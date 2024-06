Аржентина тръгна с победа на Копа Америка, а Меси счупи пореден рекорд (ВИДЕО)

През първото полувреме двата тима създадоха по няколко добри положения пред вратата на съперника, но така и не успяха да отбележат попадение. С пропуски за Аржентина се отчетоха Анхел ди Мария и Алексис Мак Алистър, докато за Канада Бюканън и Стивън Еустакио не съумяха да преодолеят Емилиано Мартинес.

Аржентина започна ударно второто полувреме. Алексис Мак Алистър бе изведен добре от Меси, но не успя да преодолее канадския страж. Все пак топката попадна в Хулиан Алварес, който на празна врата се разписа за 1:0. Две минути преди края „гаучосите“ реализираха втори гол. Меси асистира отлично на Лаутаро Мартинес, който нямаше проблеми да оформи крайното 2:0.

‼️ HISTORICAL RECORD ‼️



Messi is the FIRST PLAYER in the WHOLE HISTORY of Copa América with an assistance in, at least, 7 different editons of the tournament:



1 in 2007

3 in 2011

3 in 2015

4 in 2016

1 in 2019

5 in 2021

1 in 2024 (at the moment) pic.twitter.com/sjXpUhIivi