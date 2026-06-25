Реформи вместо шокови мерки – по-нисък дефицит без удар по доходите: Людмила Петкова обясни за Бюджет 2026

При дефицит от над 7% са възможни два подхода. Единият е за увеличаване на данъци и рязко намаляване на разходи. А цената е тежки икономически и социални последици. Другият е за плавна стабилизация със структурни реформи. В Бюджет 2026 има мерки, които са част от широка и дългосрочна политика. Подходът е на плавна стабилизация на финансите, възможност икономиката да продължи да расте и да се запази конкурентната данъчна среда с ниските налози. Това обясни зам.-министърът на финансите Людмила Петкова в ефира на Нова телевизия.

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Тя подчерта, че първата основна реформа е свързана с промени в публичната администрация - ще бъдат намалени незаетите бройки или пенсионерите. "Подготвя се цялостен анализ на администрацията, в който се посочва къде се дублират функции, дали има възможност за сливане на структури. Започваме сега, но ефект ще има следващата година", заяви тя.

Зам.-министърът на финансите обясни, че се обсъжда ограничение на горния праг на възнагражденията и за допълнително материално стимулиране относно заплатите в администрацията. "Средно се получава по 250-350 евро на тримесечие, като има изключения. Затова ще се ограничи индивидуалният таван", обясни тя.

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Петкова каза още, че "сивият сектор е фискален резерв и държавата трябва да събере средствата от него". "Усилията ни са насочени към намаляване на този вид икономика. През 2026 г. планираме усъвършенстваме на фискалния контрол върху високорисковите бързооборотни стоки - плодове, зеленчуци, мляко и месо. Втората мярка е дигитален контрол върху цялата верига на доставки на горива. Третата е за засилен контрол върху електронната търговия. Пример е фактът, че около 70% от нощувките не се регистрират и не се плащат данъци", обясни тя.