Анчелоти със знаменито постижение, изравни сър Алекс

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед бе лидер в своеобразната класация за най-много мачове в Шампионска лига, но сега вече дели първото място с Карло Анчелоти. 63-годишният наставник на Реал пък ще стане треньорът с най-много двубои в турнира по време на реванша срещу Сити.

190 - Carlo Ancelotti has equalled Sir Alex Ferguson as the manager with the most games in Champions League history (190 each). Master. pic.twitter.com/GuV0YM0Hsb