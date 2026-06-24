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Еврото слезе на ниво, невиждано от над една година

24 юни 2026, 9:14 часа 560 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Еврото слезе на ниво, невиждано от над една година

Курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар - равнище, което последно наблюдавахме назад през май 2025 г. Оттогава насам еврото записа и годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута - през януари 2026 г. В края на миналата седмица и в началото на настоящата обаче то "флиртуваше" с границата от 1,14 и мина под нея на 23 и 24 юни.

Причината е в засилването на щатския долар след решението на Федералния резерв на САЩ да запази лихвите непроменени.

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Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 24 юни, за 1,1371 долара - или под последното регистрирано ниво от вторник, показват данни на платформи за валутна търговия. През вчерашния ден имаше движение на курса нагоре (до 1,1424) и надолу (до 1,1379).

Европейската централна банка определи на 23 юни референтен курс на еврото от 1,1392 щатски долара, което е спад от 1,1456 на 22 юни.

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута именно днес, на 24 юни, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Снимка: iStock

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 29 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1678 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни - 1,1371, а преди това най-ниското равнище бе отчетено на 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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