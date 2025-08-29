Украйна надежда не вижда: Европа чертае планове на хартия, а Тръмп мълчи (ОБЗОР - ВИДЕО)

40-километрова буферна зона между руските и украинските сили – това да е основополагаща част за бъдещо споразумение за мир в Украйна между Киев и Москва обмислят европейските лидери и Русия възприема. Това пише в нов свой материал Politico. Изданието цитира петима европейски дипломати, които уточняват, че идеята е една от няколко и че САЩ изглежда не участват в дискусиите за буферна зона. Отделно, в Европа има спор колко голяма да е точно буферната зона и е показателно, че въпросът не беше повдигнат на последната военна среща на високо равнище на НАТО. Но мисълта за такава зона е тя да напомня за разделението на Германия след Втората световна война – тоест, в бъдеще да има възможност за обединение на Украйна.

Politico коментира, че дискусиите за буферна зона, която да позволи евентуално въвеждане на западен мироопазващ контингент на втора линия в Украйна, всъщност е заиграване и показва отчаяние в рамките на НАТО, че може скоро да има устойчив край на войната в Украйна. "Те се хващат за сламка. Руснаците не се страхуват от европейците. И ако си мислят, че няколко британски и френски наблюдатели ще ги възпрат от навлизане в Украйна, тогава грешат", коментира Джим Таунсенд, бивш служител на Пентагона, който отговаряше за политиката на Европа и НАТО по време на администрацията на Барак Обама.

За момента се обсъжда мироопазващ контингент от 4000 до 60 000 войници, който да наблюдава да няма нарушаване на буферната зона, става ясно от материала на Politico. И има напомняне – НАТО е в процес на комплектоване на 300 000 войници, които да са на източния фланг на Алианса и всеки мироопазващ западен контингент в Украйна би играл двойна роля – хем наблюдава за сигнали за нова руска инвазия, хем обучава украинската армия. Вероятно ядрото на мироопазващата мисия ще е от френски и британски войници. Полша обаче не гори от желание да се включи, за да не остане уязвима за руска атака откъм Беларус. Заключението – всички чакат САЩ да кажат дали ще дадат сателитите си за наблюдение на бъдещата буферна зона, защото само САЩ имат достатъчно сателити, с които да засекат рано-рано подготовката за бъдеща руска военна агресия.

Все повече разломи

Междувременно, говорителят на Белия дом Каролайн Левит ясно показа, че американският президент Доналд Тръмп продължава да се чуди какво да прави. Левит обясни, че Тръмп бил недоволен от кървавата руска въздушна атака срещу Киев, обаче каза и следното, след като изрично говори как вината за продължаване на войната е и на Русия, и на Украйна: "Путин и Зеленски не са готови да спрат войната сами. Президентът ще направи допълнителни изявления скоро". Колко скоро – не е ясно, може би "2-3 седмици". А кога ще спре да говори и ще почне да действа, също не е ясно – пак може би "2-3 седмици"

"Putin and Zelensky are not ready to end the war on their own. Trump will make additional statements soon." - the White House. pic.twitter.com/73qfIM6c5T — WarTranslated (@wartranslated) August 28, 2025

По-рано, португалският президент директно каза по адрес на Тръмп, че той е или съветски, или руски актив, защото това, което прави, облагодетелства държавата-агресор т.е. Путинова Русия. Нито една от заканите на Тръмп да засили санкциите срещу Русия не е изпълнена, напомни президентът на Португалия

⚡️⚡️The President of Portugal said that Trump is a Russian asset



“He functions as an asset,” Rebelo de Sousa calmly explained his reasoning.



Agent Krasnov has never been this close to failure😂 pic.twitter.com/LQik0w9Uo9 — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2025

Германският канцлер Фридрих Мерц също се прояви - той директно каза, че среща между Путин и Зеленски няма да има, а това е основна стъпка в плановете на Тръмп да има мир. Мерц говори по темата при среща с френския президент Еманюел Макрон. "Ние [с Макрон] имаме някои задачи, които можем да решим само заедно. За съжаление, това включва и продължаващата война на Русия срещу Украйна. Трябва да разгледаме този въпрос отново и да го направим на фона на факта, че е ясно, че няма да има среща между президента Зеленски и президента Путин, противно на това, за което президентът Тръмп и президентът Путин се договориха миналата седмица, когато бяхме заедно във Вашингтон", каза Мерц.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязко увеличение на военната активност в Украйна на дневна база. На 28 август по официални украински данни са станали 191 бойни сблъсъка т.е. с 52 повече на дневна база. Статистиката обаче е странна, защото предвид дадените данни по направления сметката от 191 не излиза. Например, в Покровското направление, което е най-горещо от месеци насам, са отчетени 37 отбити руски пехотни атаки, а към 22:00 часа на 28 август това число беше същото – т.е., не е имало актуализация, което изглежда невъзможно като се има предвид твърдението за 191 бойни сблъсъка.

Руснаците са хвърлили 117 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 37 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 20 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5358 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с 200 снаряда повече. Руската армия е използвала 6205 FPV дрона, което е с около 500 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец този път обръща основно внимание на Новопавловското направление – спомагателно от юг на Покровското. Именно през това направление руски войници успяха да влязат в поне две села в Днепропетровска област.

Машовец отчита, че руснаците действат на много широк фронт – чак от Велика Новоселка от юг та до южната дъга на Покровск. Основните направления са селата Запорожие – Терново и Новогеоргиевка – Новониколаевка. Машовец коментира, че информацията за Запорожие и Новогеоргиевка е противоречива, като например украинският телеграм канал Deep State ги счита за превзети от руснаците, но украинският генщаб специално отрече и каза, че са под украински контрол. Руснаците гледат да преминат и река Янчул, за да обкръжат Полтавка от две страни. Текат и руски атаки, и украински контраатаки в района на магистралата Запорожие – Донецк, при Зелени гай, Ивановка, Поддубно и Искра. Главнокомандващият на украинската армия генерал Олександър Сирски обяви Зелени гай за върнато от украинците, село Толстой също беше върнато. Дали всичко е точно така, Машовец не се наема да каже, но е категоричен – руската армия в този участък на фронта няма значителни успехи напоследък и това е очевидно.

Оценката на украинския анализатор е, че засега руснаците влизат в района на Днепропетровска област там, където тя се съединява със Запорожка и Донецка област (селата Воскресенка – Новоселовка – Запорожие – Новогеоргиевка). Засега украинската армия държи линиите Сичново – Комишуваха и Терново – Новониколаевка.

На север, откъм Торецк в посока Покровск, руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, рисува клиширана картина – руснаците атакували западно от Торецк, при Александро-Шултино и отбивали украински контраатаки. Украинците са се активизирали и по линията Никаноровка – Панковка, както и до Володимировка и Полтавка – т.е. източния фланг на Покровск. А друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Два майора" говори как руски войници опитвали да се укрепят в микрорайон "Зеленовка", южните покрайнини на Покровск. Думата "опитват" показва ясно какво се случва – успех няма.

Russian troops have amassed heavy armor on the Kostyantynivka axis and renewed their mechanized offensives. In response, Ukraine’s Phoenix Regiment of Unmanned Systems intercepted an assault, taking out a Russian tank with two well-executed drone strikes. pic.twitter.com/1CH13bmObW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2025

A powerful airstrike hit a building in Tors'ke, Lyman direction, where Russian forces had gathered. pic.twitter.com/UhdBWBvIYt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2025

Машовец коментира и самата Запорожка област – по думите му, руснаците там са стигнали до Степногорск, в Ореховското направление, обаче не могат да пробият по-нататък, за да са на разстояние за стрелба с артилерия по град Запорожие. А по река Днепър, руската армия опитва редовно да овладее островите по делтата в посока Херсон, за да има тактическо предмостие, само че за момента не успява.

За Запорожка област се появиха интересни кадри - украински обстрел по "таксита", превозващи руски войници. Това са на пръв поглед цивилни автомобили: ВИДЕО, 18+ (може да се гледа само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профила си).

Още: ЕС мисли да замести Тръмп с нов вид санкции срещу Путинова Русия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Русия е изстреляла 68 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки по цели в Украйна. Свалени са 46, съобщават украинските ВВС в сутрешната си сводка