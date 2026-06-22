Отиде си един от най-влиятелните банкери в историята. Бившият председател на Федералния резерв на САЩ Алън Грийнспан почина на 100-годишна възраст. Той управляваше ФЕД в период от близо 19 години – между 1987 и 2006 г., и се смяташе за една от най-влиятелните фигури в глобалната икономика. За способността си да разклаща пазарите само с няколко думи Грийнспън спечели прякора „Маестрото.“

Кой е Алън Грийнспан?

Алън Грийнспан е роден на 6 март 1926 г. в Ню Йорк. Син е на борсов посредник, който също бил кантор в синагога. Преди да управлява световната икономика, Алън Грийнспан мечтаел за музикална слава - свирел на саксофон и кларинет, обикалял с оркестъра на Хенри Джером през 1944 и 1945 г. и искал да стане като своя идол Бени Гудман.

Най-известният му момент е през 1996 г., когато предупреждава за „ирационалния ентусиазъм“ на инвеститорите. Борсите реагират с кратък спад като необходима корекция. Истинският срив обаче идва пет години по-късно. „С няколко думи той можеше да изстреля пазара в небето или да го срине в ада“, пише за финансиста Washington Post.

Славата си на „вълшебник“ Грийнспан губи с финансовата криза от 2008 г. Експерти го смятат за един от виновниците за имотния балон, който доведе света до ръба на катастрофата - например защото е подкрепял дерегулацията на финансовия сектор. Самият той пред Конгреса на САЩ признава „грешка в своя светоглед“.

One of the most influential bankers in history has died



Alan Greenspan, the former Chairman of the U.S. Federal Reserve, has passed away at the age of 100.



He led the Fed for nearly 19 years, from 1987 to 2006, and was considered one of the most influential figures in the… pic.twitter.com/iIKTlB9WvX — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

Неговата философия е повлияна и от близката му приятелка Айн Ранд, авторка на „Атлас изправи рамене“ и основателка на „обективистичната“ философия за свободния човек и свободните пазари. Грийнспан възприема част от нейните възгледи и ѝ отдава почит в мемоарите си, публикувани през 2007 г.

Той остава активен до последно. През януари 2026 г. се присъедини към тогавашния председател на Фед Джером Пауъл и подписа общо изявление срещу неговото наказателно преследване от правителството на Тръмп. "Това застрашава смятаната за свещена независимост на американската централна банка", заяви тогава Грийнспан.