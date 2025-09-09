Европейските борси откриха сесиите с растеж

Водещите борсови индекси в Европа се отправиха нагоре в началото на днешната търговия. Инвеститорският интерес е насочен към корпоративни сливания, оптимизмът около които донякъде компенсира ефектите от политическата несигурност във Франция след изгубения от премиера Франсоа Байру вот на доверие, предаде БТА.

Във Франкфурт индексът DAX леко се повиши - с 0,03 на сто до 23 814,12 пункта към 11:00 часа българско време.

Парижкият САС 40 наддаде с 0,49 на сто до 7772,47 пункта, докато FTSE MIB в Милано отбеляза ръст с 0,73 на сто до 42 027,86 пункта.

Водещият британски индекс FTSE 100 се увеличи с 0,22 на сто до 9241,62 пункта.

Индексът на компаниите от еврозоната EuroStoxx 50 регистрира растеж от 0,27 на сто до 5377,43 пункта.

Широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 е нагоре с 0,24 на сто до ниво 553,38 пункта.

Акциите на Anglo American скочиха с 4,7 на сто след изявление на минния гигант, в което се посочва, че е постигнал споразумение за сливане с канадската Teck Resources в сделка на стойност 50 милиарда долара.

В Италия книжата на Monte dei Paschi di Siena отбелязаха ръст с 3,8 на сто, след като данни показаха, че кредиторът е осигурил 62 на сто от целевата оферта за придобиване на конкурентната си Mediobanca.