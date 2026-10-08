Затвор за латвийка, дала 43 евро за руската армия. Глоба в Русия за думите "не може да се радваш на смъртта на други"

6 години затвор получи жителка на Латвия, защото е дарила 43 евро за нуждите на руската армия, която вече пета година руши и безчинства в Украйна. Присъдата е издадена от градския съд в латвийската столица Риза - ОЩЕ: Кръв за рожденика: Огромен брой убити цивилни поднесоха днес руските войници на Путин

Полина Камлева, жителка на Резекне, получи 6 години затвор и 3 години пробация по делото за финансиране на руската армия. Прокуратурата в Латвия поиска тя да бъде осъдена на 8 години затвор.

Според обвинителния акт, познат на Камлева от Русия, който е бил лице за контакт на руския военно-патриотичен специален учебен център "Каскад", я е помолил да помогне за закупуването на оборудване за заглушаване на дронове. През декември 2024 година Камлева е помолила позната в Беларус да ѝ преведе около 43 евро от беларуска банкова сметка, тъй като самата Камлева не е могла да изпраща пари директно от Латвия.

Камлева не е признала вина. В съда тя е заявила, че не е знаела за военното предназначение на парите и не е възнамерявала да финансира руската армия. Камлева е била член на партията "Руски съюз на Латвия", а нейният съпартиец и партиен лидер Андрей Пахор я нарича съмишленик. В социалните мрежи Камлева публикува снимки с руска символика. LTV съобщи и за намерените в нея георгиевски ленти - това е забранен в Европа символ, считан за еманация на желанието на Путин да потопи в кръв и да подчини Украйна.

Pro-Russian activist sentenced in Latvia for financing Russia’s army A court in Riga sentenced Latvian citizen Polina Kamleva to six years in prison for transferring €43 to support the “special military operation.” Kamleva is a member of the Russian Union of Latvia party. Under Latvian law, financing an aggressor state can result in up to 10 years in prison. — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026

Как е в Русия

Заради думите: "Човек не може да се радва на смъртта на други хора", руският музикант Борис Гребеншчиков е глобен с 15 000 рубли - думите са част от интервю с руското опозиционно издание "Медуза". Това съобщава "Медиазона", позовавайки се на сайта на Хорошевския районен съд на Москва. Съдия Д. В. Романов е издал решение по протокола за административно нарушение по чл. 20.33 (участие в дейността на чуждестранна или международна организация, признато за нежелано).

Интервюто е от април 2026 година, а още от януари 2023 година Главната прокуратура на Руската федерация е определила "Медуза" за "нежелана организация". Основател на "Медуза" е Галина Тимченко, бивш главен редактор на "Лента.ру" - офисът на "Медуза" е в Латвия.

В интервю, по-специално, Гребеншчиков нарече хората, които оправдават убийството на деца, луди: "Покажете ми човек, който се радва на смъртта на чуждо дете. И нека го погледна в очите. Сигурен съм, че в тези очи ще видя лудост. Човек не може да се радва на смъртта на други хора. Войната, която беше започната и която все още продължава, вече съм го казвал неведнъж, не мисля, че това може да бъде оправдано по някакъв начин. Затова хората, които се застъпват за война, ми причиняват голяма тъга. Съчувствам им, главите им не са наред" - ОЩЕ: "От канибали за главния канибал": Колко пъти още ще гадаем живо ли е детето?

В същия разговор музикантът упрекна властите на Руската федерация за опитите им да унищожат културата: "Когато дойдат при най-голямото издателство в страната и го арестуват. Това говори за едно нещо - че даваното от книгата не е необходимо. И грамотността на народа не е необходима. Хората, които четат книги, са опасни. По-добре е да няма книги".