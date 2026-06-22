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Отиде си един от най-влиятелните банкери в историята

22 юни 2026, 20:50 часа 1125 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Отиде си един от най-влиятелните банкери в историята

Отиде си един от най-влиятелните банкери в историята. Бившият председател на Федералния резерв на САЩ Алън Грийнспан почина на 100-годишна възраст. Той управляваше ФЕД в период от близо 19 години – между 1987 и 2006 г., и се смяташе за една от най-влиятелните фигури в глобалната икономика. За способността си да разклаща пазарите само с няколко думи Грийнспън спечели прякора „Маестрото.“

Кой е Алън Грийнспан?

Алън Грийнспан е роден на 6 март 1926 г. в Ню Йорк. Син е на борсов посредник, който също бил кантор в синагога. Преди да управлява световната икономика, Алън Грийнспан мечтаел за музикална слава - свирел на саксофон и кларинет, обикалял с оркестъра на Хенри Джером през 1944 и 1945 г. и искал да стане като своя идол Бени Гудман.

Най-известният му момент е през 1996 г., когато предупреждава за „ирационалния ентусиазъм“ на инвеститорите. Борсите реагират с кратък спад като необходима корекция. Истинският срив обаче идва пет години по-късно. „С няколко думи той можеше да изстреля пазара в небето или да го срине в ада“, пише за финансиста Washington Post.

Славата си на „вълшебник“ Грийнспан губи с финансовата криза от 2008 г. Експерти го смятат за един от виновниците за имотния балон, който доведе света до ръба на катастрофата - например защото е подкрепял дерегулацията на финансовия сектор. Самият той пред Конгреса на САЩ признава „грешка в своя светоглед“.

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Неговата философия е повлияна и от близката му приятелка Айн Ранд, авторка на „Атлас изправи рамене“ и основателка на „обективистичната“ философия за свободния човек и свободните пазари. Грийнспан възприема част от нейните възгледи и ѝ отдава почит в мемоарите си, публикувани през 2007 г.

Той остава активен до последно. През януари 2026 г. се присъедини към тогавашния председател на Фед Джером Пауъл и подписа общо изявление срещу неговото наказателно преследване от правителството на Тръмп. "Това застрашава смятаната за свещена независимост на американската централна банка", заяви тогава Грийнспан.

 

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Фед почина финансист банкер
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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