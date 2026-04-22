Защо няма край на войната: Зеленски обясни логиката на пародията, налагана от Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Какви гаранции за сигурност се дават на Украйна? Какво ще стане, ако нито един от партньорите ни го няма на линията на контакт (фронтовата линия)? Тогава защо руснаците да не започнат нова офанзива след известно време? Защо не? Не виждам защо не, не виждам причината. Какво ще ги ограничи? Какво? Например, САЩ казват, че (ще ги ограничи) президентът Тръмп. Президентът Тръмп – 2,5 години (толкова остава до края на втория му мандат). След това какво ще стане". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски в интервю за украинското издание "Факти" и показват в каква пародия се превърнаха всички уж усилия да бъде сложен край на войната в Украйна – защото тези усилия просто не почиват на основа, която да е издържана логически:

Zelenskyy on security guarantees from the U.S.: "Trump will be here for another 2.5 years, but what will we do after that?"

The President emphasized that Ukraine does not have security guarantees that would make a renewed Russian offensive impossible. pic.twitter.com/kcT4syQgH4 — WarTranslated (@wartranslated) April 21, 2026

Украйна се спасява на първо място сама

В популярния украински 24-часов телевизионен маратон, който обединява всички големи украински медии на едно място, комадирът на подразделението за въздушно разузнаване и безпилотни системи Terra (част от Трета щурмова бригада на украинската армия, която се формира от полка "Азов") Микола Волохов с позивна "Абдула" беше категоричен – във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) мотивацията е висока, а за руснаците е трудно, дори защото ситуацията за техните съюзници (Иран) е лоша. Имат проблеми с горивата (нафта) за военните – с пунктовете, където да зареждат (защото украинските дронове постоянно удрят). Волохов добави, че руската армия ще атакува през това лято в пореден опит за офанзива, която да постигне статегически успех в Украйна, но и че украинците са готови да не го позволят както винаги досега:

Ukrainian commander Mykola “Abdula” Volokhov said Russia is facing one of its most difficult periods, citing weakening alliances and mounting pressure on its oil sector. He described the coming summer as a critical window. #Ukraine pic.twitter.com/B07pWp6mwG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 21, 2026

Уж тридневната специална военна операция на руския диктатор Владимир Путин в Украйна се превърна в продължаваща пет години истинска касапница и то с рекордни военни загуби за Русия – пореден пример от Лениградска област с поредното ново гробище, вечен дом за "цвета" на руската армия, "увяхнал" без време в Украйна:

"Guys, this was an empty field in the autumn. Look at what is here now." -Leningrad region, RF. There is no end in sight to the "good Russians." I suppose this is exactly what Putin intended, everything is going according to plan. pic.twitter.com/S1uUmfQK28 — WarTranslated (@wartranslated) April 21, 2026

Русия воюва с всички сили в Украйна и не е вярно, че ако се мобилизирала изцяло, щяла да победи убедително, посочва изданието Frontline Monitor, като привежда данни от различни изследователски проучвания от известни източници. По данни на Military Balance и публични бази данни на Института за изучаване на войната (ISW), руската армия се е увеличила от около 900 000 души в началото на 2022 г. до около 1,5 милиона активни военнослужещи в началото на 2026 г., при обща разрешена численост от 2,39 милиона, определена с указ на Владимир Путин. На фронта в Украйна към началото на 2026 г. са разгърнати между 600 000 и 700 000 души според оценки на украинското разузнаване и Council on Foreign Relations – около 4 пъти повече спрямо старта на руската инвазията от февруари 2022 г., когато в Украйна влязоха около 160 000–190 000 руски войници. Федералният бюджет на Русия за 2026 г. предвижда 14,9 трилиона рубли директни военни разходи или 6,3% от БВП, а ако се добави разделът "национална сигурност" – Росгвардия, ФСБ, МВР с техните бойни подразделения, оперативни разузнавателни служби – стават около 38% от руския федерален бюджет, т.е. близо 7% от БВП. Това е исторически максимум за Русия след разпадането на СССР и надвишава военните разходи на всички държави–членки на ЕС взети заедно, измерени в паритет на покупателната способност.

Отделно, ISW определя като силно преувеличени твърденията на началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов, че Русия най-накрая е превзела Луганска област. Герасимов казва, че руснаците превзели 700 кв. километра украинска територия само през март и април, но ISW посочва, че има геолокализирани видеокадри и снимки, показващи, че превзетото от руската армия е двойно по-малко и то от началото на 2026 година, а от март насам Русия е загубила почти 60 квадратни километра в Украйна, които беше вече превзела (в Олександриевското направление, северно от Гуляйполе, Запорожка област). И още – Герасимов каза, че руската армия била на 7 километра от Краматорск и на 12 от Славянск, а всъщност има някакво присъствие на около 14 километра от Краматорск и на около 9 от Славянск. 70% от Лиман са под руски контрол, заяви руският генерал, а ISW казва, че няма никакви доказателства дори 1% от града да е под руски контрол. За всяко твърдение на Герасимов ISW дава подробно описание и препратки какво не е наред от него, включително от руски военнопропагандни канали и Z-блогъри. "Най-вероятно Герасимов се опитва да прикрие разочароващата липса на напредък от страна на Русия в пролетно-лятната ѝ офанзива през 2026 година", гласи оценката на ISW – ОЩЕ: На руската армия ѝ се наложи да "освобождава" Луганска област за втори път в рамките на месец

Бившият съветник на кмета на Мариупол Петро Андрющенко публикува сателитни снимки, които показват голямо масово гробище на жертви на руската инвазия специално в Мариупол и как това гробище бива разрушено от руснаците, за да бъде скрито:

Satellite imagery has emerged showing that Russian occupiers in the village of Manhush, near Mariupol, have destroyed a mass grave of people they killed during the siege of the city in 2022. pic.twitter.com/i8PwN9AUaM — WarTranslated (@wartranslated) April 21, 2026

И в украинската армия обаче не всичко е цветя и рози. Украинската служба за сигурност (СБУ) направи арести във военния комисариат в Пересипска община на Одеска област по обвинения, че група украински военни комисари са изнудили мъж с отсрочка за мобилизация да плати 30 000 долара, за да не бъде пратен бързо-бързо на фронта. При арестите не се е разминало без екшън – някои от заподозрените са се опитали да избягат с микробус, но са били навреме проследени и хванати:

🚨 This is wild! In Odesa, draft office officials detained on extortion charges



Ukraine’s Security Service (SBU) detained a group of employees from the Peresyp district military enlistment office (TCC), who, according to investigators, demanded $30,000 from a local man who had a… pic.twitter.com/5058HPnWNB — NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2026

На този фон – чешкият външен министър Ян Липавски, цитиран от "Украинская правда", заяви, че Унгария и Словакия ще вдигнат бариерите пред заема от 90 млрд. евро за Украйна, който ЕС договори, веднага щом по петролопровода "Дружба" потече отново "черно злато" от Русия. В заема участват всички желаещи – т.е. не участват Унгария, Словакия и Чехия. А Русия и Северна Корея вече са свързани с нов мост, който ще бъде пуснат в експлоатация в средата на 2026 година – ОЩЕ: Зеленски даде зелена светлина за руския петрол по "Дружба" и поиска твърда дата за членство в ЕС

Russia and North Korea have connected a new road bridge across the Tumen River, linking the two countries by land for vehicles for the first time.



The bridge (opening around mid-2026) will boost trade, transport, and cooperation, adding to their existing rail link. pic.twitter.com/bR87jwrs85 — Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък скок в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 21 април е имало 231 бойни сблъсъка спрямо 174 на 20 април. Руснаците са хвърлили 287 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. с 48 повече спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2810 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 400 надолу. Руската армия е използвала 7067 FPV дрона, което с около 1900 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

This is what the "liberation" by the Russian occupiers looks like. A 3-ton Russian aerial bomb struck Kostiantynivka. An entire block of apartment buildings was leveled to the foundation. Footage provided by aerial reconnaissance from the "Phoenix" border guard unit.… pic.twitter.com/6qE3nZWZZf — WarTranslated (@wartranslated) April 21, 2026

The Russians dropped FAB bombs on Sloviansk twice overnight. A school was destroyed, and 18 apartment buildings, 3 private houses, 4 shops, and a pharmacy were damaged. 3 people were injured. pic.twitter.com/wTfl7znRmV — WarTranslated (@wartranslated) April 21, 2026

Покровското направление, без изненада, остава най-горещото – 51 отбити руски пехотни атаки там, като самият Покровск пак е посочен от украинския генщаб като арена на активни бойни действия. Руското военно министерство казва официално, че Гришино – западното предградие на Покровск, е превзето -няма геолокализирани кадри за потвърждение. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 29 руски пехотни атаки – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" бодряшки уверява, че руските части приближават центъра на Константиновка, без да дава никакви геолокализирани видеокадри в подкрепа на твърдението си. Южно от Покровск и северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, са станали 15 руски пехотни атаки. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 14 руски пехотни атаки. А в Лиманското направление са станали 10 руски пехотни атаки.

В Запорожкото направление постепенно възвръщаме загубени позиции, ситуацията тук донякъде се стабилизира. Запорожките степи са неземен рай за работа с дронове и в това ние значително превъзхождаме противника в това направление, отбелязва украинският военен телеграм канал "Офицер".

44th Artillery brigade defending zaporizhia

what do you notice?

2S22 Bohdana 3.2

2P22 Bohdana-BG

Kozak-5

DARTS CBFhttps://t.co/oqQ7i2OGkN pic.twitter.com/NnktGXX6K8 — imi (m) (@moklasen) April 21, 2026

Друг щрих - в Купянското направление руснаците стрелят с артилерия по украински позиции в село Подоли, югоизточно от Купянск, което показва украински напредък, защото това са нови позиции. Говорителят на щаба на обединените украински сухопътни, военноморески и военновъздушни сили полковник Виктор Трехубов коментира, че руснаците пращат подкрепления в Купянското направление, а украинците се стараят "да свият" руското предмостие по река Оскол, източно от Купянск:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 215 далекобойни дрона по цели в Украйна, като около 140 са били клас "Шахед". Свалени са общо 189 дрона – на 13 места е имало удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи, съобщават украинските ВВС. В Одеса е поразена и подпалена пристанищна инфраструктура, пожарите са угасени, съобщава украинската спешна служба и добавя, че във Велики Бурлук, Харковска област, заради руската въздушна атака е пламнал пожар на 100 квадратни метра в административна сграда, но няма пострадали хора, както и в Одеса.

Още: "По телевизията всичко е наред. Настъпваме": Руски бяс след поредната атакувана тяхна рафинерия, други две спряха работа (ВИДЕО)