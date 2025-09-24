Бесен Арне Слот публично направи звезда на Ливърпул на две стотинки

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот може би за първи път бе публично изваден от нерви от свой футболист - до такава степен, че след мача го попиля от критики. Нидерландският специалист бе бесен на постъпката на Юго Екитике, който празнува победния си гол срещу Саутхямптън със сваляне на фланелката, което му донесе втори жълт картон. Слот не може да си обясни защо Екитике е празнувал толкова бурно попадението срещу Саутхямптън, когато голът му е бил изцяло осигурен първо от дългия пас на Анди Робъртсън, а след това от асистенцията на Федерико Киеза.

Арне Слот попиля Юго Екитике след надменните празненства и абсурдния червен картон

"Не разбрах, може би съм старомоден. Ако бях вкарал този гол, след като елиминирам трима играчи и пратя топката в горния ъгъл, щях да празнувам така сам. Но ако имам такава асистенция от Киеза, със сигурност щях да благодаря на играча, като кажа „ти ми даде този гол“. Бях изненадан от начина, по който той празнува, и още по-лошо, от начина, по който свали фланелката си и си изкара втория жълт картон", каза Слот.

Екитике действително не благодари на Киеза и отиде да празнува сам, а попадението бе изцяло изработено от неговите съотборници, като за него остана единствено да вкара на празна врата. Що се отнася до свалената фланелка, Юго очевидно бе забравил, че е с жълт картон. След мача футболистът се извини на Ливърпул, но сега ще трябва да изтърпи наказание заради червения картон, а най-вероятно наказание ще дойде и от страна на Слот.

"Глупаво е да си сваляш фланелката и да получиш жълт картон. Ако вкараш такъв гол, трябва да отидеш и да благодариш на играча, който ти е дал паса, но е наистина глупаво да си сваляш фланелката", коментира още Арне Слот след трудната победа над Саутхямптън, дошла отново след късен гол.