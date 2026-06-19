Анчелоти разбуни духовете: Ще играят ли Неймар и Игор Тиаго за Бразилия?

Бразилия е един от най-обсъжданите отбори на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. От една старана заради историята, която "селесао" има на мондиали, от друга, заради слабото им представяне през последните години. Бразилците стартираха с ревенство 1:1 срещу Мароко, а следващата им среща е с Хаити. Селекционерът Карло Анчелоти даде пресконференция, в която сподели, че ще има промени в състава. От това, което италианецът каза, стана ясно дали бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго и суперзвездата Неймар ще играят в следващия мач на Бразилия.

Карло Анчелоти: "Утре ще играем различен мач"

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти говори пред медиите за предстоящия мач на "селесао" срещу Хаити. Ето какво каза италианецът: "Можем да подобрим отбора и ще го подобрим. Отборът не беше доволен, защото първият мач не беше добър, особено първото полувреме. Но утре ще играем различен мач, с много по-високо качество. Не печелиш Световно първенство в първия мач. Трябва да намерим решение. Работихме през последните няколко дни, за да го намерим и мисля, че го направихме. Все още съм уверен, че отборът ще бъде конкурентоспособен".

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Игор Тиаго е резерва, Неймар изобщо няма да играе

Очаква се промените да са свързани с проблемите зони на Бразилия от мача с Мароко. Десният бек Ибанес, през чиято зона мина атаката за гола на "атласките лъвове". На негово място се очаква да започне ветеранът Данило. Другата промяна е свързана и Игор Тиаго, който най-вероятно ще бъде заменен от Матеус Куня. За Неймар също е ясно, че няма да играе срещу Хаити, тъй като все още се възстановява от контузия и провежда единствено индивидуални тренировки.

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