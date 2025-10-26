Арне Слот върна Салах в стартовия състав и Ливърпул пак се издъни, но проблемът се крие на друго място

След като бе оставен извън стартовия състав на Ливърпул за мача от Шампионска лига, Мохамед Салах се завърна сред титулярите срещу Брентфорд. През седмицата мърсисайдци победиха Айнтрахт Франкфурт с 5:1 и прекъснаха серията си от четири поредни загуби. Няколко дни по-късно обаче "червените" отново допуснаха поражение. Ливърпул загуби с 2:3 от Брентфорд в мач от деветия кръг на Висшата лига. Салах вкара един от головете за гостите, но той не бе достатъчен за нещо повече.

Арне Слот посочи огормен проблем след поредната загуба във Висшата лига

Всъщност голът му беше момент, който отклони вниманието от поредното разочароващо представяне на крилото. 33-годишния играч изглеждаше плах през целия мач, рядко играеше с топката и не успяваше да помогне за атаките на отбора. "Червените" фенове все пак се надяват, че голът му ще отбележи промяна и ще послужи като така необходимия стимул за увереност, след като не се беше разписвал в последните шест мача. Наставникът на мърсисайдци Арне Слот приветства приноса на Салах, но заяви, че това може да се окаже недостатъчно, за да се предотврати сегашното свличане на тима надолу в таблицата.

"Ако Мо продължи да бележи, то това определено ще е важно за отбора", каза нидерландският специалист пред TNT след загубата от Брентфорд. "Ще помогне на отбора, ако имаме играчи, които вкарват голове, но това помага само ако като отбор можем да запазим чиста мрежа. Това не зависи само от защитната линия, но и това, което ние като отбор трябва да правим по-добре."

Резултатът от събота означава, че Ливърпул се намира зад Съндърланд и Манчестър Юнайтед в класирането след девет изиграни кръга. "Червените" вече изостават със 7 точки от лидера Арсенал, а до краят на кръга потенциално могат да се окажат чак на девето място.

