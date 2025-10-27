Унижение в ефир за пратеника на Путин в САЩ: Американският финансов министър го постави на място (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Мисля, че Русия ще почувства болката веднага. Мога да ви кажа, че Индия вече спря изцяло да купува руски петрол. Много от китайските рафинерии също спряха. И, Маргарет (бел. ред – водещата на предаването "Face the Nation" по CBS Маргарет Бренън, която водеше интервюто), наистина ли ще публикувате какво казва един руски пропагандист? Какво друго да каже? Например, че ще е ужасно и санкциите (срещу "Лукойл" и "Роснефт") ще накарат Путин да седне да преговаря? Руската икономика е на военна основа. Растежът ѝ е на практика нула. Инфлацията, смятам, е над 20% (бел. ред. - Руската централна банка за последно каза, че е 8% - Още: Зле сме с инфлацията, но ще се оправим: Промяна в руската основна лихва и залп от политически критики (ВИДЕО). Всичко, което правим, ще накара Путин да преговаря. Петролът финансира руската военна машина и мисля, че можем да направим значителна дупка в печалбите (на Путин)". Думите са не на кого да е, а на американският финансов министър Скот Бесент.

Бесент изрече всичко това след въпрос на Бренън за Кирил Дмитриев, специалния пратеник на Путин в САЩ и ръководител на Руския фонд за национално благосъстояние, който веднага се появи в Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп наложи санкции на "Роснефт" и "Лукойл" миналата седмица. Въпросът беше следният – дали са верни думите на Дмитриев, които той разтръби в редица интервюта в САЩ при визитата си, че новите санкции нищо нямало да направят на руската икономика и само щели да оскъпят бензина за обикновените американци.

Looks like @kadmitriev 's emergency trip to the US was a complete failure.



In the video below, US Treasury Secretary @SecScottBessent mocked him saying he's just a Russian propagandist and suggested he can be ignored.



I expect panic at the Kremlin to go into overdrive now. pic.twitter.com/fXQKhvTzru — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) October 26, 2025

Че целенасочените санкции и най-вече спазването им със сигурност ще вкарат Путин в задънена улица показва публикация в германския таблоид Bild. Там са изнесени данни на Германския икономически институт – през 2024 година, въпреки западните санкции, Русия е увеличила общия си търговски износ с 18%, до обем от 330 млрд. евро. Китай е търговски партньор номер едно на Руската федерация, руският внос там е 130 млрд. евро, а двустранната търговия – 244,8 млрд. евро. Индия вече е на второ място, а беше чак 12-та – с 67,8 млрд. евро обем на двустранната търговия, като 63,84 млрд. евро се падат на руския внос, а ЕС все още е на трето място – двустранната търговия с Русия е в размер на 67,5 млрд. евро, като специално Унгария от страните-членки на ЕС увеличава руския внос. Руският внос в огромната си част е петрол и газ – примерът с Индия е, че през септември от общо 1,6 млн. барела петрол внос в Индия, почти 630 000 са руски – Още: Опровержение: САЩ не са позволили на Унгария да купува руски петрол (ВИДЕО)

Despite Western sanctions, Russia’s exports rose 18% in 2024 to $330B. China remains Russia’s top trading partner, importing $130B in goods, mainly oil, gas, and coal. India is now second, having surged past others as a key buyer of cheap Russian crude. Israel, Turkey, Egypt,… pic.twitter.com/Q0dtOeVhCQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 26, 2025

Знак как влияят санкциите, когато се спазват - по-пресни данни от "Росстат" сочат, че през септември, 2025 година, производството на метали в страната е паднало с 1,6%, при това след като през август е отчело ръст от над 21%. А "Север.Реалии", една от руските дирекции на Радио Свободна Европа, публикува материал как редица руски региони вече намаляват размера на еднократните премии за влизане в руската армия. Има орязване на тези премии с до 2 млн. рубли и причината са бюджетни затруднения. Конкретно като области, където премиите са понижени, са посочени Татарстан (от 2,7 млн. рубли на 400 000 рубли), Башкирия (вече е 600 000 рубли), Чувашия (от 2,5 млн. рубли на 400 000 рубли), Ямало-Ненецкия автономен окръг. В Самара е поставен рекорд – 9 пъти орязване на бонуса, от 3,6 млн. рубли на 400 000, колкото е федералната премия т.е. колкото дава руската държава, а не местните власти по региони.

Че нещата не вървят на добре се видя и през почивните дни, когато Путин за трети път от началото на пълномащабната война в Украйна се появи в униформа – на заседание на руския генщаб. Там началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов нарисува оптимистична картинка – как руската армия обкръжила 5500 украински войници в Покровск и общо блокирала действията на 31 украински батальона при града и в Мирноград, североизточно от Покровск. Геолокализирани кадри – снимки и видеа, които да подкрепят твърденията на Герасимов, още няма. Нещо повече – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) директно охарактеризира казаното от Герасимов като "много вероятна лъжа" - език, който анализаторите от института за пръв път си позволяват, откакто се занимават с войната в Украйна. Всъщност руският генерал каза и, че 2-ра и 51-ва руска общовойскова армия напредват от север, за да завършат обкръжението на Покровск. И двете армии обаче така и не успяха да се справят с Добропиля и Мирноград, макар че специално за втората локация боеве да има от над половин година и то само за да могат руснаците да я приближат, докато към Добропиля бяха задържани и дори някои ключови села (точки) бяха върнати от украинците, като например Кучеров Яр. Отделно, Герасимов обяви, че в Купянск били обкръжени 18 украински батальона, руските части завършвали и превземането на Ямпол в Лиманското направление и едва ли не изцяло превзели Вовчанск, докато геолокализирани кадри там показват, че руските сили имат контрол над около 20-тина процента от сринатия град – Още: Путин се похвали с успешното изпитание на "уникална ракета, каквато никой в света няма" (ВИДЕО)

Всички тези твърдения обаче срещат критика и то от руски военнопропагандни телеграм канали. Няколко от тях директно казват, че няма никакво обкръжение на украински части в Купянск. И още – за Покровск все още има километричен коридор, който пречи на сливането на руските армии северно и западно от града (51-ва и 2-ра) – това специално го казва известният руски пропагандист Филатов, който уточнява, че да поставиш под огневи контрол някое място не значи, че си го обкръжил, а само че можеш да стреляш за прекъсване на сухоземни логистични връзки. С помощта на дронове, които да доставят боеприпаси, храна и вода, уж обкръжените могат да удържат месеци наред, казва той. Уникалното в това отношение е, че на заседанието на руския генщаб Путин говори, че руснаците напредвали бавно, защото много пазели цивилните и исторически имали репутация, че осигуряват възможност на врага да се предаде – и това при положение, че постоянно излизат видеокадри за руски военни престъпления, включително разстрели на цивилни (пример по-долу от Херсон), не само на предали се украински войници – Още: Брутално убийство: Руснаци разстрелват в главите четирима украински войници (18+: ВИДЕО и СНИМКИ).

A Russian FPV drone filmed itself tracking and striking a civilian car in Kherson on 1 October. The attack left two elderly men injured. pic.twitter.com/JK0cNlTtae — WarTranslated (@wartranslated) October 3, 2025

Друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Zаписки Vетерана" директно говори следното: "Ще се изненадате колко дълго след като дадено селище бъде обявено за превзето (от руснаците) вражеските войници могат да останат там". Същевременно каналът твърди, че в Покровск броят на украинските войници е недостатъчен за ефективна защита и това създава проблеми с изграждането на единна отбрана и координация – нещо, което и украинският генщаб де факто намекна на 26 октомври, когато публикува сводка специално за Покровското направление и подчерта, че ситуацията е трудна заради голямото числено превъзходство на руснаците. А пореден посочен в библиографията на дневния обзор на ISW руски военен канал казва, че Герасимов се изхвърля отново и дава прогноза, че реалността на фронта много скоро ще опровергае розовите приказки. Всичко се прави с идеята да се създаде впечатление у Доналд Тръмп, че украинците губят здраво, добавя каналът.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Огромен спад във военната активност в Украйна на дневна база съгласно официалните украински данни. На 26 октомври са станали 124 бойни сблъсъка, което е с 57 по-малко спрямо 25 октомври. Руснаците са хвърлили 202 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 58 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 7 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4039 изстреляни снаряда, като това е с около 1000 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6190 FPV дрона, което е с около 1500 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак при Покровск е най-горещо, но именно там и има сериозна разлика в интензивността на дневна база, над 40 руски пехотни атаки по-малко. За последните 24 часа там са отбити 34 руски пехотни атаки. 14 руски пехотни атаки е имало в спомагателното от юг Олександриевско направление, също толкова в направлението от север на Покровск, от Торецк към Константиновка. Същевременно в Краматорското направление, от Часов Яр към Константиновка (североизток, от Торецк е югоизток) няма нито една руска пехотна атака. 18 руски пехотни атаки е имало в северната част на Харковска област, при Вовчанск, а двойно по-малко са били в Купянското и Славянското (Северското) направление, докато в централното между тези две направления – Лиманското, са станали 8 руски пехотни атаки.

A Russian soldier tried to neutralize a Ukrainian ground drone by tossing a grenade, unaware it was already carrying explosives. Operators from Ukraine’s 38th Marine Brigade watched as the resulting blast turned into a powerful fireworks show. pic.twitter.com/UBVhLjxB6t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 26, 2025

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец отново обръща внимание в нов свой анализ на Покровското направление. Той посочва, че 2-ра общовойскова руска армия, която е основната ударна сила от изток на запад към Покровск, е получила подкрепление от 10 500 войници, но изказва и съмнение, че може да са по-малко: 6000 – 7000 руски войници. 51-ва общовойскова руска армия е заразяла опитите да стигне до Добропиля и сега, заедно с 2-ра армия, атакува Мирноград приоритетно, като по-на северозапад единствено продължава да се мъчи да превземе Родинско, неуспешно дотук, за да прекъсне украинската логистика от Добропиля към Покровск. 41-ва общовойскова армия помага от юг на Покровск, откъм Олександриевското направление.

Какво ново – според Машовец, 51-ва армия е опитала да настъпи към линията Новоикономично – Червени Лиман, но неуспешно, а това е повлияло на натиска в Родинско, който е отслабнал. Но руски части са успели да влязат в Новопавловка (на югоизток от Червени Лиман и Родинско, фронтално от изток на запад в посока Покровск) и вече има руски войници чак в центъра на Покровск, като руснаците са стигнали линията от индустриалната зона до жп гарата. Само че жп гарата е още украинска, както и квартал "Собачовка", плюс всички общински административни сгради и контролът над центъра на Покровск все още е украински – руснаците действат с малки групи и поради по-малкото украински войници, отколкото са руските, е трудно малките групи да бъдат локализирани и навреме избивани. "По същество се случва същото, каквото в Купянск" - няма класическа офанзивна операция, а диверсионно-щурмови групи, които се мъчат по-скрито да напреднат и атакуват някоя конкретна украинска защитна позиция само като са сигурни, че ще успеят да я превземат, коментира украинският експерт. Той добавя, че руската армия контролира северната част на Покровск и то защото руснаците са успели да хвърлят достатъчно мини с дронове (дистанционно миниране). Разстоянието между предните позиции на противника в Покровската индустриална зона и в района на Червени Лиман североизточно от нея е не повече от 9 км по права линия, предупреждава украинският анализатор. А югозападно от Покровск Машовец счита, че руснаците са успели по жп линията Покровск – Межово да отрежат пътя между Покровск и Павлоград.

"Няма основание да се твърди, че украинската армия в Мирноград и Покровск е обкръжена, но има реална опасност да се случи", казва Машовец. Според него, за да се случи, от индустриалната зона на Покровск руснаците трябва да успеят да стигнат до Родинско и да овладеят цялата тази линия от север на Покровск т.е. 9 километра. За Родинско руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" се хвали, че руски войници се укрепили в югоизточната част, във висока сграда, обаче украинците контраатакували, включително откъм Кучеров Яр, т.е. от сектора на Добропиля (от север на юг). Машовец счита, че боевете за агломерацията Покровск – Мирноград са влезли в заключителна фаза.

Напредваме от Добропиля на юг, тенденцията е доста добра в този сектор, обаче като цяло ситуацията е далеч от идеалната – трябва да спасим Покровск, ако той падне, пада и Мирноград, обобщава и украинският военен канал "Офицер". Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов добавя, че пленени руски войници твърдят, че Путин е дал заповед до средата на ноември Покровск да бъде превзет.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 100 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки по цели в Украйна. Свалени са 66, на 9 места в Украйна са записани удари от дронове, преминали през украинската ПВО, съобщават украинските ВВС, без повече уточнения къде точно има успешни руски удари и какво е поразено. Украинската спешна служба съобщава, че в Суми е ударен обект на критичната инфраструктура, отново без допълнителни данни какво точно – Още: Десетки дронове литнаха към Москва, пожар в петролна база там. Руски дрон удари автобусче, уби и рани хора в Суми (ВИДЕО и СНИМКИ)