрий Пинчук обвини главата на Руската православна църква патриарх Кирил (Владимир Гундяев, за който мнозина считат на база съвпадения на пътувания извън Русия, че е бил агент на КГБ с псевдоним Михайлов), че благославя морално престъпление с благословиите си за руските войници, отиващи в Украйна. 190 свещеници вече искат патриарх Кирил да бъде съден на църковен трибунал заради позицията му за войната в Украйна, съобщава Kyiv Independent.

⚡️190 priests demand head of Ukrainian Orthodox Church Moscow Patriarchate be brought to church tribunal for position on war. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 11, 2022

Съгласно последните засега данни от ООН, заради войната в Украйна общо над, 4,5 млн. украинци са напуснали родината си. Преди войната, населението на Украйна наброяваше около 44 млн. души.

Интересна новина публикува в Twitter опозиционната беларуска телевизия NEXTA. Според нея, над 500 беларуси се бият на страната на Украйна и това е най-големият контингент чужди бойци в помощ на украинската армия.

