Арне Слот окончателно изключи любимец на Клоп - Ливърпул го продава незабавно

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот окончателно реши, че иска да изключи от състава си левия бек Костас Цимикас. Гръцкият футболист, който бе привлечен през 2020-а на "Анфийлд" и бе сред любимците на бившия мениджър Юрген Клоп, не попада в плановете на Слот и клубът ще опита да го продаде незабавно. Това съобщава трансферното гуру Фабрицио Романо, който подчертава, че решението може да се счита за напълно окончателно и няма връщане назад за футболиста.

Костас Цимикас приключи с Ливърпул по решение на Арне Слот

Костас Цимикас имаше желание да остане в Ливърпул, въпреки че бе наясно, че ще му бъде трудно да играе редовно за "червените". През лятото мърсисайдци привлякоха Милош Керкез, който се очертава да бъде новият титулярен избор вляво на отбраната. В същото време обаче Слот предпочита да разчита на Анди Робъртсън като резервна опция на Керкез, а 29-годишният Цимикас въобще не попада в плановете на треньора и ще трябва да напусне възможно по-скоро.

Именно това е била и причината Цимикас да остане извън групата на Ливърпул за мача с Кристъл Палас за Къмюнити Шийлд, както и за двубоя с Борнемут на старта на сезона във Висшата лига. Нотингам Форест е сред клубовете, които имат интерес към играча. В Ливърпул са отворени и към опция да го преотстъпят, ако не се намери постоянен купувач.

В същото време стана ясно, че един от "сигурните напускащи" ще остане в Ливърпул и през новия сезон.